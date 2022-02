A raíz de la información que se dio a conocer de que tanto el Gobierno Provincial como la municipalidad de Posadas tomaron la decisión de “rescatar” el ex hotel Savoy como un centro cultural y hotel, algunas personas salieron a contar sus historias relacionadas el antiguo edificio.

En esta ocasión, durante la mañana de la radio FM Show, Héctor Fernández, un ex trabajador del hotel, contó sus vivencias y recuerdos.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/02-22-FMS-Hector-Fernandez-Hotel-Savoy-ex-trabajadores-anecdotas-10.55.mp3

Héctor Fernández – FM Show

“Yo comencé en el ´70, cuando se estaban yendo los Menores, y quedé con la gente que se hizo cargo. Trabajaba de las 10 de la mañana hasta las 22 y si quería seguir, seguía. Lo hacía porque me pagaban bien. Nunca tuve ningún problema”, comenta Fernández.

Fueron trece años en total en el Savoy para Fernández en donde, incluso, conoció a la que sería la mujer de su vida. “Ahí conocí a la patrona, ella trabajaba en la cocina y yo trabajaba de mozo en el billar y cuando hacía falta me sacaban a la vereda también a atender a la gente. Fue una época maravillosa”.

Lo que mas recuerda Héctor es la época de cobro, cuando se llenaba la esquina: “Cuando los colonos cobraban entre el 2 y el 5, o el 2 y el 10 era espectacular. La vereda del Savoy se llenaba durante una semana con la gente que llegaba del interior con sus camionetas” relata.

Otro que se sumó a esta charla fue Alfredo Abrazián, quien también dio su testimonio.

“De acuerdo a las informaciones que vamos dando, se ha creado una especie psicosis de que en Posadas las cosas no se hacen o no se terminan. Sin embargo, voy viendo que últimamente en la ciudad las cosas sí se hacen”.

“Tenemos que tener fe en que cuando esto, éste proyecto tenga bases, nosotros podamos creer realmente que Posadas puede cambiar. Yo no se por qué la gente es así siempre”, destacó.

Tal vez te interese leer: Rescatarán el ex Savoy como un Centro Cultural y hotel

En cuanto a los años dorados del Savoy, Abrazián expresó que recuerda “a muchos que han estado conmigo sentados tomando café ahí en el Savoy, de años”.

“Todas las mañanas lo hacíamos con los amigos y andábamos bien porque en esa época no había tanta bronca como la hay ahora. Conozco gente que han pasado una vida juntos e incluso sus nietos han ido a tomar café al Savoy. Hay mucha historia por la cual se puede repasar”, comentó.

“Tenemos que creer en estos proyectos que pueden cambiar el quehacer de la ciudad. Esa esquina del Savoy hoy es un nido de ratas, pero el hecho es que podamos cambiarlo”.

Hector incluso recodó que fue en el Savoy en donde conoció a Abrazián. “Ahí lo conocí a Alfredo, que era amigo de los dueños. Era una hermosa época. Cada uno tenia su lugar, su mesa. Te sentabas a tomar algo y veías pasar a la gente por la calle”.

Por último, Fernández resaltó que le gustaría que el Savoy sea restaurado a su antigua gloria. “Cuando paso por ahí me invaden mil recuerdos. Me encantaría que algún dia se remodele el lugar, no pierdo la fe. Me da mucha pena verlo asi”.

La estructura del ex hotel Savoy será reutilizada para crear un Centro Cultural donde se refleje su historia y se realicen eventos, además de revalorizarlo con una inversión turística como hotel de primera categoría y restaurante.

El proyecto tiene como prioridad conservar la fachada y los aspectos arquitectónicos del histórico edificio posadeño, dando respuesta a su entorno urbano con características sustentables y modernas, adaptadas a los nuevos tiempos.