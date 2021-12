Incendios forestales en Misiones | «Se controlaron bastante, pero el peligro no se fue», aseguró el intendente de San Pedro

El intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, habló sobre la situación que se vive en el municipio con relación a los incendios forestales en Misiones, registrados en los últimos días.

En primer lugar, dijo que “los incendios se controlaron bastante pero no hubo tanta lluvia”, y afirmó que “a las personas que hicieron limpieza y prendieron fuego se les notificó que está prohibido”.

Por otro lado, Dos Santos manifestó su preocupación por este problema y aseguró que “el peligro de incendio no se fue y hay que tener cuidado”. Además, consideró que “se debe trabajar sobre esta temática, hay que hacer algo con el cambio climático y trabajar fuertemente con el Gobierno provincial”.

Con respecto a las sequías, el intendente señaló que “el tema es muy grave porque los bomberos y policías sufren mucho, también la comunidad”, y añadió que “por la sequía no hay agua suficiente para cargar los camiones”.

En este sentido, felicitó al personal de bomberos e hizo un llamado de atención a las personas que usan el fuego para limpieza o quema de basura. “La gente quiere limpiar sus terrenos con fuego pero deben tener cuidado, el personal municipal los notificó porque sí se escapa el fuego es grave para todos”, dijo Dos Santos.

Asimismo, el intendente comentó que “se prendieron fuego los postes y aún no hay luz en algunos lugares, el pueblo quedó 5 horas sin luz”, y afirmó que “se sufre mucho y los alimentos pierden su cadena de frío, no se pueden hacer transferencias bancarias y no hay sistema de internet”..

Incendios forestales en Misiones | Productores yerbateros y ganaderos aseguran que la situación es gravísima https://t.co/JgqKnrJdtx pic.twitter.com/t7XrrFirHF — misionesonline.net (@misionesonline) December 30, 2021



Por otra parte, Dos Santos llamó a la reflexión de los sanpedrinos y pidió conciencia con respecto a esta situación. También aseguró que como autoridad tomará las medidas correspondientes en cada caso.

Con relación a las fuertes lluvias y vientos que registró el municipio, Dos Santos comentó que “en la zona del barrio San Miguel hubo voladuras de techos y en el barrio Cristo cayó un árbol sobre una casa”, y afirmó que “el viento dañó la red de energía, principalmente en las colonias”.

Por otro lado, el intendente agradeció al pueblo por el pago de los impuestos y manifestó que “el cierre del año es bueno, se pagó el aguinaldo y un bono de 10 mil pesos a los empleados municipales y a todos los que están contratados”.

Para concluir, Dos Santos habló sobre el combustible y mencionó que “en San Pedro hay reclamos, la gente está molesta pero no se puede hacer mucho, vienen personas de Bernardo de Irigoyen a cargar combustible, además de los visitantes y turistas que pasan por la ruta”.

Con respecto al turismo y al Paso Rosales para cruzar a Brasil, sostuvo que “hay llamadas y consultas sobre el tema, ojalá se pueda habilitar porque es una alternativa para pasar y la gente quiere ocupar esa ruta”.