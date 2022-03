Posadas | Luego de las tormentas se reciclaron más de 400 toneladas de árboles y ramas

Luego de las fuertes tormentas que provocaron la caída de ramas y árboles en Posadas, Héctor Cardozo responsable de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) contó que se reciclaron 400 toneladas de árboles, y serán reutilizados. Además, se refirió al trabajo que viene realizando la municipalidad para volver a plantar árboles.

En referencia a que se reciclaron 400 toneladas de árboles, Cardozo contó que, “se cayeron muchos árboles. Es una perdida muy importante para la ciudad, va a costar mucho recomponer esa infraestructura. Nosotros ya veníamos trabajando en un plan de arbolado, en el centro de la ciudad y en los barrios”.

Y agregó que el primer trabajo fue hacer una rápida recolección, “lo más eficiente posible porque si la rama queda en la vía pública, los vecinos le tirar otro tipo de cacharros encima. Y no falta quien les prenda fuego”.

El funcionario reconoció que hay muchos vecinos de Posadas que también están aprovechando para hacer podas, e hizo un pedido a los vecinos, “que no sigan podando, porque todavía no es época de poda, y la municipalidad todavía no está recolectando”, y agregó que, “el operativo de poda empieza en mayo”.

Distintos tipos de poda y qué hacer con esos residuos

El funcionario municipal también se refirió a los distintos tipos de poda existentes, y recomendó donde acercar ese tipo de residuos, “una es la poda de formación que es la que se va haciendo a lo largo del año, para darle la forma al árbol. Ese tipo de residuos debería ir al punto limpio, de los cuales contamos con 4 en la ciudad. Los dos más importantes son los de San Martín y Urquiza y el que está en diagonal 43 detrás del jardín Botánico”.

Según la explicación de Cardozo, la “segunda forma son los árboles que caen o que hay que sacar por alguna obra, y es mucho más grande el volumen, entonces lo que puede hacer el vecino es solicitar un volquete a la municipalidad. Solo para ramas y ese servicio si tienen un costo, se abre un expediente, el costo es bajo”.

Y por último es “la poda ordenada, que es lo que buscamos para toda la ciudad. Centralizar en los 4 meses donde tradicionalmente se poda porque el ritmo de crecimiento es menor y es la época más adecuada para podar los árboles, los meses sin R mayo, junio, julio y agosto”.

Clasificación de los residuos de poda

Toda la recolección vinculada a los árboles ramas, “se clasifican, y se separan en el Centro Verde de Nemesio Parma”, dijo Cardozo.

“Se clasifica en 3 fracciones, una fracción que tiene más hojas se usa para sustratos, para mejorar la estructura del suelo. Otra parte se usa para los chips coloreados, y la otra se usa para leña, que se entrega de forma gratuita a los merenderos o comedores comunitarios”.

Ecopuntos y Puntos Limpios

El responsable del Girsu recordó que la ciudad de Posadas cuenta con 12 Ecopuntos fijos distribuidos en los distintos barrios. Y cuatro puntos limpios, los dos más importantes ubicados en las avenidas Urquiza y San Martín, y en la diagonal 43 detrás del Jardín Botánico. Además, “tenemos 8 barrios con contenedores y hay doble recolección, y también la recolección a través de una aplicación, para que los vecinos puedan solicitar el retiro de estos residuos desde sus puertas”.

Los residuos domiciliarios se pueden reciclar en papel, cartón, plástico, metal y vidrio. Y debe acercarse a cualquiera de los Ecopuntos. Deben estar limpios y secos. Mientras que los residuos de mayor volumen. “por ejemplo, una tele que ya no funciona más o una silla”, pueden ser acercados a los puntos limpios.