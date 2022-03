Tragedia en México

A pocas horas del disturbio entre barras del Querétaro y aficionados de Atlas en México, las primeras repercusiones ya comenzaron a salir a la luz. Liga MX suspendida, reunión extraoficial para el martes y posible sanción extradeportiva para Querétaro por lo ocurrido. Misiones Online dialogó con Gustavo Mendoza, periodista mexicano a quien le tocó narrar el encuentro para la televisión.

En la jornada de ayer, durante el partido correspondiente a la fecha 9 que disputaba Querétaro ante Atlas por la Liga MX, se desató una batalla campal entre las hinchadas de ambos equipos.

El enfrentamiento empezó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando el Atlas ganaba por 1 a 0 con gol del argentino Julio Furch, ex jugador de San Lorenzo y Olimpo. Este conflicto se remonta al año 2007, donde Querétaro descendió de categoría al perder ante Atlas en la última jornada del torneo de ese año.

A partir de allí, cada vez que se cruzaron en los torneos siguientes, la pica fue creciendo cada vez más hasta finalmente explotar en el día de ayer.

Por el lado de las autoridades, se habla de una pasividad de los efectivos de seguridad presentes en el estadio, quienes en su afán por evacuar a las mujeres y niños lo más pronto posible, terminaron por darle ingreso a los violentos a las tribunas rivales. En las afueras del estadio, el panorama no era diferente e incluso era más devastador.

Las imágenes que luego se viralizaron en las redes muestran claramente lo que fue el capítulo más triste y sangriento del futbol latinoamericano en los últimos años. Oficialmente, las autoridades mexicanas no mencionaron muertos, pero teniendo en cuenta las imágenes que son de público conocimiento, sumado a información de carácter extraoficial, la cifra de fallecidos supera las 30 personas.

En este marco, los dirigentes del fútbol mexicano convocaron a una asamblea extraordinaria para el día martes, con motivo de debatir la exclusión de las barras en el fútbol mexicano, así como también la correspondiente sanción al club Querétaro por los incidentes provocados por sus aficionados.

El miedo en primera persona de la Tragedia en México

Misiones Online dialogó en exclusiva con Gustavo Mendoza, periodista mexicano de la cadena Fox Sports, a quien le tocó narrar el encuentro para la televisión, y relató los momentos de terror y tensión que se vivieron en el Estadio Corregidora de Querétaro.

“Triste, consternado, preocupado, deprimido e indignado por lo que ocurrió ayer. Nunca me había tocado relatar un partido de esta naturaleza”, describió Mendoza.

Si bien resaltó que él no se encontraba en el lugar por decisión de la cadena con respecto a la situación pandémica, explicó que lo sucedido en el estadio Corregidora era “igual de impactante desde los estudios”.

“Desde que comenzó el partido, nos fuimos dando cuenta que el ambiente era raro. Antes de que pitara el árbitro ya le habían arrojado cosas al arquero Camilo Vargas (Atlas). Sin embargo, el partido se jugó con normalidad durante el primer tiempo, en líneas generales”.

Ya en el segundo tiempo, cerca de los 15 minutos del complemento, Mendoza relata que, durante un corner a favor del equipo visitante, el arquero Aguerre (Querétaro) salió corriendo producto de la estampida de personas que ingresaban a la cancha desde las tribunas.

“La gente de seguridad abrió las puertas para que escaparan las mujeres, niños y familias hacia el campo de juego y que no estuvieran en medio de estos delincuentes disfrazados de aficionados que solo le hacen mal al futbol”, comentó.

El periodista mexicano relató que, si bien en un principio eran solo familias en el césped, luego también ingresaron los barras de ambos equipos.

Con respecto a las repercusiones, Mendoza comentó que a raíz de los disturbios se le podría llegar a revocar la organización del próximo mundial 2026 a la federación mexicana, la cual comparte la localía con Estados Unidos y Canadá.

“Hay manifestaciones internacionales acerca de esto y no me sorprendería que al final ocurriese, pero no solo por lo sucedido ayer, sino por todo el contexto social que se vive en aquí en México. Lo que pasó ayer es un reflejo de cómo estamos como país y es muy triste y lamentable”, finalizó el periodista.

