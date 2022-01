Viral | Su mejor amigo le sacó el madrinazgo de su hijo por celos de su esposa

Fue la misma protagonista la que contó su historia a través de Twitter con profundo malestar tras la decisión de su mejor amigo. En pocas horas su tuit se hizo viral y el caso generó debate.

Los celos en una pareja suelen ser en muchos casos las que interfieren en las relaciones de amistad y en ocasiones generan rupturas en estas. Este es el caso de usuaria de Twitter que expresó su enfado tras que su amigo desistiera de la decisión de elegirla como madrina de su hijo por los celos de su esposa.

“Mi mejor amigo declinó su propuesta de que sea madrina de su hijo por un ataque de celos de su esposa. Veinte años de amistad, chabón. Te conozco el todo. CANCELADO”, escribió en Twitter la protagonista de esta historia.

Además, manifestó que llevan dos décadas siendo amigos y la confianza que implica tener una relación de amistad de tantos años.

El tuit generó un debate y miles de usuarios replicaron el mensaje, así como también dejaron en claro su opinión sobre el caso. Muchos a favor y otros totalmente en contra.

Otras de los consejos que le dieron a la protagonista fue que «se aleje» de su amigo porque los celos de su esposa «pueden ser peligrosos».

Ser madrina: significado y tradición

La figura de la madrina cada vez está más difuminada en nuestra sociedad. Si bien es cierto que escoger a la madrina es tradición en muchas partes del mundo y en muchas familias, parece que hay muchos padres que dejan de lado esto porque no lo ven realmente importante. Pero es bien cierto, que cualquier cosa que signifique que los niños puedan tener más figuras de referencia en su entorno que les aconsejen y que les guíen en la vida es bueno para ellos.

Habitualmente la figura de la madrina (y también la del padrino) se escoge para la celebración del bautizo del bebé, por esto, es muy importante para las familias. Acostumbra a ser una tradición que sigue la fe cristiana. Los padres escogen minuciosamente a la persona que será madrina de su bebé, ya que debe ser alguien responsable en quien se pueda confiar absolutamente y que los padres le tengan mucha estima.

Pero ser madrina no solo es una etiqueta que se le pone a una persona, es una responsabilidad. Esto requerirá unas funciones que cumplir a lo largo de la vida del ahijado/a. Al tener que cumplir unas obligaciones, la persona que es elegida por los padres para ser madrina del bebé, puede negarse si no quiere tener esas responsabilidades, si no se siente capaz de realizar las tareas, si no tiene los mismos valores que los padres o si sigue una religión diferente a la de los padres.