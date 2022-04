Cáncer de Colon: nueve de cada diez pacientes se pueden curar si se detecta a tiempo

El cáncer de colon, es una de las pocas enfermedades oncológicas prevenibles y curables si es detectada de manera temprana. Algo que se puede hacer mediante un sencillo testeo de sangre oculta en la materia fecal, y la colonoscopia, en el caso de que el primer estudio resulte positivo.

A pesar de estos números que son muy positivos en cuanto a la evolución de los casos de cáncer de colon diagnosticados de manera temprana, en Argentina entre 20 y 25 personas mueren al día por esta enfermedad, ya que mucha gente no se realiza los testeos disponibles tanto en el sector público, como el privado.

El médico gastroenterólogo Daniel Boglietti dialogó con Misiones Online Tv y dijo que hoy el cáncer de colon, “con los métodos que tenemos es prevenible, y si se lo toma a tiempo, 9 de cada 10 van a tener una evolución espectacular, son curables” Por eso es que a nivel mundial, y Argentina no es la excepción, hay un gran esfuerzo para que la gente se chequee, y se pueda estar dentro de ese 90% que se cura y no dentro de ese 10% al que se llega tarde, cuando ya se ha desarrollado el cáncer. Esto en Misiones se puede hacer tanto en el sector público (hospitales), como en el privado.

La enfermedad conocida como cáncer de colon es la segunda causa de muertes en Argentina y el mundo, tanto en mujeres, como en hombres. A pesar de eso cuando se la descubre y trata precozmente, tiene altísimas probabilidades de cura o de mejora en la de vida del paciente. Hoy desde los 45 años en necesario empezar a testearse para poder detectar la afección en un estado temprano.

El especialista con matrícula provincial N° 3296 y matricula nacional N° 75019, contó que de acuerdo a las estadísticas, aproximadamente entre 20 y 25 personas en el país mueren por esta enfermedad cada día. Mientras que hay unos 13 mil a 14 mil casos nuevos por año, con alrededor de 7500 muertes anuales. Una cifra que impacta, pero que aun así la gente no consulta. “Esto es lo que la gente debe tener conciencia, que muera tanta gente por día, por un cáncer que en el 90% de los casos es curable, descubierto a tiempo. Si esto no tuviera prevención, no se podría modificar, pero la característica del cáncer de colon es que tiene prevención primaria, esto quiere decir que si nosotros logramos detectarlo precozmente, nueve de cada diez personas van a tener una probable una curación, o si no una expectativa de vida y una calidad de vida muy buena. En caso que lleguemos tarde, se lleva gran cantidad de recursos de la salud, es oneroso el tratamiento y a veces los resultados no son tan buenos”.

El médico explicó que en el mundo se vio una incidencia cada vez mayor de casos en las últimas décadas, por eso aparecieron guías para bajar la cantidad de casos. Inicialmente se hablaba de que a los 50 años, aunque no se tenga ningún síntoma, había que ir al médico a consultar para testarse, con el objetivo de buscar el cáncer de cólon en forma precoz. Ahora se bajó la edad de tamizaje a 45 a 50 años años, siempre que no se tenga ningún tipo de síntomas. Pero en caso de pacientes con antecedentes familiares con cáncer de colon, de pólipos en el colon, enfermedades inflamatorias intestinales, fumadores, obesos, o gente con alcoholismo, se debe comenzar antes con el testeo.

Como es el testeo para detectar un posible cáncer de cólon

Hoy se hacen los test inmunohistoquímicos de sangre oculta en materia fecal, los cuales son muy eficaces y sencillos de realizar. Si el resultado es negativo, se aconseja repetirlo al año. Y si es positivo, se debe pedir turno para hacer una video colonoscopia, en la cual si hay pólipos, se extirpan y si no hay lesiones, se puede esperar entre cinco a siete años en los que no hay que hacerse ningún tipo de estudio, para luego retomar el test una vez al año

El resultado positivo no significa que la persona tenga cáncer, solo significa que ´en la parte baja del intestino hay hemoglobina humana, que puede ser un pólipo, un tumor cancerígeno, o ser un falso positivo. Por eso con la video colonoscopia hay que buscar pólipos o tumores, extirparlos, y estudiar con una biopsia la lesión, para saber cómo seguir. “Es un procedimiento con muy baja tasa de complicaciones, hay que animar a la gente a que pierda el miedo”.

Boglietti explicó que la colonoscopia es un método que se hacen miles diariamente en el mundo, pero hay que tomar conciencia de que es un método caro, que requiere anestesia total, aparatología de punta, mucho personal médico y asistentes de los mismos. Por eso “la gente debe ir bien preparada para ese estudio, porque sino, puede no servir el mismo y se debe repetir. La colonoscopia no duele, pero se debe preparar antes viendo al cardiólogo, como cuando se prepara un paciente para una operación”.

En argentina lamentablemente el 70% de los adultos entre los 50 y 77 años, no se hace ni el test de sangre oculta, ni la colonoscopia, a pesar de que se difunde por todos lados. “Hay que perderle el miedo a estos estudios, porque si está entre ese 90% que llegó a tiempo, se van a curar. El estudio de colonoscopia dejó de ser la tortura que era antes, hoy no se usa más aire ambiente, el paciente no se hincha, se hace con anestesia con el paciente dormido, no se siente absolutamente nada. El estado provincial ha puesto muchísima infraestructura para prevenir este tipo de cáncer, también hay grupos privados que han invertido en un test que es superior al testeo común, así que no hay excusas para no hacerlo, si se tiene obra social todas cubren el estudio, y si no tienes obra social, lo cubre el estado”.