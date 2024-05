Ley Ómnibus: duros cruces en el Senado con la presencia de la CGT y la CTA

La Cámara alta continuó este lunes con los debates en comisión de la ley Bases y el paquete fiscal, con la participación de expositores. La reforma laboral fue uno de los temas de la jornada.

El Senado de la Nación continuó este lunes con el tratamiento en comisión de la ley Bases y el paquete fiscal, con la presencia de representantes de la CGT y de la CTA y otros expositores invitados por la oposición. La reforma laboral fue uno de los principales temas de la jornada.

Juliana Di Tullio indicó que con la ley Bases «se habilita el negocio inmobiliario»

La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, indicó que el artículo 31 de la ley Bases que modifica la ley 19.549 de procedimiento administrativa habilita a que solo a través de una falta de respuesta del Estado -«silencio positivo» un privado pueda quedarse con tierras estatales.

«La lay habilita un montón de negocio inmobiliario», dijo y su hipótesis fue avalada por el secretario de Legal y Técnica del municipio de Lanús, Carlos Nielsen Enemark.

El duro cruce entre Daer y Atauche durante el debate por la ley Bases

El senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, (Jujuy) le recriminó al triunviro de la CGT y titular de Sanidad, Héctor Daer, por el accionar de la central obrera durante el gobierno de Alberto Fernández: «¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?».

Tras la exposición de Daer y sobre el final de la ronda de preguntas, Atauche, que es el presidente la comisión de Presupuesto y Hacienda, apuntó: «Entre 2019 y 2023, la inflación aumentó cuatro veces: del 53 al 211 por ciento y la pobreza 11 puntos».

«En ese mismo período, el salario perdió contra la inflación 39 puntos reales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos? Porque a nosotros nos hicieron uno a los 45 días y a los cinco meses», lanzó el jujeño.

Inmediatamente, Daer lo frenó y respondió: «No voy a aceptar esa falta de respeto. Eso de dónde estaban escondidos es una falta de respeto. Además, les puedo contestar tranquilamente». A su vez, el líder sindical amagó con dejar el plenario de comisión que trata la ley de Bases.

Luego del episodio, la senador kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) le salió al cruce a Atauche: «Puede preguntar lo mismo con educación. Nosotros no vamos a permitir desde el bloque de Unión por la Patria que ustedes, a nuestros invitados, les falten el respeto».

Héctor Daer, de la CGT: «La reforma laboral fomenta la informalidad»

Daer y la reforma laboral: «¿Cuál es el fin que se persigue? Si es abaratar los costos, habría que especificarlo de otra manera»

El titular de Sanidad y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, cuestionó hoy la reforma laboral que incluye la ley de Bases y se preguntó cuál es su fin: «Si es abaratar costos, habría que especificarlo de otra manera».

Daer dio el puntapié inicial a una larga lista de oradores en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda; fue invitado por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires).

Los puntos principales que criticó Daer fueron la flexibilización para la contratación y el fondo de cese, entre otros ejes. «Aparece la figura del colaborador, una figura inédita porque no existe en el mundo. La intención fue siempre llevarlos a ley de contrato de trabajo», lanzó el síndico.

«Es lo más grave que tiene este proyecto de ley porque, en vez de avanzar de una manera adecuada, que es la formalización de los trabajadores, lisa y llanamente no solo los mandamos a la informalidad, sino que le damos un paraguas legal», agregó.

Sobre el fondo de cese, desarrolló: «Entramos en una redacción excesivamente simple que entra en contradicción con el despido discriminatorio, con la no registración… Entonces, me parece que con la liviandad que se tomó este tema hasta parecería un absurdo». «En la reglamentación se termina poniendo un valor nominal para la jubilación, la obra social, PAMI.. Y no se hace proporcional. Entonces, rompe los criterios solidarios que tiene la seguridad social en nuestro país», añadió.

Para finalizar, Daer se preguntó en líneas generales: «¿Cuál es el fin que se persigue? Si es abaratar los costos habría que especificarlo de otra manera y discutir los temas de fondo, pero no intentar imponer términos vagos que nos lleven a terminar destruyendo el financiamiento de la seguridad social de nuestro país».

Hugo Yasky, de la CTA criticó la reforma laboral: «Es absolutamente regresiva»

El diputado nacional y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cargó fuertemente contra la reforma laboral incluida en la ley de Bases y que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, al advertir que no tiene «un solo artículo que respete el (artículo)14 bis (de la Constitución nacional)».

En esa línea, continuó: «Además, va en contra del artículo 75 de la Constitución que habla de la no regresividad de las leyes». Lo dijo durante su exposición en el plenario de comisiones que trata, desde la semana pasada, la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado.

Para Yasky, de prosperar ambas iniciativas, la Argentina va «a un modelo social parecido al que impera en el resto de los países de América Latina». En su criterio, es «absolutamente regresivo en términos de una cobertura jubilatoria» que, según dijo, es «orgullo de los argentinos y argentinas».

La UCR advirtió al Gobierno que no logrará dictamen en el Senado esta semana

Los cruces de la oposición con el gobierno de Javier Milei por la aprobación de la ley Bases no dan tregua. Desde el senado, el legislado de la UCR, Maximiliano Abad, rechazó este domingo la idea de que el oficialismo logre conseguir el dictamen del proyecto esta semana: «El Gobierno debe hacerse cargo que no hay gestión de la ley», expresó este domingo en declaraciones radiales.

Abad, quien además ejerce el cargo de presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, enfatizó la falta de diálogo y los problemas del oficialismo para comunicar y pulir los detalles de la ley Bases ante los reclamos de la oposición.

En diálogo con radio Rivadavia hoy, el senador radical fue muy claro al advertir que «no hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley», por lo que consideró que «no creo que esta semana tengan dictamen», planteó.

