Las lluvias no lograron sofocar los incendios en Santo Tomé y continúa la emergencia en la zona

Los incendios en Santo Tomé no dan tregua, a pesar de la lluvia continúa algunos focos activos. Misiones Online TV se acercó hasta las cercanías de esta localidad correntina para observar la triste situación que atraviesa actualmente.

La situación causada por los incendios en Santo Tomé y la provincia de Corrientes es desoladora, muchos metros y hectáreas de terreno completamente arrasadas por el fuego. Tierra donde antes prevalecía el verde ahora fue convertida en cenizas.

En el área que visitó Misiones Online, se pudo observar un cortafuego que habían creado los bomberos para evitar que las llamas continúen avanzando y quemando aún más terreno.

En algunos campos quemados por los incendios en Santo Tomé, aún se pueden observar algunas vacas. Según los veterinarios están en busca agua o interacción con los humanos. Cabe destacar que se desconoce cómo llegaron los animales hasta ese lugar, ya que se trata de tierra que fue atacada por el fuego recientemente.

La periodista de Misiones Online TV relató que las imágenes que se observaban eran “desoladoras”. Además, contó que en la ruta pudieron observar camionetas haciendo guardia para controlar que los focos no se reactiven.

En el camino entre Virasoro y Santo Tomé se observaron cerca de 20 dotaciones de bomberos que se encontraban trabajando en la zona para combatir los incendios. Los bomberos comentaron que se están quemando los pinares y los campos. También dijeron que hay muchos animales lesionados.

Cabe destacar que mientras los bomberos se ponen al hombro la lucha contra los incendios, los veterinarios hacen lo suyo intentando rescatar y curar a los animales heridos.

Como consecuencia de los Incendios en Santo Tomé, según comentaban personas de la zona, no hay víctimas, pero si hubo muchas pérdidas como consecuencia del avance del fuego. La mayor incógnita es que pasará luego de que se solucione este problema.

En tierras arrasadas por el fuego, los propietarios de campos deberán ver de qué forma alimentan al ganado que lograron rescatar.

La lluvia llegó, pero no alcanzó para apagar los focos de incendios en Santo Tomé. Las escasas precipitaciones no fueron suficientes para mojar la tierra o para apagar el fuego, aunque los lugareños no pierden las esperanzas y continúan esperando una lluvia que pueda calmar la difícil situación que vive la región.

En vivo, Misiones Online pudo observar tres dotaciones de bomberos dirigiéndose para la zona de Virasoro. En la Corrientes actualmente se encuentran dotaciones de bomberos de distintas provincias del país como Córdoba o Buenos Aires que están ayudando a resolver la situación crítica que se vive por los incendios en la provincia del Noreste argentino.

Es importante recordar que los bomberos tratan de evitar que el fuego llegue a los pinares que están en la región, ya que los pinos son altamente combustibles. Además, muchas veces las “piñas” con el viento caen a varios metros y provocan que el fuego se extienda hacia otras partes. Esto, en conjunto con la sequía y las pocas precipitaciones hacen que la situación sea incontrolable.

La solidaridad argentina ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Tanto por el lado de los bomberos de otras provincias que se acercaron a Corrientes a pesar de la distancia, como también de la ciudadanía en general, que en poco tiempo se organizó para donar los elementos necesarios y ayudar de esa forma a quienes trabajan en primera línea.

