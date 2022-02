Furor por la presencia de Xuxa en una pequeña localidad de Misiones

Las fotografías de Xuxa en Alba Posse trascendieron en las redes sociales. La artista ícono infantil de los 90’ está en la zona grabando un documental y no pasa desapercibida. Los fanáticos hablaron con ella cuando tomó la balsa internacional

Lectores de Misiones Online enviaron las fotos de la máxima ídola infantil de Brasil. Hubo revuelo por la presencia de Xuxa en Alba Posse.



Maria da Graça Xuxa Meneghe, mejor conocida simplemente como Xuxa, nació en una ciudad brasileña muy cerca de Misiones. Ahora se encuentra grabando su documental y por ello recorre distintos lugares de la zona.

“Tengo un plan para hacer un documental con Globople para ser estrenado con Endemol. Tuve que mantener la mano de Gloplay en este documental porque he vivido aquí durante 29 años, así que no hay otro lugar para hacerlo. Mi director, no puedo Di el nombre todavía, pero puedo decir que amo a este chico apasionadamente, espero que sea el trabajo de mi vida porque lo hará ”, reveló Xuxa.