Amelia Baéz: su lucha durante la dictadura militar por encontrar a los desaparecidos en Misiones

Hace 46 años iniciaba uno de los periodos más tristes en la historia de nuestro país. Amelia Báez fue una de las tantas víctimas de la última Dictadura Militar en Misiones, una vez liberada, lejos de amedrentarse dedicó su vida a la lucha por los Derechos Humanos y por encontrar a los misioneros desaparecidos o al menos dejar su historia impresa para siempre.

«Misiones no fue una isla, fue impactada fuertemente”, dijo Amelia respecto a las brutales acciones de la última Dictadura Militar en nuestra provincia. Viniendo de una familia con adscripción peronista, empezó a militar a los 15 años en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

“Misiones también tiene su grupo de desaparecidos, de asesinados y sobrevivientes de esas detenciones arbitrarias”, recordó Amelia, abriendo el libro en su mente de tantas historias que fue recabando durante los años, para que la historia misionera sepa lo que sucedió en estas tierras.

Amelia estuvo detenida, “privada de la libertad en lo que fue 46 años atrás, el mayor centro clandestino de detención, que fue la Jefatura de la Policía de la Provincia de Misiones”. A eso, se suman otros 40 días que estuvo con detención domiciliaria en la casa de sus padres.

“Fueron lugares donde le imprimieron aberrantes torturas para que hablen, para que digan lo que ellos querían escuchar. Por eso no se los podía ver, porque estaban en condiciones deplorables”, explicó, acerca de lo que padecían los presos políticos durante el periodo más oscuro de la historia de nuestro país.

En el tercer tomo de su libro «Historias con nombres propios», Amelia dejó un lugar para contar lo que le tocó vivir durante los días que estuvo privada de la libertad. En el apartado titulado “En el lenguaje de la celeste y blanca», cuenta como fue su detención.

«La noche del 10 de septiembre de 1976, escuchamos que entran camiones en la casa de mis padres y golpeando fuertemente la puerta dijeron “Buscamos a Pelo Escobar y Sra.”. Fue mi madre ante mi mirada atónita, la que decidida tomó la parada y les abrió la puerta. Entraron abruptamente varios hombres armados a quienes con una frialdad sorprendente ella les dijo “mi hija Amelia no vive aquí, ellos viven en otro lado. Aquí -dijo señalándonos a cada uno de los presentes- están mis hijas Gloria, Marta, Rubén y mi sobrina Teresa”, yo paralizada presenciaba todo, ya que me hizo pasar por mi hermana Gloria, que en ese momento estaba en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, cursando sus estudios de Licenciatura en Trabajo Social.

Hoy a la distancia agradezco que los represores al retirarse esa noche, no quedaron en las inmediaciones de la casa de mis padres, y que mi hermana Gloria no regresó en ese momento porque seguro que la iban a detener, creyendo que era yo.

Apenas pasada la medianoche, mi padre me dice que me apronte, que me iba a llevar a otro lado ya que presentía que ellos iban a volver. Fue así que por los fondos de nuestra casa bordeamos un arroyo y caminando nos dirigimos a la casa de un tío, a quien mi padre le habló a solas y accedió a que me quedara. Ni bien se fue mi padre, mi tío empezó con una andanada de reproches por “el dolor de cabeza que les estaba dando a mis padres”, esto continuó hasta el día siguiente en que mi padre viene a buscarme para presentarme en la Dirección de Informaciones. Sinceramente yo no tenía otra red de contención que me facilitara otra alternativa.

Llegamos a la Dirección de Informaciones, ubicada en la calle Buenos Aires detrás de Jefatura de Policía de la provincia y fuimos recibidos por quien se identificó como el Oficial Juan Carlos Ríos, quien sorprendido me pidió el documento de identidad, entró en una oficina que se encontraba a la derecha y cercana a la puerta de entrada, luego salió y nos hizo pasar. Mi padre le consultó los motivos por los que me buscaban, a lo que el Capitán respondió que “en el marco de la lucha antisubversiva nos buscaban por averiguación de antecedentes y que además quería averiguar si yo tenía documentación falseada”, mi padre me miró asombrado y me preguntó “¿Y cómo es eso mi hija?”, a lo que respondí, “mentira papá ese es mi documento”. Entonces mi padre con firmeza le dijo, “mire Capitán, lo que Ud. dice no tiene asidero, mi hija no es lo que Ud. piensa ya que ella fue criada en un hogar en el que siempre se habló con el lenguaje de la celeste y blanca”.

Hoy, 35 años después, creo que también mi padre trataba además de defenderme, desacreditar tanta propaganda dictatorial que a través de las radios o la televisión nos presentaban a todos los militantes populares, como aquellos que no teníamos Dios, Patria ni Bandera y que queríamos imponer el trapo rojo como enseña.

Cortante y dando por finalizada la entrevista, el Capitán Marángello se levanta y le dice a mi padre que puede retirarse, pero que yo quedaba detenida por averiguación de antecedentes. Llamó nuevamente al oficial Ríos quien me puso las esposas frente a él y me traslada a una pieza que se encontraba por el pasillo a la izquierda. Luego me enteré por mi madre, que mi padre se arrepintió de haberme llevado a ese lugar, y llegó a tal grado de desesperación que siendo un hombre que no concurría mucho a las iglesias, empezó a recorrer esos sitios pidiendo por mi libertad.

Estuve tres noches en el lugar que hoy es conocido como el mayor de los centros clandestinos de detención que funcionaron en Misiones hace treinta y cinco años atrás. A la noche escuchaba que traían a muchas personas a quienes propinaban terribles golpizas. Tenía las muñecas muy flacas lo que permitió en una oportunidad sacarme las esposas, las que inmediatamente me las restituí por miedo a que entraran, como lo hicieron en varias oportunidades en que abrían la puerta de una patada y me apuntaban con sus armas largas, mientras me encontraba sentada en el suelo. En ese mismo momento se encontraba detenido Miki Verón, según dichos del Oficial Ríos y por eso sé que mi detención en ese lugar fue en septiembre».