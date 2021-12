El pasado 3 de diciembre se cumplieron tres años y diez meses de la misteriosa desaparición de Candela Correa de Melo, una adolescente en ese entonces de 15 años, quien salió de su vivienda ubicada en el kilómetro 1274 de la ruta nacional 14, en San Vicente, pero jamás regresó.

Una familia destruida que con las últimas fuerzas que le queda exigen a las autoridades provinciales que no cesen la búsqueda de la adolescente, que desde su desaparición, no se tuvieron más señales de su paradero.

En tiempos de navidad, el recuerdo de la joven se hace aún más presente para su padre, Pablo Correa de Melo, quien continúa en su incesante lucha de poder descifrar que paso con su hija, lo cual es una gran incógnita desde hace casi cuatro años.

La Localidad de San Vicente no la olvida y su familia no pierde las esperanzas, que con el paso del tiempo se disminuyen cada vez más. La causa se encuentra caratulada como “Privación Ilegitima de la Libertad” y tiene un solo imputado hasta el momento, en libertad.

Desde su entorno manejan la versión de que Candela, quien al día de hoy tendría un poco más de 18 años, recayó en manos de proxenetas y con ello, formaría parte de una red de trata de personas y su ubicación podría darse en cualquier punto del país e inclusive, del mundo.

Pero también se cree que el destino de la niña pudo haber sido aún peor.

El hecho

El sábado 3 de febrero del año 2018 en horas de la noche fue el último contacto que se tuvo con Candela Correa de Melo, quien habría dicho que iría con su novio, Carlos Da Silva, a un asado en la casa de los padres del joven, en ese entonces de 19 años, pero esto nunca paso. La madre de la menor en ese momento relató que cuando iba a su habitación para dormir, vio a su hija en el sillón, enviando mensajes con su celular.

El domingo 4 de febrero a las 14:36 horas, en simultáneo, la madre y el padre de Candela reciben el mismo mensaje, copiado y pegado, en el cual la niña supuestamente advertía que no se fue con Carlos (Da Silva), que quería irse lejos a tener su bebé. ¿Candela estaba embarazada? Comenzó a dar vueltas esa hipótesis y se sembró la duda en la mente de sus allegados.

Pablo Correa de Melo, padre de la joven, no tiene ninguna duda de que ese mensaje no lo envió Candela. “Con el mensaje que llega desde el teléfono de Candela me desayuno con que ella estaba embarazada, la mamá lo sabía, pero yo no”.

Por lo que se sabe Da Silva nunca la buscó a la muchacha, quien mantiene hasta hoy una coartada muy firme. El joven declaró en indagatoria ante el Juzgado Federal de Oberá y mantuvo su postura en todo momento de que, el día de la desaparición de su novia, él se encontraba en una reconocida pizzería céntrica de la Localidad de San Vicente, junto con sus familiares, quienes le salieron de testigo. El joven fue detenido e imputado, pero salió en libertad a los pocos días debido a que nunca hallaron indicios ni pruebas de peso en su contra.