Recuerdos de héroes de Malvinas | Con 20 años y sin miedo batalló en Malvinas y hoy dirige una exitosa empresa en Misiones

A 39 años de aquel combate, Misiones Online recuerda a los soldados misioneros que lucharon aquel 2 de abril de 1982 defendiendo las islas Malvinas.

El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. A 39 años de aquellos meses trágicos y dolorosos para muchos argentinos, los soldados recuerdan sus días de combate y lo que les dejo en su vida la guerra.

El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura.

El 22 de noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de Abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.

Luchar sin miedo en las islas

En una interesante charla en los estudios de Misiones Online TV, el hoy empresario Roberto Legnoverde, recordó sus días como ex combatiente de Malvinas cuando tenía 20 años y fue convocado para ir al teatro de operaciones en Puerto Argentino, rememorando las vivencias de aquellos días y como se fueron desarrollando los acontecimientos a medida que las tropas inglesas avanzaban y tomaban posiciones en la isla hasta la rendición argentina en junio de 1982 y regresaron al continente, destacando el valor de los soldados argentinos en varias anécdotas.

“Se siente como si fuera ayer” dijo Legnoverde al recordar aquellos días y lamentó que mucha gente sufrió consecuencias de Malvinas, problemas médicos, de salud mental y física, “tenía 20 años yendo a Malvinas, me convocaron el 5 de abril de 1982 al Regimiento VI de Ingeniería Mecanizada de Mercedes (Pcia Bs.As)”, donde había cumplido con el servicio militar obligatorio ya que en aquella época vivía en General Rodríguez, cerca de Luján.

“Siempre pensás que no va a pasar nada y paso, las conversaciones nuestras antes del 1 de mayo que empezaron los combates navales y aéreos, las conversaciones que teníamos era no va a pasar nada, va haber un acuerdo de paz que se iba a terminar y el 1 de mayo que el Papa estaba en Argentina, fue terrible, empezaron a tirar de todos lados”, recordó.

Recordó que tuvo varios eventos de peligro de vida y “no sé cómo explicar, uno va perdiendo el miedo, yo hacía lo que me decían no me preparé para una guerra, ellos están preparados para una guerra porque se preparan para eso, nosotros no, hay un poco de inconciencia de parte nuestra, como que a mí no me va a pasar, no vi ningún soldado que dijera tengo miedo, estábamos todos en la misma sintonía”.

Sobre el fin de la guerra mencionó que cuando terminó todo en junio “yo baje de la casa donde estaba y cuando bajamos nos encontramos de frente a los ingleses, un jeep con ingleses, no sabíamos de la rendición, yo llevaba mi arma reglamentaria y estaba por disparar pero pasaron al lado nuestro y ni nos miraron, el arma la entregue unos días después cuando estuvimos concentrados en el aeropuerto”, donde estuvieron dos o tres días hasta que fueron trasladados al continente en el barco hospital Bahía Paraíso.

“El día que Argentina se rindió, que se rindieron los generales, nosotros no estábamos ni enterados. Estuvimos concentrados en el aeropuerto de Malvinas y el arma la entregue ahí, nos llevaron caminando 15 kilómetros y los ingleses nos iban sacando todo, una radio que me regaló mi mamá, cartas, nos dejaron con la ropa”, contó sobre el 14 de junio, cuando finalizó la guerra de Malvinas.

“Nunca conocí a un soldado argentino que haya tenido miedo, al contrario dejaron todo. Los que pelearon cuerpo a cuerpo y estuvieron de frente con los ingleses contaban cómo habían peleado con orgullo. Yo tuve situación de riesgo de vida pero por los que pelearon cuerpo a cuerpo me saco el sombrero”, recordó Roberto.

Hoy Roberto ve la guerra de Malvinas desde otro lugar, entiende el peligro que corrió con sus compañeros pero cuando regresó al continente saber que en Argentina era un héroe fue un alivio.

