Las lluvias en Misiones lograron recuperar el caudal del arroyo Tabay, ubicado en la localidad de Jardín América. En la zona cayeron aproximadamente 149 milímetros de agua desde el pasado jueves hasta el día de hoy, sábado 5 de febrero.

Las lluvias en Misiones trajeron un gran alivio para sectores productivos, así como también logró apagar o calmar los focos de incendio existentes en distintos puntos de Misiones. Entre las buenas noticias, también se encuentra la recuperación del caudal del arroyo Tabay, que al igual que muchos otros arroyos en Misiones tuvieron una merma en la cantidad de agua por las altas temperaturas que azotaban a la provincia.

Según una publicación de la página de Facebook “Pronóstico misiones.com” y con datos de la Estación metereológica de los Bomberos Voluntarios, en los últimos días cayeron 149 milímetros de agua en Jardín América. Pero solo el jueves 3 de febrero las precipitaciones llegaron a los 130 milímetros.

El riesgo de incendio en Misiones

Según informaron desde el Ministerio de Ecología de la Provincia, desde el pasado jueves las precipitaciones hicieron que el índice de peligro de incendios en la provincia bajara y sea etiquetado como “bajo” en todos los departamentos. Una situación extremadamente positiva, si tenemos en cuenta que días atrás ese mismo índice marcaba “alto”, “muy alto” o “extremo”, siendo este último el riesgo que padecía casi toda Misiones.

Mapa de riesgo de índice de peligro de incendios publicado por el Ministerio de Ecología

“Verde total para el mapa de la provincia. El riesgo de incendios es bajo. La lluvia hizo su gran aporte. Ahora depende de nosotros. Prudencia y responsabilidad”, publicó hoy el Ministerio de Ecología de Misiones en su cuenta de Twitter, festejando el estado del índice para este sábado.

Sin embargo, también llama a no dejar de tener en cuenta las precauciones para no causar un incendio que luego pueda extenderse y afectar a nuestra flora y fauna. “La lluvia del jueves trajo alivio, pero no hay que bajar la guardia. El déficit de precipitaciones es muy marcado, lo que nos obliga a actuar con el mayor de los compromisos. La quema está totalmente prohibida en Misiones”, publicaron desde el Ministerio.