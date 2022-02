Vuelta a clases en Misiones: esta semana comenzarán las primeras charlas en el marco de la Mesa Paritaria Docente

En el marco de la vuelta a clases en Misiones, el ministro de Educación, Miguel Sedoff, adelantó que el gobierno provincial tiene el compromiso con los gremios docentes, quienes esperan con expectativas la posibilidad de conseguir mejoras en los salarios, golpeados por la inflación.

Vuelta a clases en Misiones

A dos semanas de la presentación de los docentes en las escuelas, paso previo al inicio del ciclo lectivo, el gobierno educativo de Misiones iniciará la ronda de diálogos con los gremios que integran la Mesa Paritaria Docente, con la intención de comenzar a negociar lo que será el salario que los trabajadores percibirán durante el año.

Este lunes, el propio ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff, afirmó que el gobierno provincial tiene asumido el compromiso de revisar el tema salarial con los sindicatos, en el marco de una mesa que comenzó a funcionar en febrero del 2020, durante los primeros meses de su gestión.

“Tenemos abierta la mesa paritaria desde febrero de 2020 cuando empezamos y tenemos un dialogo constante con los gremios. Esta semana comenzaremos nuevamente a dialogar sobre el inicio y tenemos el compromiso de la mesa paritaria. Siempre en lo que es mi gestión, pudimos encontrar el acuerdo, el camino de la mejora del salario docente”, aseveró.

Del lado de los sindicatos docentes, adelantaron que la expectativa es recuperar el poder adquisitivo de los salarios, golpeados en los últimos meses por la inflación, que el año pasado superó el 50%, por lo que durante la discusión la postura será acordar una mejora sustancial para todos los cargos.

“Hasta ahora no se convocó en la provincia, tenemos muchas expectativas, ya armamos una agenda con varios puntos a resolver. La idea es trabajar para sacar a los docentes de la línea de pobreza”, enfatizó la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Mirtha Chemes.

De hecho, desde UDA a nivel nacional, se presentó un informe mediante el cual aseguran que el salario inicial docente, fijado por la paritaria docente nacional en 41.250 pesos, se encuentra a 8.287 pesos de la línea de indigencia, ubicada según cifras oficiales en 32.963 pesos y a 34.896 pesos de la línea de pobreza, de 76.146 pesos.

En Misiones, después de la última mesa paritaria, el salario inicial docente alcanza los 48 mil pesos luego del último acuerdo firmado en julio de 2021, por lo que se transformó en uno de los pocos distritos en acordar un aumento superior al piso nacional.

La mínima en Misiones arranca en 48 mil pesos, (antes era de 40 mil) para los trabajadores sin antigüedad e aumenta en tramos de acuerdo a la antigüedad del trabajador: de cero a cinco años $49.000; de 6 a 10 años $50.000 y para 11 años o más $51.000.

En este contexto, Sedoff recordó que durante sus dos años de gestión al frente del ministerio, la evolución del salario docente en Misiones fue muy importante y que de tener uno de los últimos salarios iniciales del país, la provincia pasó a ser el sexto distrito con mejor salario.

“Ha sido un gran esfuerzo del gobierno provincial que ha puesto en evidencia que la prioridad por la educación pasa no solo por tratar de transformar la educación de la escuela secundaria sino también de jerarquizar la actividad docente y mejorar su salario. Es todo un trabajo que tiene que ver con mejorar la educación”, aportó.

La Mesa Paritaria Docente está integrada por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sedoff; junto a sus pares, de Hacienda, Adolfo Safrán; de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza; entre otras autoridades educativas.

En cuanto al arco sindical, la mesa está integrada por las entidades con personería gremial: la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo (SEMAB).

Sin pase sanitario y con campaña de vacunación

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sedoff, ratificó que no habrá pase sanitario para la vuelta a clases en Misiones y adelantó que mediante un trabajo en conjunto con las autoridades sanitarias se reforzará la campaña de vacunación para los alumnos y los docentes que continúan con el esquema incompleto.

Sedoff subrayó que este lunes comenzó una campaña de vacunación para los docentes y añadió que apuntarán también a que las familias completen sus esquemas de inoculación para ampliar la cobertura y la prevención, junto con el uso del barbijo, la limpieza de manos, la ventilación y el distanciamiento, elementos que calificó como básicos.

“Todavía no tenemos definido ningún cambio de cómo terminamos el año pasado. En una reunión del Comité Científico planteamos las necesidades de este regreso, entre ellas unas recomendaciones, en particular, promover la vacunación de aquellos estudiantes que todavía no estén vacunados, tratar de que las familias tengan el esquema completo para ampliar también la cobertura y también trabajar sobre la prevención que tiene que ver con el uso de barbijo, la limpieza de manos, la ventilación y el distanciamiento que son como los elementos básicos para llevar adelante una política de prevención del contagio”, analizó Sedoff durante una entrevista en Radio República.

El ministro aclaró además que el pase sanitario no será un requisito para permitir el ingreso de los docentes, alumnos y comunidad en general a las escuelas. “El pase sanitario no está en la agenda, no es algo que nosotros lo consideremos importante y creemos que la escuela sea un lugar donde sea necesario un pase sanitario porque, como quedó demostrado el año pasado, no tuvimos ningún contagio intraescolar, la escuela es un espacio seguro mientras se cuiden los protocolos”, remarcó.

En ese sentido, Sedoff adelantó que este jueves habrá una reunión del Consejo Federal de Educación y del Consejo Federal de Salud, en la que participarán, además de los ministros de ambas áreas en todas las provincias, el presidente de la Nación, Alberto Fernández y su gabinete. El encuentro servirá para trabajar sobre los protocolos para el regreso a clases con presencialidad plena.

“Hoy comenzamos una campaña muy fuerte, nominalizada, para que los docentes se vacunen, los que están sin vacunar o sin completar el esquema y también promovemos y estimulamos que las familias que aún no han vacunado a sus integrantes lo hagan”, añadió.

Sedoff recordó que el año pasado, el ciclo lectivo en Misiones finalizó casi con normalidad y ratificó que ese esquema continúa vigente y que no habrá cambios en lo inmediato. “El año pasado terminamos con una casi normalidad. Casi normalidad porque el uso del barbijo se mantuvo, se sigue manteniendo porque es un elemento de control y de higiene muy importante y el distanciamiento en la medida de lo posible y en aquellas escuelas que no pudieran se autorizó una reducción del distanciamiento con otras medidas como una ventilación más correcta, ese esquema está vigente y no ha cambiado”, insistió.