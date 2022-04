HéroesMisionerosDeMalvinas | Conocé la historia del ex combatiente misionero Oscar Valiente

Como parte del ciclo “Homenajes”, realizado por Misiones Online Tv, Oscar Valiente accedió a realizar una entrevista y contar su historia en primera persona acerca de cómo fueron los días en las Islas Malvinas durante la guerra.

Valiente, fue miembro del Escuadrón N°9 de la Caballería del ejército, en la sección de tanques blindados. Con dos años de instrucción y otros dos años de escuela, el oriundo de San Ignacio fue convocado para la histórica gesta cuando aún solo era un cabo.

“Cuando estaba en el tercer año de secundaria, me convocaron en 1978 a la escuela militar, algo que yo venía solicitando. Cuando nos toca ir a Malvinas yo ya era cabo y tenía dos años de instrucción y dos de escuela”, comenta Valiente.

“La semana previa al 2 de abril, se armó en Santa Cruz donde yo estaba destinado, el RCTAN 9 donde estaba el escuadrón al que me destinaron. Estuvimos unos días en Río Mayo hasta que el 7 de abril me dijeron: ‘Usted tiene una hora, se va a Malvinas”.

Una hora decisiva

Valiente comenta que, debido al traslado de Puerto Deseado a Río Mayo, su equipamiento se encontraba en el blindado, por lo que no demoró en estar listo. Sin embargo, le solicitaron algo más.

“Como yo trabajaba con los blindados como encargado, me dijeron: ‘Como hiciste el curso te elegimos; precisamos tres en cada blindado asique elegí qué soldado va con vos’”, cuenta.

“Como yo había instruido a un soldado durante todo el año, fui con él y le dije que si se animaba, nos íbamos. También le dije que si no quería, no pasaba nada y que no lo iba a delatar, que iba a buscar a otro que si quisiera pero él me dijo sí y nos fuimos”.

“No sabíamos con qué intensidad nos iba a recibir la guerra, pero sabíamos que se habían tomado las Malvinas. Asique subimos los blindados al avión y a medianoche salimos para las islas”, relata.

La llegada a Malvinas

“Cuando llegamos, nos dirigimos al Arroyo Perezoso, donde encontramos un galpón de los Royal Marines, donde pudimos armarnos de munición que era del mismo calibre que el nuestro, ellos tenían los fusiles belgas 762 y nosotros también”, comenta Valiente.

“Tenían todo preparado como en su momento nosotros lo teníamos en las unidades. Lo único que tuve que hacer fue cargar por demás al blindado hasta en el paragolpes; adentro del tanque, teníamos todo lleno de granadas”

Valiente cuenta que se ubicaron en un valle, pero que los tanques, por su peso, se hundían en el terreno inestable.

“Una vez se hundió tanto que, incluso con las 4 tracciones que tenía, era imposible salir. Un helicóptero nos levantó de ahí y nos sacó, pero decidieron que nos que nos quedemos allí así que de día manteníamos la posición y de noche nos movíamos cerca de las piedras”, explica.

Tal vez te interese leer: #HéroesMisionerosDeMalvinas: conocé la historia del ex combatiente Evelio Castelnuovo

Mayo: Un antes y un después

Valiente explica que, después del primero de mayo, sufrieron ataques diarios incesantes e imparables.

“El primer ataque aéreo y el primer ataque naval fue el primer impacto de susto que tuvimos porque para nosotros fue un bautismo de fuego. Fue un momento tan peligroso y a la vez de suerte porque hubo gente que, como nos tiraron con las municiones que explotan en el aire, salió herida”.

“A partir de ahí nos cuidamos más en la unidad. Cada noche que había que dormir, subíamos al cerro y cambiábamos nuestra posición para que no nos pegue el bombardeo”, cuenta.

Un enemigo imparable

El ex combatiente comenta que nunca sabían dónde estaban los soldados ingleses exactamente. “Ni la fuerza aérea sabía dónde estaban los ingleses. Sí sabíamos que ellos venían, que zarparon, que estaban a mitad de camino, que llegaron y que desembarcaron”.

“En cierta forma quizás faltó un poquito de información pero no sé si específicamente con la tecnología de ese tiempo se podría haber logrado algo más, porque salvo los datos por radar, el resto lo teníamos”.

“Para los ataques aéreos, no tenías mucho tiempo de reacción; eran tan rápidos los Harrier que cuando tiraban y uno quería apuntarles ya habían desaparecido. Era impresionante la velocidad que tenían”, relata.

Frío y Hambre: enemigos silenciosos

“Mi situación límite era simplemente que ya no me llegaba la comida y el agua. Mi superior inmediato no se si no tenía el alcance o el contacto para pedir más suministros, pero parte de los días que estuve ahí me pude alimentar con unas galletitas que había llevado y compartimos eso, pero pasamos varios días de hambre”, cuenta Valiente.

“Lamentablemente algunos no me creen pero es la realidad que pasamos. Otros veíamos que sufrían por el frio. Yo por suerte me la banqué bastante pero mi problema era el estómago y la sed, pero bueno. El frio quizás no me hacía notar tanto la falta de líquido pero el cuerpo se deshidrataba igual”.

“Después como otras secuelas, las explosiones me afectaron bastante el oído; tanto así que luego aquí en Misiones me detectaron una disminución en el oído interior bastante avanzada”, explica.

Una derrota consumada

“Cuando nosotros vimos la avanzada inglesa ya estaba en el Cerro Dos Hermanas. En el momento en el que ellos seguían su paso y cada vez veíamos más, nos dieron la orden de tirarles, entonces disparábamos a una distancia de 4 o 5 km. La respuesta de sus cañones llegaba a los 3 minutos, por lo que teníamos que salir de ahí sí o sí o nos caía una ‘pepa’ arriba”, describe.

Valiente explica que nunca podían estar en el mismo lugar: “Era moverse, hacer uno o dos disparos y volver a cambiar la posición porque si no te caía un proyectil en la cabeza. Ellos dispararon sin cesar, tanto de día como de noche. No se pudo dormir, no se pudo hacer nada.

El veterano: 40 años después

Valiente cree que, por parte de algunos sectores de la sociedad, se lo ha estado olvidando al ex combatiente de Malvinas.

“A nivel país se le han extendido manos, pero en parte también se lo ha abandonado. Incluso en estos últimos tiempos, hemos ido dejando de lado el tema salud que es lo más preocupante. En lo demás, es cuestión de gestión de cada grupo y cada provincia. No niego que se lo ha olvidado o incluso menospreciado”.

Por último, Valiente reflexiona y reconoce que volvería a Malvinas: “Me gustaría ir como argentino a una parte más de mi territorio. Volvería porque no tengo esa negatividad de recorrer ciertos lugares; iría para mirar y recordar”.

#22AniversariodeMisionesOnline: vea el video homenaje a los Héroes de Malvinas que se realizó en el evento aniversario de Misiones Online pic.twitter.com/NTkUOTnfEc — misionesonline.net (@misionesonline) April 10, 2022

HéroesMisionerosDeMalvinas