La CAMEM distinguió a “Doña Bety”, por su trayectoria y liderazgo en la empresa Crucero del Norte, pionera del transporte de pasajeros en la provincia. El vicegobernador Carlos Arce la destacó como “el ejemplo de la mujer misionera empresaria”.

A pocos metros del río Paraná, en el coqueto y exclusivo restaurante del club Pira Pytá de Posadas, las Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones (CAMEM) celebró su reunión anual para distinguir a la mujer empresaria del año, el pasado jueves por la tarde.

La protagonista principal fue Olga Beatriz Fayterna Fernández de Koropeski, más conocida como doña Bety, quien fue reconocida como la empresaria más destacada, por su trayectoria y conducción en la empresa de transporte Crucero del Norte.

“Cuando nos llegó la semblanza de doña Bety, nos inspiró muchísimo por haber sido una mujer que estuvo liderando una empresa y con la edad que tiene y la trayectoria, pudo sostener en el tiempo su liderazgo y su empresa”, aseguró a Misiones Online Silvana Ratti, presidenta de CAMEM.

Agregó sobre la homenajeada que “fue una columna vertebral familiar y empresarial. Estuvo llena de un montón de valores y fuertes actitudes frente a todas las oportunidades que se le fueron presentando”.

Doña Bety, quien concurrió a la ceremonia acompañada de su hijo Julio Koropeski, sus nietas Agustina y Martina y demás miembros de su familia y representantes de la empresa, nació el 5 de enero de 1945 en Encarnación, “pero soy posadeña por adopción”, aseguró.

En la semblanza que presentaron las mujeres empresarias, destacaron a Beatriz Fayterna como una persona que creció en una familia de administradores de obrajes, donde se involucró en todas las tareas del campo acompañando a su padre. Antes de cumplir los 12 años aprendió a manejar y se encargó de llevarle el alimento a los trabajadores.

Su padre observó su destreza, dedicación, responsabilidad, inteligencia y habilidades en matemáticas que permitió que se encargue tiempo después, del pago del personal administrando todos los recursos

Joven y llena de sueños, conoció a Demetrio Koropeski y aunque su padre reconoció perder a su líder, autorizó el casamiento y al poco tiempo, ese matrimonio emprendió su propio sueño.

Lo que sigue después es mucho más conocido, con Demetrio Koropeski fundaron la empresa El Crucero, después Crucero del Norte, que se transformó en líder en su rubro tanto en el traslado de pasajeros como una de las firmas que más personal emplea.

Ejemplo de la mujer misionera

Representando al Ejecutivo provincial concurrió al acto el vicegobernador Carlos Arce, quien destacó el rol de la CAMEM “que desde 2011 vienen entregando premios a mujeres destacadas. Ahora le toca a alguien muy importante por toda su trayectoria. Bety, la esposa de Demetrio Koropeski, que ha formado una de las empresas más importantes del país, donde ella mismo relató que desde un principio luchó con su esposo. Eso lo trasladó a sus hijos y es un ejemplo de la mujer misionera empresaria”.

Arce también reconoció “el trabajo de la CAMEM porque son mujeres que se preocupan. Abrieron sedes en Alem, Oberá, en Iguazú y quieren abrir más y eso muy bueno cuando provincializan este tipo de contención. Hay muchas mujeres empresarias que no tienen esta información. Ellas son 150 socias, pero hay muchas que no están y les pedí que traten de llegar a la mayor cantidad de empresarias posibles, que necesitan mejorar su venta digital, mejorar su empresa, actualizarse y nos comprometimos a seguir trabajando juntos”.

“Chicas, medianas, grandes, no importa, lo destacado es que hay muchas empresas en Misiones que están al mando de mujeres y funcionan muy bien”, subrayó el vicegobernador.

La homenajeada, que no aparece tanto en los medios y siempre se mantuvo con un perfil muy bajo, le reconoció a Misiones Online que “ahora me doy cuenta que lo merezco. Estoy muy orgullosa de que ellas me hayan elegido, que la CAMEM me haya tenido en cuenta. No hay palabras de cómo agradecerles a todas las empresarias misioneras”.

Dijo que la convocatoria para recibir el premio, “para mí fue una sorpresa muy grande, lo llevaré por siempre en el corazón. Ahora me toca otra realidad, porque antes no había tanto protagonismo de las mujeres. Ahora sí. Por eso estoy muy contenta. Es el día más feliz de mi vida”.

Invitó a demás mujeres a “animarse, seguir adelante, porque todo se puede, nada es imposible y lo digo yo que estoy en el rubro transporte desde chiquita”.

El joven tenor Martín Savi fue el broche de oro de una fiesta que contó también con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la provincia, la subsecretaria de la mujer y la familia, Celia Kozachik; gran parte de la comisión directiva de CAMEM, la diputada Suzel Vaider y la jefa territorial del ministerio de Trabajo de la Nación en Misiones, Verónica Derna.