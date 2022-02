El jefe de operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni, contó a Misiones Online Tv la situación actual de los incendios en Corrientes. Y brindó recomendaciones para circular por las rutas correntinas, para evitar accidentes.

Bertoni dijo que, “realmente sigue siendo complicada la situación de los incendios en Corrientes, los fuegos no cesan, hay frentes de fuegos muy agresivos, poblaciones que hay que evacuar y hay que fabricar en el momento, los cortafuegos, es difícil la situación hoy en Corrientes”.

En referencia a las zonas más complicadas, el funcionario señaló que, “los fuegos más violentos están en el centro de la provincia hacia el norte y del este al oeste, si bien en el resto de la provincia hay focos, pero son más controlados”.

También indicó que, actualmente se contabilizan alrededor de 600 mil hectáreas quemadas, entre los que se encuentran “forestaciones, monte nativo, campos y todo lo que involucra tierra está siendo involucrado y devorado por el fuego”, dijo Bertoni.

Y agregó que, una de las zonas más graves se da en Galarza, donde algunas “casas están siendo devoradas por el fuego. Tuvieron que ser evacuadas, y por el momento no hay víctimas, pero las pérdidas son importantes”.

Pérdidas importantes en la fauna

“En la fauna estamos perdiendo por dos cosas: uno por el fuego y el otro por la sequía, las dos cosas están dañado a la fauna y la flora”, afirmó Bertoni y agregó que, “el calor y el fuego hace que los animales salgan a las rutas, son chocados, otros mueren en sus nidos, es muy complicada la situación”.

En referencia a las personas lesionadas por los incendios, el director aseguró que, “por el fuego, tenemos una sola persona lesionada cuando esto se indicaba en la zona de Santa Lucia, un civil. Después personas lesionadas tenemos 10 bomberos, y un fallecido, que volcó con la camioneta a principios de enero, cuando iba a buscar agua con la camioneta. era un bombero de Yapeyú”.

Las situaciones de peligro se repiten en distintos puntos de Corrientes, y “lo último grave que nos pasó, fue la pérdida de un camión de bomberos. Alcanzaron a sacar al comandante Leguizamón con su Brigada, y gracias a Dios la tropa está bien, pero se perdió una unidad”.

Un camión cargado de gas siniestrado

En las últimas horas de este jueves circularon fotos de un camión cisterna cargado de gas que, quedó varado en la ruta muy cerca del fuego. Y algunos aseguraban que el mismo había explotado. En referencia a este hecho, Bertoni dijo, “el camión siniestrado el día de ayer sobre la ruta 14 y 121, con 30 mil kilos de gas. Despistó y todavía está colgado, en la zona está habilitada una sola mano, y está con enfriamiento de los bomberos y de las fuerzas”.

Incendios en Corrientes | Caravana de vehículos de apoyo, autobombas y bomberos voluntarios viajan desde Buenos Aires para combatir el fuegohttps://t.co/gybld3VfZD — misionesonline.net (@misionesonline) February 18, 2022

Y agregó que, “el tanque no explotó, se le hizo el enfriamiento, y todo el anillo de seguridad para que eso no pase. No salió de ahí todavía porque estaba muy encajado y necesitábamos maquinas viales para engancharlo”.

Este procedimiento se realizará durante la jornada de hoy, aprovechando la luz del día para evitar cualquier tipo de accidente.

Para sofocar el fuego, además de las dotaciones de bomberos, “estamos trabajando con 4 aviones hidrantes del Plan Nacional del Manejo del Fuego, 4 aviones contratados por el gobierno de Corrientes y hoy estarían llegando los helicópteros enviados desde Buenos Aires”.