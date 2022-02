Tenis | Cambio histórico en medio del conflicto mundial: el ruso Medvedev liderará el ranking ATP tras la derrota de Djokovic

El ruso Daniil Medvedev liderará el ranking ATP de tenis por primera vez en su carrera a partir del próximo lunes. Este jueves, Novak Djokovic perdió en cuartos de final en Dubai frente a Veselý por 6-4 y 7-6 (4) y por eso no será más el número uno.

El ruso Medvedev liderará el ranking ATP del tenis y suma un dolor de cabeza más para el serbio Novak Djokovic. El 2022 lo recibió con el escándalo internacional de su intento por participar en el Abierto de Australia, país el cual fue deportado por no estar vacunado contra el coronavirus. Aquel primer Grand Slam quedó en manos de Rafael Nadal que aumentó su vitrina a 21 títulos grandes superando al serbio y, durante la jornada de este jueves, Nole recibió otro duro golpe: perdió en los cuartos de final del ATP 500 de Dubai y cayó al segundo puesto del escalafón mundial.

Tras 84 semanas como el líder de manera ininterrumpida, el nacido en Belgrado dejará el trono y desde el próximo lunes será Daniil Medvedev el nuevo número 1 del ranking masculino. Djokovic fue superado por Jiří Veselý por 6-4 y 7-6 (4) en los cuartos de final en un torneo que ni saliendo campeón le aseguraba defender el máximo escalón: si el ruso llegaba a la final del ATP 500 de Acapulco, también hubiera superado a Novak sin importar el resultado de su colega en Dubai.

Vale recordar que Nole pudo participar del evento ya que no es obligatoria una vacuna contra el coronavirus para entrar en Emiratos Árabes Unidos. De todos modos, el serbio no descartó cumplir con la vacunación para no encontrarse con el veto de los certámenes más importantes, poniendo en riesgo su temporada. “Tengo el espíritu abierto… Todo es posible en la vida, veremos cómo evoluciona la situación, pero por el momento he decidido no hacerlo”, señaló hace unas semanas, en una entrevista en la que había aceptado que “echaba de menos jugar al tenis después de todo lo pasado”.

La perspectiva de una participación en Roland Garros y Wimbledon parece factible en la medida en que Francia y el Reino Unido están suavizando las restricciones sanitarias, pero la vacuna sigue siendo necesaria para participar en el US Open en agosto. Queda mucho para entonces pelear por recuperar el número 1 para Djokovic: en marzo hay previstos dos Masters 1000, la segunda categoría de torneos en el circuito masculino de tenis, Indian Wells (del 7 al 20 de marzo) y Miami (del 21 de marzo al 3 de abril).

El último tenista en liderar el ranking por fuera de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray fue Andy Roddick en 2003. El sacador estadounidense alcanzó la cima el 3 de noviembre de dicho año y defendió el trono durante 13 semanas consecutivas (hasta el 1 de febrero de 2004) antes de que vuelva a caer en manos de Roger Federer. Desde ese entonces, el número 1 estuvo en manos de un integrante del Big Four pero todo cambiará la próxima semana cuando Medvedev aparezca en lo más alto.

Este domingo, Nole cerrará su semana 362 en el máximo escalón antes de cederle la posición a Daniil. En el récord de semanas como dueños del circuito másculino también aparece el suizo con 310, el español con 209 y el británico con 41 como los fenómenos que dominaron una era en la disciplina.

Por su parte, el ruso se convirtió en el tercer profesional de su nación en alcanzar el primer escalafón por detrás de Yevgeny Kafelnikov en mayo de 1999 y Marat Safin en noviembre de 2000.

