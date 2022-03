El dólar libre bajó $3 y cerró en $201, su precio más bajo en dos meses y medio

El precio del dólar libre bajó tres pesos, a $201 para la venta en el reducido mercado informal, en su nivel mínimo desde el 21 de diciembre del año pasado. En el trayecto de 2022, la divisa “blue” retrocede siete pesos o 3,4%.

El dólar mayorista es negociado a $108,13 por unidad, unos 10 centavos por encima de su cierre anterior. En 2022 el tipo de cambio oficial sostiene un incremento de 5,3%, unos dos puntos porcentuales por debajo de la inflación del período. La brecha cambiaria se acortó así al 85,6%.

El monto operado en el segmento de contado (spot) fue de reducidos USD 266,9 millones. “El BCRA terminó su participación en la rueda de hoy con compras por USD 25 millones y terminó la primera semana de marzo acumulando compras por USD 90 millones”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“A nivel cambiario, a la espera de poder cerrar y aprobar el acuerdo con el FMI, los operadores siguen con atención a diario el saldo de las intervenciones y el ritmo del crawling-peg, aguantando a la espera de la habitual mayor oferta de divisas desde los exportadores en un tiempo”, explicó Gustavo Ber, economista.

“Aún así, una mayor calma ha regresado a los dólares financieros -tras un efímero reacomodamiento desde los mínimos- dado que todavía siguen prevaleciendo las apuestas tácticas hacia el carry-trade entre los operadores”, añadió Ber.

Los dólares bursátiles también operan con tendencia a la baja con miras a una menor presión cambiaria tras el ingreso para su tratamiento en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda con el organismo. El “contado con liquidación” cedió a $201,14 a través del Global 30 (GD30C), mientras que el MEP concluyó a $196,51, operado con el Bonar 30 (AL30D).

Tal vez te interese leer: El precio de los huevos se disparó en Argentina y la docena cuesta más de $250

Con el acuerdo con el FMI sobre la mesa, en el mercado de dólares financieros eliminaron restricciones para operar con bonos con ley argentina y extranjera. Los más beneficiados son los bonos Bonar 30 (AL30) con ley argentina y Global 30 (GD30) con ley extranjera. que se utilizan para comprar y vender dólar MEP (especie D) y contado con liquidación (especie C).

“Desde el lunes no habrá más límite de USD 50.000 semanales de operaciones, pero se mantiene el obstáculo más grande para que estos mercados sean libres: no se modificó la obligación de depositar los dólares en cuentas bancarias propias. No pueden dejarlos en la CNV o en cuentas de terceros”, precisaron desde Research for Traders.

Las reservas internacionales del Banco Central crecieron el jueves unos USD 17 millones y finalizaron la jornada en 37.066 millones de dólares.

En marzo, el saldo a favor para la entidad monetaria por sus intervenciones en el mercado mayorista suma unos USD 90 millones, tras cuatro meses con saldo negativo.

Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, el saldo del comercio bilateral entre la Argentina y Brasil registró en febrero un déficit de -USD 252 millones para nuestro país. En ese sentido, resulta un saldo acumulado deficitario para el primer bimestre del año de -USD 399 millones para la Argentina.

Este comportamiento se debió a un incremento de las exportaciones de febrero a USD 800 millones (+0,5% interanual) y a una suba en las importaciones a USD 1.044 millones (+37,7% interanual). Asimismo, el volumen del intercambio comercial bilateral se ubicó en 1.836 millones de dólares.

Ante el incremento del costo de los insumos aumentaría el precio del pan en los próximos díashttps://t.co/dyOFuR3NjH — misionesonline.net (@misionesonline) March 4, 2022