Acuerdo con el FMI: Maurice Closs afirmó que votará a favor porque el Presidente necesita gobernabilidad

El senador por Misiones Maurice Closs habló del tratamiento del proyecto de acuerdo con el FMI que se tratará desde mañana lunes en la Cámara Alta. Adelantó su voto a favor y opinó de las internas en el Frente de Todos.

El senador misionero Maurice Closs se refirió al debate sobre el acuerdo con el FMI, que comenzará esta semana en el Senado de la Nación, luego de la media sanción que recibió el proyecto en Diputados. Aseguró que acompañará la iniciativa porque nadie presentó una alternativa y el default no puede ser la opción, pero además porque es una ley que pide el presidente Alberto Fernández, necesaria para que pueda tener gobernabilidad.

El jueves pasado el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara Baja, con 202 votos a favor, 37 negativos, 13 abstenciones y 4 ausentes. Entre los votos negativos más representativos, se encontraban los que integran el grupo de legisladores del oficialismo que responden a La Cámpora, liderados por Máximo Kirchner, quien desde un primer momento mostró sus diferencias con el modo de negociar el acuerdo, por parte del equipo económico argentino, encabezado por el ministro Martín Guzman. Ese voto negativo amplió la brecha de problemas internos que hay en en el Frente de Todos.

En ese sentido, en diálogo con Misiones Online Tv, el senador y ex gobernador de Misiones, Maurice Closs, analizó lo ocurrido en Diputados de dos formas. Desde lo cuantitativo, consideró que fue contundente el apoyo al acuerdo, por la cantidad de votos logrados. Sin embargo desde lo cualitativo, opinó que “ahí si la cosa se complica, porque a ese resultado se llega con bloques divididos, con la fractura del bloque oficialista que quedó muy expuesta y no hay dudas que eso marca bastante la política para el futuro”. Para el legislador, esa interna es preocupante porque la responsabilidad de gobernar la tiene el Frente de Todos, entonces que haya cohesión y gobernabilidad dada por los propios, es fundamental.

Según Closs esta semana en el Senado podría ocurrir algo parecido, porque desde hace tiempo se viene escuchando expresiones de Senadores que no están a favor del acuerdo. A pesar de eso, cree que no está en riesgo la aprobación del proyecto, “porque JxC que tiene un paquete importante de senadores, mayoritariamente votará a favor, porque también quiere que esto se resuelva, para que se termine esta discusión de quien endeudó al país, que sabemos que fue Macri, ya que el FMI estaba fuera de la Argentina desde el gobierno de Néstor Kirchner y fue Cambiemos, (hoy Juntos por el Cambio), quien nos terminó poniendo casi como en un centro de rehabilitación a los argentinos, con las auditorias constantes del Fondo”

Closs vota a favor del acuerdo

Contundente ante la pregunta de su postura, el ex gobernador respondió: “yo voy a votar claramente a favor, porque para mí la fragilidad institucional y económica, por la que atraviesa Argentina, es importante. Estamos a un punto de que algunas cosas se rompan, más en lo político que en lo económico, aunque también en lo económico está delicado. Entonces a mí en lo económico, nadie me mostró una alternativa distinta a esta. Que no es una buena alternativa, que va a traer ajustes es así, y yo no creo que de una situación tan compleja se salga sin ajustes, es obvio que habrá distintos tipos de ajustes para honrar esa deuda, pero nadie me mostró un camino alternativo. Si a mí me dicen que es por el lado del default, les digo que no existe hoy en el mundo un solo país que este en cesación de pagos, los últimos pagaron hace un par de años”.

Y agregó que en lo institucional, “está claro que el Presidente en un sistema presidencialista necesita gobernabilidad, y este es el acuerdo que él pide, yo no digo que sea bueno, ni malo, ni el mejor, pero es lo que él pide, y hay que acompañar. Si esto fracasa, el Presidente el día después se queda sin gobernabilidad”.

Situación interna en el Frente de Todos

Para Closs quienes responden al Presidente y quienes responden al kirchnerismo, “deberían articular los puentes, para que se acomoden los melones después de esta semana y las cosas se encaminen. Porque sino el 2023 ya tiene espacio político con más posibilidades de ganar. Yo espero que ese acercamiento ocurra, y que pase acompañando estas pautas que plantea Alberto Fernández, pero no está para nada fácil” cerró.

Revisiones trimestrales del FMI

Por último Closs comparó las revisiones cada tres meses que hará el Fondo, sobre el cumplimiento de las pautas que firme con nuestro país, con la “rehabilitación de las personas adictas, que tiene sus exigencias, modos de comportamientos y un control constantes. Porque esa persona llego ahí pidiendo una ayuda, nadie lo obligó a que vaya. En el mundo nadie va al FMI. Son muy pocos los que toman deudas del Fondo. Ahora cuando un presidente como Macri, te trae como prestamista de última instancia al Fondo, te prestan una torta de plata de 45 mil millones de dólares, es como que entrás al centro de rehabilitación. El fondo te da esa plata y te pide el control” finalizó.