María Bower, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Misiones, habló sobre la problemática de la poca oferta de inmuebles para alquilar como vivienda, que existe en la ciudad de Posadas y todo el territorio de Misiones.

Luego de la pandemia y el comienzo de un nuevo año, vuelve a sentirse la gran demanda y poca oferta de alquileres en Posadas. El problema persiste desde hace meses y aseguran que se debe a la falta de inversión del sector privado, entre otras.

María Bower, presidente de Colegio de Corredores de la provincia de Misiones, se refirió a esto y confirmó la situación. «Nosotros no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en el resto del país, tenemos nula oferta y una fuerte demanda», explicó.

Uno de los principales cuestiones, sumado al problema base de la fuerte inflación del país, tiene que ver con la poca inversión del sector privado en inmuebles que sean para viviendas. «Hoy en día prácticamente no hay inmuebles» sostuvo Bower.

La titular del Colegio de Corredores comentó que es «hoy día es impensado encontrar una casa para alquilar» y contó que existen largas listas de espera para cualquier tipo de inmuebles.

Esta problemática afecta generalmente a toda la provincia y en capital posadeña no existe un un lugar especifico tampoco donde se da más fuertemente. «Hoy Misiones en particular no tiene sector donde no es reclamada la oferta de vivienda», añadió.

Asimismo, la fuerte demanda de lugares para alquilar se da debido a que «muchos misioneros volvieron a la ciudad y muchas otras personas de otras provincias también eligieron venir a vivir a misiones por su biodiversidad, seguridad, entre otras cosas», comentó Bower.

En cuanto a la situación de los estudiantes, y las gran cantidad de consultas por departamentos pequeños o monoambientes, remarcó que este año no han podido cumplir con la demanda de ese mercado. «Normalmente a partir de diciembre teníamos una disponibilidad para cubrir este mercado pero tampoco hemos podido cubrir la demanda de estudiantes que llegan a la ciudad».

En referencia al marco legal, recordó que actualmente se está debatiendo en cámara de diputados la Ley Nº 27.551 respecto de los índices y actualizaciones en los precios, además de los tiempos de contrato.

Puntualmente, María Bower, remarcó un error que plantea esta ley: «Está previsto un índice de actualización, que para hacerlo utiliza el índice de precios al consumidor pero por otro lado utiliza el índice RIPTE de los trabajadores estables pero hay una gran equivocación con el resto del país en relación a los sueldos que se perciben en Buenos Aires, esos sueldos van cambiando y van acomodándose a la inflación, pero las realidades en las provincias son totalmente otras y nos encontramos con índices que superan el 50% y los montos también son muy distintos con lo que el inquilino se esperaba pagar», explicó.

Por último, añadió también que actualmente la ley prevé que el mínimo de contrato sean por 3 años y las actualizaciones en los montos se den cada 12 meses.