La senadora misionera del Frente Renovador de la Concordia dijo que “las deudas hay que pagarlas y Misiones es un ejemplo de desendeudamiento”. Coincidió con el gobernador Oscar Herrera Ahuad que caer en default sería muy perjudicial.

En declaraciones a radio República de Posadas, la parlamentaria misionera aseguró que la presencia del ministro Martín Guzmán con todo su equipo económico en el Senado, “fue muy bueno, muy positivo. El Ejecutivo hizo un enorme esfuerzo para responder todas las preguntas y explicar en qué consiste el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Maggie Solari-Radio República

El titular de la cartera económica nacional, concurrió el pasado lunes a la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, a precisar los alcances del entendimiento con el organismo financiero internacional. La dinámica fue similar a lo expuesto en Diputados, que finalizó con la aprobación de la Cámara Baja, previo cambios en el dictámen final.

Anticipó Maggie Solari que “nuestra postura es conocida, vamos a apoyar el acuerdo porque las deudas hay que pagarlas y en Misiones tenemos costumbre de hacerlo”.

Coincidió con lo expresado días pasados por el gobernador Oscar Herrera Ahuad que “no apoyar el acuerdo con el FMI significa caer en default”. Además el mandatario declaró que la cesación de pagos, impactará directamente en obras que se financian con fondos internacionales.

Recordó la senadora que “el ingeniero Carlos Rovira comenzó una historia de desendeudamiento y los misioneros sabemos lo que es vivir en una provincia con autonomía fiscal y todo lo que significa para la gente porque nuestra responsabilidad es el bienestar, en este caso, de los argentinos. Va más allá del gobierno nacional y del Senado”.

Dijo Solari que “tenemos la responsabilidad institucional de que no llegar a un acuerdo significa caer en default, significa un desastre desde todo punto de vista”

Explicó que una de las consecuencias “sería tener de la noche a la mañana un dólar parado y considero que tenemos que dar un paso y demostrar madurez en la dirigencia y tener un entendimiento de esta responsabilidad que tenemos, dejar las discusiones bizantinas, de echarnos culpas y llegar a un acuerdo con el Fondo”.

Admitió que la negociación “no es fácil, te puede gustar más o menos, pero estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y hay un montón de condiciones que cumplir y el gobierno nacional tiene que hacer un enorme esfuerzo para llegar un acuerdo factible en cuanto a su cumplimiento”.

“Me parece muy importante que lleguemos a la firma de un dictamen para sesionar el jueves y aprobándolo tal y como vino de Diputados, porque tenemos un vencimiento el día 22 y estamos a contrarreloj”.

Solari se apartó de la grieta y subrayó que “nosotros no somos parte del Frente de Todos, no estoy en Juntos por El Cambio. Tengo mi propio bloque, convivimos con ellos y creo que tenemos que dar una señal de madurez. Tenemos opiniones diversas siempre, pero no debemos olvidarnos para qué estamos sentados en una banca”.

“Caer en default nos perjudica a todos los argentinos y tenemos que llegar a un consenso porque la política como en la vida, la construcción tiene que ver con ponerse de acuerdo”, manifestó la senadora.

La legisladora misionera consideró que “no tenemos que pasar buscando responsables. Mauricio Macri fue un presidente votado por el pueblo argentino como es Alberto Fernández. Macri en su momento tomó una deuda y ahora nos toca a nosotros ver cómo la pagamos, o le toca a Alberto Fernández ver cómo la paga quien además está sin Presupuesto. Esas son cosas que tenemos que rever y ser respetuosos del voto que es por 4 años y si no nos gusta o no cumple las expectativas que tuvimos al votar a una persona, es un acto de madurez tener que aguantarse”.

Por último, Solari invitó a sus pares “a trabajar por una estabilidad económica en la Argentina”.