Hábitos saludables a fin de año: ¿cómo cuidarnos con la alimentación en las fiestas?

Jennifer Zimmerman, nutricionista MP 146, visitó los estudios de MisionesOnline TV para dialogar sobre los hábitos saludables a fin de año y sostuvo que "no vamos a engordar un montón entre Navidad y Año Nuevo", por el contrario es necesario contemplar la digestión de los alimentos y muchos otros factores.

Explicó que la generación de hábitos debe practicarse durante todo el año y no solamente hacer foco en épocas como estas: «A no preocuparse tanto con el tema fiestas». Indicó que al sentir hambre el cerebro es incapaz de elegir alimentos saludables, por lo que una primera recomendación es no ir a hacer compras con hambre.

Otro de los puntos, pensando en las cenas, es la cantidad de opciones que pueden haber sobre la mesa: «Si no probamos lo que hizo la tía parecemos maleducados. Por más que elijamos un poquitito de cada cosa, igualmente termina siendo un montón. A mis pacientes les digo que si hay 15 cosas, elijan 5 que les guste y las otras 10 las descartan».

La otra es evitar hacer compensaciones: «No hay que recurrir a un ayuno o dieta detox entre Navidad y Año Nuevo, y tratar de que durante toda la alimentación haya fibras vegetales. No hay que ‘ahorrar calorías’ y tampoco evitar comer nada en el transcurso del día porque a la noche hago ‘panzada'», aseguró.

«‘Juntar hambre’ es un error. El exceso de calorías en un momento específico va a hacer que todo eso se transforme en grasa y además si tengo hambre en el momento de elegir no tendré la capacidad de elegir lo mejor. Tengo que llegar a la cena sin hambre, hay que merendar y hacer colaciones», precisó.

Con respecto a las altas temperaturas que se registran por estas épocas, se refirió al consumo de agua y afirmó que las frutas tienen un alto porcentaje del líquido vital por lo que es importante consumirlas, además de la propia hidratación: «Estar hidratados es clave y las frutas tienen un aproximado de 80% de agua».

Siguiendo el hilo del calor y las altas térmicas, hizo hincapié en la importancia de la correcta refrigeración de los alimentos: «Hay que tener mucho cuidado y no significa que a la noche no podamos recalentar alguna comida. Siempre después de cocinarlas es necesario guardarlas en la heladera bien tapadas».

Días calurosos en Misiones: ¿Qué alimentos debemos evitar consumir?

Estamos próximos a comenzar el verano, con altas temperaturas en nuestra región, lo cual en varias ocasiones puede provocar descompensaciones, golpes de calor, intoxicaciones alimentarias por el consumo de alimentos mal conservados y cuadros de deshidratación, sobre todo en población de riesgo como lo son los niños y los adultos mayores, a los cuales hay que prestarle mayor atención.

Por esto recuerdan que alimentos no ingerir en verano y que bebidas evitar en esta época:

Alimentos altamente calóricos como frituras, guisados con cortes de carne grasos, vísceras, ensopados con legumbres, prefiriendo consumirlas en ensaladas.

Embutidos y quesos de pasta dura, debido a su alto contenido en grasas saturadas y sodio, como así también crema de leche, manteca, grasa vacuna o de cerdo.

En general se aconseja formas de preparación de todos los alimentos que permitan consumirlos frescos (ensaladas, salpicones, etc.), evitando aquellos que se ingieren calientes, debido a que aumentan la temperatura corporal provocando mayor sensación de calor y transpiración.

Es de gran importancia cuidarnos de la deshidratación, muy común en esta época debido a que se transpira más y el cuerpo pierde mayor cantidad de agua y minerales. Para prevenir esta complicación se debe evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas carbonatadas como las gaseosas ricas en azucares y sodio, infusiones como café y mate, ya que, si bien todas éstas son consideradas bebidas, no son hidratantes, al contrario, tienen efecto diurético, por lo que aumentan la excreción de agua favoreciendo un cuadro de deshidratación.

Es por ello que siempre se aconseja hidratarse con agua, durante todo el día, aún más cuando se realiza alguna actividad física, donde si la misma es de alta intensidad se puede adicionar bebidas isotónicas para reponer minerales como potasio, magnesio, entre otros.

Como última recomendación, debemos tener especial cuidado con la conservación de los alimentos crudos y cocidos, pues no se debe cortar la cadena de frio de las carnes, lácteos, postres, comidas listas frías, fiambres, preparaciones que lleven mayonesa y huevo, debido a que pueden producir intoxicaciones alimentarias por bacterias y/o sus toxinas.

Recordemos la importancia de consumir alimentos frescos, saludables, accesibles y seguros, ante todo.