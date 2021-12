IPLyC | Una mujer de Garupá ganó el Desafío Confort y buscará terminar su casa con el premio

Karina de Lima tiene 30 años, vive en Garupá, es madre de dos hijos y ganadora Nº 68 del programa “Desafío Confort” del IPLyC SE; con este premio intentará cumplir con su más anhelado sueño: terminar de construir su casa.

“Estoy súper feliz, contenta, alegre. No esperaba salir sorteada, y ahora estoy súper agradecida”, expresó la mujer, que vive junto a sus dos hijos de 1 y 11 años que “son mi motor”.

De Lima, hace más de cuatro años que estaba inscripta; lo hizo en una oportunidad en que estaba mirando el programa y decidió anotarse en el link. “Esperé muchos años así que estoy contenta. Tenía fe que en algún momento mi nombre iba a salir en la pantalla”, manifestó.

Tras haber recibido los premios manifestó que lo que hace el IPLyC SE es “realmente hermoso. Hay gente que no puede comprarse determinadas cosas. Y que no puedas, pero salís sorteada, es súper. No tenía pava eléctrica ni plancha, tampoco multiprocesadora. No podría comprar los electrodomésticos que me trajeron y los necesitaba. Es un regalo de Navidad impresionante”.

Tal vez te interese leer: Más de 4.500 personas utilizaron el servicio “Interplayas” para visitar el balneario Costa Sur de Posadas

Nacida en Eldorado, se enteró de la “buena nueva” a través de una vecina, pero “no le creí. Cuando estuve segura le conté a mis padres, que son los que siempre están. Con el dinero quiero comprar ladrillo, cemento, arena, para terminar mi casa, por lo que agradezco al IPLyC SE por esta gran ayuda. Si sobra, también algunas cosas para mis hijos. Lo que hace el Instituto es algo útil, hermoso, los programas de beneficios que tienen no se comparan con nada”.

Además de ser ama de casa, De Lima se dedica a la limpieza de hogares y al cuidado de abuelos que “como no los tuve, me encanta hacer ese trabajo. Quiero que mis hijos tengan su techo y que sean alguien, como toda madre que quiere el bien para ellos”.

Finalmente auguró “lo mejor” para el año que se inicia y a quienes todavía no fueron beneficiados, les dijo que “no pierdan las esperanzas. Cuando miraba los sucesivos programas pensaba que esa ganadora podría ser yo, y así fue. Mi nombre salió y estoy súper agradecida. Tengo fe y sé que Dios nunca nos abandona”.

Últimos días para participar del Concurso navideño y ganar uno de estos increíbles premios para vos o tu familiahttps://t.co/GvxUN89XQz — misionesonline.net (@misionesonline) December 27, 2021