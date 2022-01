El ministro de Cambio Climático provincial dijo que “es muy triste ver cómo se quema la selva” y abogó por seguir “generando conciencia porque todo está interconectado y los incendios son consecuencias del cambio climático”.

Consultado por la cadena internacional CNN en español, el primer ministro de Cambio Climático de América, Patricio Lombardi, se refirió al impacto que tienen los focos de incendios que se registran en diferentes puntos de la provincia y cómo Misiones, sigue marcando el camino en material ambiental.

“Como dice el Papa, nuestra casa común es el planeta y ese planeta está viviendo una situación de emergencia. Según Naciones Unidas, nueve de cada 10 personas en el planeta respiramos aire contaminado”, comenzó diciendo en la entrevista.

El funcionario misionero agregó que “en el caso del agua vemos países con inundaciones desmedidas o países que, en el mismo momento, tienen enormes sequías. Y en el caso del agua no sólo escasea, sino que se ha comprobado que el ser humano tiene contacto con el plástico antes de nacer y eso pasa en la placenta, donde hay micro plásticos”.

“El agua también está contaminada en el planeta. Aire contaminado, agua contaminada y una tierra que cada vez se va volviendo menos fértil. Desertificando. Ante eso hay que crear conciencia y Misiones tiene el primer ministerio de Cambio Climático de América y creo que de a poco estamos despertando”, remarcó Lombardi.

“Es muy triste ver los incendios en Misiones y que todo está interconectado”, consideró el ministro de Cambio Climático

Lombardi, quien asumió en la actual gestión del gobernador Oscar Herrera Ahuad, recordó que Misiones, “es la segunda provincia más pequeña de la Argentina, pero conserva el 52% de la biodiversidad de todo el país, porque tiene una selva que pertenece a la mata atlántica que produce lluvias. Nosotros brindamos un servicio ecosistémico que hoy por hoy el planeta está requiriendo, es decir producción de lluvias. Y a su vez, captación de ese aire contaminado y nuestra selva produce esos servicios. Ahora, si la selva se quema, no podemos producir esos servicios, además de la gravedad que tiene para nuestra gente”.

Insistió el ministro que “se trata de una situación que requiere urgencia, seriedad, atención y sobre todo un tema holístico”.

El ejemplo del dengue

En la línea de seguir concientizando sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales, Lombardi puso como ejemplo, “la situación que hoy vive Buenos Aires. Actualmente hay una campaña que dice ´cuidado con el dengue´. Antes, cuando yo era chico en Buenos Aires no había dengue y ahora sí. Eso es parte del cambio climático. Los países se están tropicalizando, las enfermedades que eran tropicales, bajan a los países subtropicales y estamos teniendo cepa de dengue en Madrid, cuando antes no había. Por eso todo está interconectado”.

El rol del ministerio

Una vez más Lombardi explicó las principales funciones que tiene el primer ministerio de Cambio Climático del continente. “Además de crear conciencia, estamos yendo a los foros internacionales para decir que nosotros tenemos una selva y que Misiones, como limita con Brasil y Paraguay, tiene enfrente extensiones de selva que está cortada, deforestada, con grandes extensiones de soja. Nuestro colono misionero nos dice que el vecino de enfrente tiene una camioneta 0 kilómetro y nosotros no, por cuidar la selva. Se preguntan porqué tenemos que cuidar un árbol que tiene 400 años y no talarlo y plantar soja. Es un debate muy serio el que estamos encarando, que hay que cuidar los recursos naturales y que tenemos que tener dinero para llevarle al misionero, que quiere que un árbol siga en pie y no que se transforme en una meza de luz y además, desertificar el suelo”.

Agregó que desde la provincia de Misiones, les estamos diciendo a las Naciones Unidas y a la Argentina también, que es importante poner el foco en estos temas, saber que los grandes contaminadores no están acá y que, si bien podemos ser deudores de dinero, pero somos acreedores ambientales. Esta región es acreedora ambiental”.

Por último, aclaró que el ministerio de Cambio Climático de la provincia, “tiene un presupuesto asignado, pero es mucho más el dinero que hemos traído en dinero no reembolsable. Es un ministerio sustentable y, además, más del 60% son mujeres y estoy muy orgullos de decirlo”.