Un voraz incendio en Chile arrasó con 100 casas y afectó a más de 400 familias en una “zona extremadamente precaria”

Un incendio en Chile arrasó con una zona muy precaria de casa y dejó graves destrozos. Frente a esto Nicolás Olivares, periodista del municipio afectado, expresó que “son horas de bastante angustia acá en Iquique” porque además de las quemas, “somos la región del país con más contagios de coronavirus”, recordó.

Nicolás Olivares – Canal 12

“El sector de Laguna Verde es una toma de terreno, por lo cual las casas no tienen acceso a agua potable, y cuentan con instalaciones eléctricas precarias”. La problemática se complicó no sólo porque el grifo más cercano estaba a 30 metros, sino también porque al ser un sector no urbanizado ni accesible, provocó que el acceso de los bomberos voluntarios sea más lento, explicó Olivares.

“La quema se produjo en el sector popular donde muchas de las casas no son del todo constituidas legales porque han tomado el terreno. Muchas de las viviendas eran de madera y de material ligero”, detalló.

“Se están investigando las causas del incendio. Se registraron al menos 100 casas y 400 familias que fueron damnificadas”, reveló. A pesar de que no hubo víctimas humanas, sí se notificaron muertes y heridas de animales y mascotas, y por eso las veterinarias están atendiendo las 24 horas a contra reloj.

Los bomberos voluntarios continúan trabajando, mientras que las autoridades habilitan albergues, y organizan campañas de donación para asistir a la población afectada, señaló.

Por último, recordó que además de esta difícil situación se le suma que Iquique es una de las zonas más afectadas por el rebrote del coronavirus en Chile.

