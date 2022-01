Exilio y una infancia difícil: la vida de William Levy, la estrella de Café con Aroma de Mujer, el éxito de Netflix

Café con Aroma a Mujer, la reconocida novela colombiana que fue reversionada en varias ocasiones llegó a Netflix con una nueva versión que se ubica entre lo más visto de la plataforma de streaming. La historia es interpretada por William Levy, quien da vida al protagonista.

Sebastián Vallejo, hijo de Octavio Vallejo, dueño de la hacienda Casablanca. Con esta nueva propuesta el actor tomó una gran relevancia junto con su historia personal.

El actor es conocido por su trayectoria en varias telenovelas, aunque su primer éxito fue como participante en un reality mexicano: La isla de la tentación, emitido en 2002. Desde ese momento formó parte de distintas producciones de Telemundo para en 2010 incorporarse a Televisa con Mujeres asesinas.

Posteriormente actuó en Triunfó el amor, La tempestad y Dancing With the Stars, hasta que en 2014 llegó a Hollywood de la mano de “The Single Moms Club”: en este film el joven actor deslumbró por su belleza, ya que, por sus rasgos, incluso llegaron a compararlo con Brad Pitt.

Debido a esto, también se dedicó al modelaje, participó en videoclips de grandes artistas. En 2010 fue la cara de D&G y un año más tarde Jennifer López lo convocó para el video de la canción “I’m Into You”.

La historia de vida del actor de Café con Aroma de Mujer

William Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cójimar, una localidad de poco más de 20 mil habitantes situadas a 7 kilómetros de La Habana, Cuba. Tiene dos hermanos (Jonathan y Bárbara) en una familia de pocos integrantes. Distintas situaciones que se fueron dando cuando durante su infancia quedaron registradas en su memoria y recién ahora van saliendo a la luz. Muchas de ellas, contadas por el propio actor.

Respecto de su familia y antepasados, se podría decir que la complejidad comenzó con su abuelo materno. El hombre, para casarse con una cubana que no promulgaba sus creencias religiosas, se alejó de todos los suyos. Esa situación hizo que la fe no fuera un tema central. “Me crié sin religión, no era un tema que se tocara. En 2009 me convertí al catolicismo”, contó en sus redes sociales ante la pregunta de sus fanáticos.

Sin embargo, la parte más difícil la vivió cuando su padre los abandonó. De acuerdo a lo que contó el propio actor, se fue de un día para el otro y no volvió más; fue así que lo criaron su madre, con la ayuda de sus abuelos maternos. Fueron años complejos, de penumbras y necesidades. No estaban ajenos a lo que vive un porcentaje muy alto del pueblo cubano.

“Con mi familia vivíamos con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas: yo siempre tenía hambre”, recordó el actor de Café con Aroma de Mujer.

“No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usábamos carbón y bicarbonato de sodio -relató-. Poníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugábamos sin zapatos. Con creatividad e ingenio siempre encontramos una manera de perseverar”, comentó.

En medio de un contexto complejo el actor comenzó a pensar en la posibilidad de irse a los Estados Unidos. El sueño americano de tantos cubanos también lo tuvo él. Sin papeles y de manera ilegal, también entendía que muy lejos no iba a poder llegar.

Pero a sus 15 años tuvo un pequeño golpe de suerte; ya que para ese momento su madre había formado pareja nuevamente y su padrastro, que lo crió como si fuera su hijo de sangre, consiguió asilo político en tierras norteamericanas, como él lo anhelaba.

Finalmente, su familia se mudó y todo cambió, pese a que les costó adaptarse. Sucede que al principio fueron a Nueva York y luego recién a Miami, donde sí se sintieron más a gusto. “No tenía dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importó porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que hoy elijo, y en los Estados Unidos. El cielo es el límite”.

William terminó el colegio, en el que se destacó como beisbolista. Fue así que gracias a sus habilidades deportivas consiguió una beca universitaria y comenzó a estudiar Administración de Empresas, pero a mitad de la carrera, tras dos años allí, decidió alejarse. Esto se debió a que como estudiante no le iba muy bien sumado a que sus aspiraciones estaban en otro lado, más vinculadas a la actuación y a las ganas de ser parte del mundo artístico.

Gracias a un cazatalentos dio sus primeros pasos como modelo de la mano de la empresa Next Models para luego dar el salto a las grandes ligas y todo lo detallado en el mundo de la actuación, en el que brilla actualmente. Para esto decidió instruirse: lo hizo en Miami y luego fue a México a estudiar interpretación, y en el mercado azteca inició con el mundo de las telenovelas.

En 2003 conoció a la actriz Elizabeth Gutiérrez, quien hasta la actualidad sigue siendo su pareja, fueron padres en dos oportunidades. En marzo de 2006 nació Christopher y en 2010, Kaley Alexandra. “Para mí, antes que nada en la vida mi prioridad número uno es ser papá. Trato de siempre estar ahí para ellos. Les vivo recordando que pueden contar conmigo para lo que sea”, contó en una entrevista.

El actor además debido a su dura infancia decidió ser parte de “Un kilo de ayuda”, una ONG mexicana que se encarga de darle oportunidades a quienes menos tienen en la época de su primera infancia.

William es padrino de 36 chicos: “Pasé momentos difíciles en mi vida y hoy en día, que puedo ayudar, sería una tontería que no lo hiciera. Es lo menos que le puedo regresar por las bendiciones que he recibido”, expresó.

