Virasoro | Hogar de niños denunciado por maltrato y abuso: “A veces los chicos estaban un mes encerrados en una pieza”

La situaciones de maltrato y abuso en el hogar de niños de Virasoro siguen saliendo a la luz, intentando que la justicia investigue a los responsables y que los menores afectados reciban contención. Leandra Alves, es cuidadora y trabajó durante dos años en el hogar, hoy recuerda las injusticias que conoció.

“Esas cosas a mi me enojaba, todas las injusticias que hacían con los chicos yo me enfadaba”, contó a Misiones Online, Leandra Alves. Recordó las situaciones de maltrato y abuso que vivían los niños y la impotencia que le generaba el no poder hacer nada.

“Trabajé 2 años en el hogar, en el turno noche. Las sanciones eran algo que no tenía sentido. Lo encerraban a los chicos casi un mes en una habitación, por levantar la voz a una orientadora o por haberse portado mal durante el día y esas cosas a mi me enojaba. Entonces reportaba en el parte diario o me quejaba con la directora o la asistente social, y a partir de eso empezaron a tener un trato diferente conmigo. Yo le envié una carta de documento al hogar por hostigamiento porque en los últimos meses ya no podía trabajar, porque era mucha la discriminacion que me hacían”, contó Leandra.

Quienes pasaron por la institución, conmovidos por la muerte de un niño, rompieron el silencio y narraron los años de hambre, abuso y torturas que sufrieron. Sus testimonios tratan de proteger y salvar a los niños y niñas que aún se encuentran en el hogar.

“No tenían médico ni dentista, los dos chicos menores que eran los únicos que estaban en el hogar tenían las muelas todas inflamadas, las encías les sangraban cada vez que se cepillaban los dientes. Yo anotaba en el parte diario pero era como “a quien le importa” y al otro día no pasaba nada, y eso era lo que más enojaba”, relató la mujer.

En el 2021 Leandra hizo una denuncia judicial y manifestó haber presenciado actos de corrupción de menores, abuso y tortura a los niños y niñas alojados en dicha institución. Pero nada pasó para ayudar a esos niños y niñas.

“Hice la denuncia y quedó todo así, no me dijeron nada, encima la denuncia tenía la carátula de incumplimiento de los deberes públicos. Una de las chicas que está en el hogar todavía, un día se escapó y se fue a mi casa, y me dijo que todo seguia igual despues que yo deje de trabajar y ahí ya no sabia que hacer, porque fui a la fiscalía y si ellos no hacen que iba a poder hacer yo”, contó angustiada.

Y contó que cuando pidió la ayuda de un abogado de Virasoro, le dijeron que con la directora no podían meterse. “La gente que está con ella es muy corrupta. Fui con un abogado y le dije si me podía ayudar y me dijo que no, que con esa gente no me podían ayudar”.

El abogado querellante, Eduardo Raúl Etchegaray Centeno, pidió la inmediata detención de Sonia Andrea, directora del hogar «Rincón de Luz» de Virasoro. Esta mañana fue detenida por el delito de corrupción de menores y facilitación a la prostitución.

La acusación a Sonia Andrea P., directora del hogar «Rincón de Luz» de Virasoro, en la provincia de Corrientes, es por el delito de «Corrupción de Menores Agravado por su condición de encargada de Guarda y Educación en concurso real por el delito de Facilitación a la Prostitución», como así también de un empresario de la zona, dueño del Local Osadía Calzados, quien fuera acusado de abusar sexualmente de una menor alojada en dicha institución.

“Eran niños muy lastimados emocionalmente, había niños que los habían sacado de su casa porque sus papás eran violentos, algunos vivían en la calle. Hay muchas historias que si las escuchas es increíble lo que sufrieron y estaban en un lugar donde seguían sufriendo”, dijo Leandra.

Emocionada y angustiada, pidió que la justicia ayude a estos menores. “Les pido que controlen los hogares de niños a fondo, porque ponen a una asistente social que es amiga de la directora o coordinadora, entonces todo esto queda tapado. Quiero que los chicos tengan un médico,que hagan deportes, quiero que tengan su yogurth cuando llegan de la escuela, su fruta, que sean chicos normales porque no son esclavos, eso es lo que le pido a la justicia”, expresó.

Hay un comerciante de Virasoro acusado de violar a una menor

En la causa también aparece implicado el empresario Marcos N., dueño de un local de venta de ropa y calzados, quien está acusado de abusar sexualmente de una menor alojada en dicha institución.

Fue un hombre el que denunció que su hermana, una menor de 14 años, estaría siendo víctima del delito de corrupción de menores e incentivación a la prostitución cuya autora penalmente responsable sería la directora del hogar y también del delito de abuso sexual cuyo autor sería el comerciante.

En la noche del jueves, un grupo de personas se acercó al local comercial del acusado, ubicado en la zona céntrica de la ciudad. Vandalizaron y saquearon la propiedad en repudio a las acusaciones que se hicieron públicas. También realizaron un escrache en la casa de Marcos N., acusado de abusar sexualmente a una menor de edad.

“Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron, de romperle el local al señor, esas cosas no están bien porque acá estamos defendiendo a los chicos, no había necesidad de usar la violencia. Yo hice la denuncia como corresponde, como si ella fuese mi hija. Este señor mantuvo relaciones con una menor y la directora del hogar no hizo nada y al tiempo recibimos donaciones de esa tienda”, contó Leandra.

Hasta el momento no se sabe si Marcos N., fue detenido, pero la jueza de instrucción Silvia Erika Benítez, quien orienta la causa, pidió que se realicen informes psicológicos, médicos y ginecológicos de la víctima, se realice un informe psicológico del supuesto abusador, se convoque a declarar a tres testigos que trabajan en el hogar y se realice un allanamiento al lugar con el secuestro de los libros desde 2017 a la actualidad.