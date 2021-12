El vicegobernador cuestionó la actitud de los legisladores por Misiones “que responden a intereses partidarios y no tienen una actitud política de gestión”. Adelantó que estudian adaptaciones al pasaporte sanitario.

Continúan las repercusiones en el gobierno provincial por el impacto que genera no tener presupuesto nacional aprobado, para el ejercicio financiero del año próximo.

El vicegobernador Carlos Ace lo analiza “desde una cuestión de gestión y de política. La gestión en Misiones siempre va de la mano de la política y en otros lugares no vemos eso”. Explicó que “hubo una gestión en la comisión de Presupuesto para que haya un dictamen a través del diputado nacional Diego Sartori, en la cual incluyó un paquete de obras públicas de más de 96 mil millones de pesos. Es una cifra importante para los 77 municipios”. Agregó que “se logró instalar la zona aduanera especial para que sea tratado en el recinto. Pero ninguna de las dos cosas fue posible porque no hubo un consenso, sino hubo una actitud partidaria, de responder a mandatos partidarios y no en lo que necesita la gente, lo que necesita el misionero”.

Cuestionó la actitud “de los diputados que representan a Misiones y que están en un espacio nacional. Nuestros diputados de la renovación votaron para que se apruebe el presupuesto y ahora por ley se prorroga el presupuesto 2021 hasta el 1 de marzo que se inician las sesiones ordinarias”.

Alberto Fernández anunció que por la caída del Presupuesto Nacional, se frena la Zona Franca en Misioneshttps://t.co/nQ3fxjGbQJ @alferdez — misionesonline.net (@misionesonline) December 20, 2021

Además de las obras que quedan pendientes, Arce manifestó que “Misiones perdió la posibilidad de tener esos envíos para obra pública y otros acuerdos como la deuda previsional de Anses, que se reglamenta por ley. También el Fondo Nacional de Incentivo Docente y ahora dependemos de lo que vea, examine y nos envíe el gobierno nacional”.

“Hay que tener una actitud política de gestión que no tuvo la oposición y que si tuvo nuestro movimiento misionerista”, expresó Arce.

“Esto es para que la gente sepa, esto es la grieta. La grieta significa dejar a la gente de lado”, subrayó el vicegobernador.

Situación epidemiológica

Arce, en diálogo con los medios de prensa que presenciaron la entrega de 56 nuevas viviendas sustentables en Itaembé Guazú, se refirió a la situación epidemiológica que transita Misiones, con un leve aumento de casos de Covid 19.

“Nos vamos a reunir con el Comité Científico y estamos preocupados. El aumento de casos de Covid tiene que ver con una situación internacional y nacional. Han aumentado casos en todo el país y en el mundo. Francia, Dinamarca y Países Bajos están en confinamiento, están restringiendo actividades y eso es lo que no queremos en nuestra provincia”.

El vicegobernador calificó de “fundamental que la gente se vacune. Tenemos más de 200 mil misioneros que no han completado la segunda dosis y por eso, desde Salud Pública estamos accionando con el programa Toco Tu Puerta, para ir a todos los lugares y también estamos analizando qué hacer con el pasaporte sanitario, porque esto va a inducir a la vacunación”.

Indicó el médico que “no es un dato menor que con la cantidad de infectados que hay el número de enfermos es menor y esto tiene que ver con los vacunados. Y no es casualidad que lamentablemente la siete personas que fallecieron en diciembre, ninguna tenía registro de vacunación”.

“A la población le pedimos que no se deje llevar por la percepción de riesgo porque es engañosa. Tienen que completar las dosis porque esta enfermedad va a provocar el incremento de contagios”, subrayó.

Pasaporte sanitario

Con relación al pasaporte sanitario que ya se implementa en Misiones, casi desde el inicio de la pandemia, Arce adelantó que “si bien lo tenemos y se instaló en los municipios con el pedido del certificado de vacunación y también en las fronteras. Ahora hay una resolución del gobierno nacional que, a partir del 1 de enero, va a pedir en aquellos eventos de riesgo”.

Precisó Arce que “son eventos que tenga aglomeración de personas en lugares cerrados o aquellos abiertos donde haya más de mil personas. Vamos a ver cómo lo adaptamos a nuestra provincia, porque hay que ver las condiciones de cada uno de los 77 municipios”.

No obstante, aclaró el mandatario que “si aumentan los casos y no se incrementa el número de internaciones, que no tengamos riesgo, no es necesario tomar otras medidas más que instar a la vacunación”. Y reiteró que “en Misiones no tenemos noticias de la variante ómicron, si en algunas localidades del país, vinculado a viajeros”.

Entrega de viviendas

Arce, quien se ocupa de la mayoría de los actos de gobierno, ante la ausencia temporal del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien se repone de una cirugía, llegó en la mañana de este lunes a Itamebé Guazú, acompañado por el intendente Leonardo Stelatto y el presidente del Iprodha, Santiago Ros.

Tras saludar a beneficiarios, contó el vicegobernador que “podemos entregar 56 viviendas sustentables y en esta semana tenemos planeado entregar 167 viviendas en total. Lo vamos haciendo de manera fraccionada para organizarnos mejor y vinimos a compartir la alegría con los beneficiarios”.

“Creemos que cuando se le entrega la casa, pasa a hacer un hogar para estas familias y es muy lindo hacerlo en estas fechas tan especiales”, completó.