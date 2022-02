Ciclo lectivo 2022 | Remarcan la importancia de realizar chequeos cardiológicos en niños previo al inicio de clases

Lisandro Benmaor, especialista en cardiología infantil, aseguró que es importante realizar chequeos cardiológicos en niños previo al inicio de clases. Otro de los puntos donde realizó énfasis fue en la lactancia materna y la obesidad infantil.

A poco de comenzar un nuevo ciclo lectivo en todo el país, el profesional Lisandro Benmaor, especialista en cardiología infantil, aseguró y remarcó la importancia de realizar chequeos cardiológicos en niños previo al inicio de clases.

Ante un nuevo comienzo de clases los especialistas y pediatras son los más consultados por los padres para cuidar la salud de sus hijos. Por ello, Benmaor, aseguró que es fundamental que lo hagan de forma completa pero sobre todo chequeos que respectan al control del corazón.

Para ello expuso la importancia de la historia clínica de los pacientes “Si los padres son deportistas, se cuidan, y son sanos, ese paciente al que yo todavía no evalué, pero ya me da mucha tranquilidad”. En tanto, remarcó la diferencia cuando cuando el familiar del pequeño tiene problemas de salud o muertes por enfermedades extrañas “Ya ese paciente sin hacerle un estudio, ya me preocupa”.

Luego de ello es necesario que se lleven a cabo los exámenes físicos y los estudios complementarios para tener una mayor certeza. “Un chequeo antes del jardín y otro antes de la primaria siempre es bueno” destacó.

La importancia de estos controles radica en que las cardiopatías congénitas son muy frecuentes. Sin embargo, el profesional expresó que por otro lado está comprobado que hay un gran subdiagnóstico “muchos que tienen cardiopatías no catalogadas son diagnosticados como asmáticos, desnutridos, se cansan rápido”.

De igual manera, aseguró que la provincia de Misiones es un orgullo “somos una de las provincias con más cardiopatías congénitas diagnosticadas del país, inclusive de forma intrauterina, es decir, estudiando el corazón de los fetos” contó Benmaor.

Dichos procedimientos repercuten categóricamente en la derivaciones oportunas, detectando diferentes patologías “es muy importante y alentador para estos pacientes en el futuro” sostuvo.

En cuanto al calendario de vacunación hizo énfasis en que la población, tanto joven como adulta debe completarlos. Agregó que durante los últimos meses en jóvenes, se produjo una “disminución de la vacunación y caída del calendario de vacunación”

En sintonía con esto, tanto las vacunas del calendario obligatorio en la niñez como las vacunas contra el coronavirus “han presentado seguridad y eficacia”.

Otro de los puntos donde Lisandro Benmaor hizo énfasis fue en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que por otro lado son las causas más comunes de mortalidad en el mundo. Se trata de los infartos, ACV, obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión “todas esas enfermedades es mejor prevenirlas desde las pediatría, no esperar hasta los 40 o 50 años” expresó.

Dichas enfermedades se pueden prevenir desde el embarazo, con el cuidados y vacunación de las embarazadas e hijos. “La lactancia materna es la mejor vacuna que existe, da protección y anticuerpos, ni hablar desde la nutrición” dijo el especialista. Esta práctica materna previene las enfermedades no transmisibles, respiratorias e intestinales de la posteridad de los pacientes.

Por último se refirió a la obesidad infantil y como las estadísticas y casos han aumentado en el último tiempo “no solamente lo comprobé yo, sino que también lo marcan los estudios médicos”.

De la mano de la obesidad viene la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades, en edades cada vez más precoces. Asimismo son cada vez más graves y severas “Estamos teniendo más casos de diabetes tipo 2 en edades más precoces con sobrepesos cada vez más significativos” cerró Lisandro Benmaor.