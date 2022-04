Cortes de rutas durante la Semana Santa: “La manifestación terminó afectando a todo el sector turístico”

Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (ITUREM), se refirió a la manifestación del Jueves Santo en la ciudad de las Cataratas y señaló que hubo quejas por parte de los turistas que arribaron a Misiones. Sin embargo, reveló que Semana Santa finalizó con una ocupación hotelera promedio del 95%.

Si bien reconoció que tuvieron un fin de semana “exitoso”, Lucas expresó que la manifestación de los piqueteros sobre la ruta provincial 101 y la ruta nacional 12 complicó al sector turístico que se viene recuperando luego de estar 18 meses sin poder trabajar a raíz de la pandemia del coronavirus.

No obstante, reveló que los días posteriores a la manifestación tuvieron números excelentes en cuanto a los turistas que llegaron a Misiones para disfrutar de la Semana Santa. “Los que se quedaron tuvieron la experiencia completa de Cataratas”, dijo.

“La manifestación terminó afectando a todo el sector turístico”, reconoce Lucas y agrega que dialogó con trabajadores del turismo que manifestaban la misma problemática.

Cortes de rutas durante la Semana Santa

Por otro lado, Gustavo Alvarenga, titular de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, habló sobre los cortes de rutas que se dieron durante la semana pasada y expresó que, “nosotros no estamos en contra de ninguna manifestación sobre los derechos de quien reclama, pero si estamos en contra de los cortes en las rutas. Necesitamos el derecho de circulación en Misiones, sea Semana Santa o cualquier otra fecha.

La situación se pudo revertir y durante todo el fin de semana las rutas misioneras tuvieron asegurada la libre circulación. “Todo eso nos perjudicaba de lleno, nosotros vivimos del turismo y si los visitantes no vienen nosotros no trabajamos. Comprendemos la protesta de cada uno pero no es la forma de cortar la ruta”, agregó.

