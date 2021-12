El descargo de Fabián Gianola: habló sobre las denuncias de abuso y adelantó que no se presentará a declarar

En un video, el actor hizo un fuerte descargo y acusó de extorsión a una de las denunciantes. A través de las redes sociales, Fabián Gianola, se defendió y contó que no se presentará a declarar.

Mañana Fabián Gianola debía presentarse de manera virtual para realizar una declaración testimonial sobre las denuncias de abuso que pesan en su contra. Luego de que durante los últimos días comenzaran los rumores al respecto, finalmente se había definido que debía presentarse vía Zoom.

Sin embargo, el actor compartió un descargo a través de las redes sociales. “Por pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas”, dijo al inicio del primer video sobre su situación judicial.

“No tengo 6 denuncias penales. Tengo 2 unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron. La primera es una que me extorsionó durante 6 meses exigiéndome dinero para no ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó a mí y a mis hijos. Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa todos los testigos declararon a mi favor”, explicó sobre una de las denunciantes.

También se refirió a la segunda denuncia que tiene en su contra: “Es de una señora que vi tres veces en mi vida, siempre rodeados de gente y también, todos los testigos declararon a mi favor, salvo uno que era su pareja”.

“Por otro lado quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las dos familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas, esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes”, aseguró Gianola en tono tranquilo.

“Quiero también contarles que no voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros, las causas”, declaró sobre el final del primer video.

Fabián Gianola no quiere pedir perdón

Con el mismo semblante del video anterior, Gianola también difundió un segundo en donde relata que no le pedirá perdón a las denunciantes. “Yo creo que cuando alguien no hizo nada no debe pedir perdón, humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice”, dijo insistiendo en su inocencia.

Además se tomó un momento para agradecer a “toda la gente que se me acerco, a todo el público que me brindó su apoyo, a toda la gente que me brindó su contención, artistas, productores, actores, actrices, asistente de productor, directores, muchísimas gracias por el apoyo que me han ofrecido y me han dado”.

“Quiero agradecer a la prensa por su preocupación y contarles que estoy muy tranquilo, la verdad estoy muy muy tranquilo porque se que esto se va a resolver pronto y se va a saber la verdad”, concluyó el actor.

