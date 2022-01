Funerarias de Misiones advierten alta demanda en el servicio: “Esto nunca sucedió antes”, señalaron 

Néstor Melgarejo, secretario de la Cámara de Empresarios Fúnebres, reveló que las funerarias de Misiones están teniendo una demanda importante. Asimismo, detalló que la situación es “inédita” y que los óbitos son por diversas cuestiones, inclusive por covid-19.

Melgarejo advirtió que la morgue del hospital Ramón Madariaga “está colapsada” y que el Cementerio La Piedad de Posadas está con alta demanda. En ese sentido, explicó que desde el camposanto le dan turno para la inhumación para dentro de dos días.

Si bien reconoció que en Posadas está “más crítica” la situación, advirtió que la misma problemática está ocurriendo con los salones velatorios que existen a lo largo y ancho de Misiones. Según manifestó Melgarejo, la “alta demanda” comenzó días atrás y las causas de los fallecimientos son diversas, incluyendo muertes por covid-19.

El secretario de la Cámara de Empresarios Fúnebres contó que la demanda comenzó días atrás y cree que continuará en alza las muertes en Misiones. “Desde el viernes ha aumentado la cantidad de óbitos. Increíblemente esto nunca había sucedido, nosotros operativamente estamos sobrepasados, tenemos que recurrir a personal en hora extra. Con la morgue del Hospital estamos teniendo problemas porque nos piden que retiremos el cuerpo con la mayor celeridad posible porque le queda poco espacio a ellos” , comentó Melgarejo en diálogo con LT4.

Melgarejo contó que si una persona falleció hoy, “nosotros preparamos la sala y todo, pero también surge un problema cuando queres ir al cementerio La Piedad, nos están dando turno para dos o tres días. Qué hacemos nosotros con un cuerpo que velamos 12 y tenemos que esperar dos días para sepultarlo”, dijo en cuanto al colapso que existe en el camposanto público de la capital provincial.

Por otro lado, Melgarejo reconoció que la problemática no se está dando en los cementerios privados y está más generalizado en los públicos. “Los privados no tienen ningún problema, pero la gente no está económicamente bien”, dijo.

Asimismo, dijo que el Crematorio Misiones S.R.L también estuvo colapsado este fin de semana y que, según los números que ellos manejan, continuará con alta demanda.

En ese sentido, explicó que debieron cremar fuera de horario e inclusive pagan horas extra para trabajar de noche. “Hacemos esto para poder cumplir con todos los familiares”, dijo.

En tanto, en cuanto a los índices de óbitos, Melgarejo reconoció que algunos fallecidos son a raíz de la pandemia de coronavirus, pero también hay otras causas de muertes. “No es solo por el covid, está afectado toda esta situación del verano, del calor y que la gente anda con baja defensas”, apuntó.

Posadas | Falleció y su familia no tiene dinero para el féretro: vecinos solicitan colaboración para retirar el cuerpo de la casa

Fiorella, vecina del barrio San Onofre de Posadas, relató la situación. Indicó que la familia del difunto es de bajos recursos y que, ante la imposibilidad de poder adquirir un féretro donde depositar los restos, el sujeto yace desde ayer en una cama de la vivienda, un lugar pequeño y sin ventilación.

En diálogo con un medio local, la vecina contó que tras el deceso alertaron a la Policía pero los efectivos solamente se acercaron a constatar lo señalado. Aseguró además que se dirigieron hasta la morgue inclusive y una funeraria, no obstante “nadie quiso hacerse cargo ni del traslado del cuerpo”.

“Nuestra vecina está desesperada. No puede tener a su marido muerto desde ayer -lunes 24- a las tres de la tarde con el calor que tenemos. Los vecinos ya no sabemos qué hacer porque tampoco tenemos los medios para juntar la plata y comprar el féretro o llamar a alguien para que se haga cargo”, manifestó.

El fallecido, quien tendría unos 60 años, dejó de existir a causa de un paro cardiorespiratorio. En la vivienda ubicada en inmediaciones de avenida Las Américas y calle Alvarez Jonte, donde habitaba junto a su esposa y dos hijos, no cuentan con agua ni luz, según mencionaron.

