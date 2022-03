Afasia, la enfermedad que hizo que Bruce Willis se retire de la actuación

Hoy se anunció que Bruce Willis abandonará la actuación después de ser diagnosticado con afasia, según informó su hija en Instagram. Se trata de una enfermedad que deriva en la pérdida de capacidad para expresarse y afecta la capacidad de comprensión.

La noticia del retiro de Bruce Willis conmovió al mundo entero. Esto ocurre como consecuencia de que los médicos le diagnosticaran afasia, una enfermedad que deriva en la pérdida de capacidad para expresarse y que afecta a la capacidad de comprensión.

Así lo informó la hija de la estrella de Hollywood de 67 años, a través de su cuenta de Instagram.

“Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartirles que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, puede leerse en el texto que acompaña una foto del actor protagonista de infinidad de éxitos en la pantalla grande.

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice, ‘Vívelo a lo grande’ y juntos planeamos hacer precisamente eso”, continuó.

Según se supo, Willis sufre de afasia, un trastorno adquirido del lenguaje que afecta la habilidad de una persona para comprender y/o producir el lenguaje, sin afectar la inteligencia. Afecta la estructura del lenguaje, y la mayoría de las personas afásicas experimentan, además, dificultades para leer y escribir.

Entre las causas de la afasia, la más común es el ACV; cerca de 25-40% de los sobrevivientes de ACV tienen afasia. También puede aparecer como resultado de una injuria cerebral por un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral, entre otras. Asimismo, si bien es mucho más frecuente dentro de la población adulta, puede ocurrirle a personas de todas las edades. El mejor tratamiento disponible incluye medicación y rehabilitación intensiva. Hay en la actualidad numerosos fármacos disponibles que favorecen la recuperación y potencian el efecto de la rehabilitación.

“Lo más recomendable es comenzar el tratamiento lo antes posible, o sea, en la fase aguda. Sin embargo, nunca es tarde para empezarlo, ya que existe evidencia de que los pacientes afásicos crónicos también pueden beneficiarse de la medicación y la rehabilitación”, había explicado a Infobae la licenciada en Fonoaudiología Daniela Szenkman, en oportunidad del mes mundial de la afasia, que se conmemora cada junio.

Si los síntomas duran más de dos o tres meses, será más difícil esperar una recuperación completa. “Es fundamental destacar que muchas personas continúan mejorando aún durante años e incluso décadas posteriores a la presentación de la afasia. Para lograrlo, es necesario continuar realizando rehabilitación, con la mayor intensidad de tratamiento posible”, remarcó Szenkman.

No todas las personas afásicas tienen las mismas dificultades en el lenguaje. Algunas tienen dificultades para hablar, otras para comprender lo que se les dice, algunas no pueden encontrar las palabras que necesitan para expresarse y otras deben esforzarse por seguir una conversación. Algunas veces, la afasia es leve y puede no ser tan evidente. En otros casos, puede ser muy severa y afectar el habla, la escritura, la lectura y la comprensión del lenguaje.

A pesar de que los síntomas varían mucho, lo que todas las personas afásicas tienen en común son las dificultades para usar el lenguaje y comunicarse de modo eficaz.

Noelia Pontello es médica especialista en Neurología Cognitiva y Neuropsiquiatría de INECO, y trabaja a diario con pacientes con este tipo de secuelas. Desde su lugar, resaltó que siempre hay posibilidades de mejorar: “Por más incapacitante que sea el trastorno del lenguaje y por más que haya pasado mucho tiempo desde el momento de su instalación se pueden ver mejorías, el primer paso es hacer una consulta con un profesional especializado”.

Retiro de Bruce Willis

Fuente: Infobae