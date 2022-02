Por fin para los hinchas xeneizes se dio la vuelta soñada de Benedetto a Boca Juniors. Por si eso fuera poco, en el empate ante Colón en uno, logró convertir el gol y lo hizo en La Bombonera con su gente.

vuelta soñada de Benedetto

Boca Juniors empató con Colón de Santa Fe 1 a 1 en el estadio de La Bombonera, en el debut de la Copa de La Liga. El autor del único tanto xeneize fue Darío Benedetto, quien tuvo así su vuelta soñada al club de sus amores. El Pipa convirtió de cabeza a los 23 minutos, tras un centro preciso desde la izquierda de Sebastián Villa. De este modo, el delantero de 31 años volvió a convertir con la camiseta xeneize tras casi tres años. El último tanto fue el 25 de abril de 2019, frente a Deportes Tolima por la Copa Libertadores.



Si bien la jugada nació por izquierda con una gran acción individual de Villa, quien envió un centro preciso al corazón del área, el gesto técnico de Benedetto fue lo que realmente llamó la atención, sobre todo en las redes sociales donde compararon su salto para impactar un frentazo inatajable con los clásicos tantos de Cristiano Ronaldo. Pipa se anticipó a su rival y se mantuvo suspendido en el aire hasta que metió un testazo impactante.

El destino quiso que su primer gol desde su vuelta a Boca Juniors sea frente a la hinchada, que coreó su nombre desde que la voz del estadio lo anunció entre los titulares. Pipa, que fue el más ovacionado de la noche, devolvió el gesto con saludos y brillo en sus ojos cuando piso el campo de juego de la Bombonera. En su carrera con la boca llena de gol, Benedetto lo hizo con la clásica “lenguita”, la que siempre lo caracterizó a lo largo de su carrera y que también le trajo dolores de cabeza luego de la final en Madrid ante River Plate.

Poco le importó esto al futbolista nacido en Berazategui, quien continuó celebrando los goles a su manera. Mientras la Bombonera se caía literal, la transmisión captó la emoción que reinó en su palco donde se encontraba su esposa, hijo y otros familiares y amigos. Todos, a su manera, estallaron con el tanto del Pipa quien se mostró muy activo durante el partido. Benedetto no se encajó en la posición de nueve, sino que pivoteó y hasta colaboró mucho en defensa, al despejar distintos envíos aéreos de Colón de Santa Fe.

El pitazo de Fernando Echenique marcó el final del primer tiempo y las cámaras de la TV se quedaron con el goleador local, quien camino a los vestuarios dio varias indicaciones a sus compañeros. Pipa Benedetto volvió con todo y cumplió. No solo con su promesa de vestir la camiseta de sus sueños, sino con el gol ante un rival muy duro que le tocó en el debut de la Copa de La Liga, candidato, y vigente campeón del certamen, como lo es Colón de Santa Fe.

En el complemento, el Xeneize controló el partido, el Sabalero salió más en búsqueda del empate que terminó logrando por intermedio del ex River Lucas Beltrán y Benedetto tuvo que sacrificarse más de lo debido. Pese a ello, en el momento del cambio, a quince del final, la Bombonera lo ovacionó de pie. En su lugar entró el juvenil, y también goleador de Boca Juniors, Luis Vázquez.

Las palabras del Pipa Benedetto tras el partido frente a Colón

“No cambió nada, sigue todo intacto. El cariño de la gente es hermoso”.

“No vi el gol, ni donde entró. Tuve la suerte de que pegó en el defensor de Colón, se elevó un poquito y bajó de golpe. Lo importante que pude volver”.

“Lo importante es que se volvió, no importa cómo. Una lástima el resultado, no se pudo ganar, pero contento en lo individual”.

“Físicamente me siento muy bien, con la alimentación te vas volviendo profesional. Tengo 31 años y un montón de cosas que aprender, me siento como un joven de 25. Me siento muy bien”.

“La cancha estaba difícil, era obvio que Colón iba a ir a buscar el empate sobre el final. Una jugada desafortunada en un centro, son cosas que tenemos que corregir en la semana. Tenemos que pensar en ganar y agarrar confianza”.

“La gente esto se lo merecía arrancar de local en su cacncha. Más allá de cómo estaba (el campo de juego), con el tiempo va a mejorar. Más que nada fue por la gente para que juguemos el primer partido acá”.

“Vamos por buen camino, con cosas por corregir obviamente”.