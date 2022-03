Copa de la Liga: Independiente igualó ante Godoy Cruz en un show de goles

Este lunes, Independiente igualó ante Godoy Cruz 3 a 3 en el cierre de la fecha 5 de la Copa de la Liga. El Rojo dio pelea hasta el final y empató el partido en tres ocasiones. En su zona se ubica octavo con 6 puntos.

En un partido vibrante y lleno de emociones, Independiente igualó ante Godoy Cruz 3 a 3. El Tomba estuvo tres veces en ventaja con dos gritos de Bullaude y uno de Ojeda, pero Benavídez, Márquez y Benegas lo igualaron para Independiente en un partidazo.

El Rojo corrió tres veces desde atrás, pero las esperanzas nunca se le escaparon a Independiente. En un partidazo que tuvo todos los condimentos posibles, con un desarrollo tan cambiante como atrapante, el Rojo cometió muchos errores que Eduardo Domínguez deberá corregir si pretende alcanzar objetivos auspiciosos. Sin embargo, el equipo también tuvo un mérito: en ningún momento tiró la toalla. Los duros golpes que le propinó Godoy Cruz, que estuvo tres veces en ventaja, no alcanzaron para derribar a un conjunto que siempre reaccionó, que jamás cayó en el terreno de la resignación, que no se frustró ni siquiera cuando las cosas no le salían.

A pesar de que jugó con tres volantes como Blanco, Carlos Benavídez y Romero, el medio fue por momentos una zona de tránsito libre sin restricciones. Ojeda, Bullaude y Matías Ramírez lograron saltear la línea de presión del Rojo con relativa facilidad y quedaron mano a mano con los defensores. Insaurralde, quien a los 37 años no se destaca por su velocidad, sufrió cada vez que lo encararon a campo abierto. Barreto tampoco tuvo su mejor tarde en Mendoza.

En cuanto a Godoy Cruz, el conjunto mendocino tuvo dos caras: cuando atacó mostró un rostro con facciones más agradables, pero perdió el sentido de la estética cuando tuvo que defenderse, ya que dejó espacios por todos lados, los mediocampistas retrocedieron lento y de forma desordenada y el Rojo supo aprovechar esa falencia para igualar las acciones cada vez que estuvo en desventaja.

El equipo de Avellaneda no jugó un buen partido: le faltó equilibrio, tuvo muchas fisuras en defensa, por momentos quedó partido y le faltó creatividad. Aunque no careció de actitud, de enjundia, de temple y temperamento para levantarse y dar batalla luego de cada impacto que le propinó un Tomba que supo tenerlo contra las cuerdas pero que no pudo meter la mano de nocaut para rematarlo. La sensación que quedó flotando en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza es que estos partidos Independiente antes los perdía porque le costaba ponerse de pie luego de cada golpe recibido. De todas formas, el entrenador deberá tomar nota de muchas fallas cometidas por sus dirigidos.

¿Qué le faltó al Tomba para liquidarlo? En primer lugar, eficacia. Y también algo de fortuna, ya que Badaloni tuvo dos muy claras para liquidarlo, incluido un tremendo remate que se estrelló en el palo. Godoy Cruz tuvo dos caras: cuando atacó mostró un rostro con facciones más agradables, pero perdió el sentido de la estética cuando tuvo que defenderse, ya que dejó espacios por todos lados, los mediocampistas retrocedieron lento y de forma desordenada y el Rojo supo aprovechar esa falencia para igualar las acciones cada vez que estuvo en desventaja.

Alguno puede inferir que el empate tuvo sabor a victoria para Independiente si se contempla que estuvo tres veces abajo en el marcados, algo que ya le había sucedido en dos ocasiones en el 2-2 con Boca de la fecha pasada. Sin embargo, el Rojo viene de tres empates consecutivos, sumó apenas seis puntos en las primeras cinco fechas y no pudo aprovechar una oportunidad de escalar en la tabla de posiciones. Estudiantes, que lidera la Zona B de la Copa de la Liga con 13 puntos, sigue lejos. El conjunto de Diego Flores tampoco puede celebrar la igualdad porque no supo sostener el partido y además lleva seis encuentros sin ganar de local por torneo, con tres empates y tres derrotas.

En el día de la fiesta de la vendimia, Mendoza fue escenario de una borrachera de gritos. Traigan vino, que goles sobran.

