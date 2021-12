Habló la mamá de Úrsula Bahillo, tras la condena al femicida: “Cuando dijeron cadena perpetua pude soltar a mi hija”

Patricia Nasutti habló luego de que la Justicia le aplicara la pena máxima a Matías Ezequiel Martínez, asesino de la joven de 18 años. “El Estado me la mató: estuvo totalmente ausente”, dijo.

Con la voz entrecortada y algo disfónica, Patricia Nasutti dice que recién ahora podrá empezar el duelo por su hija. Úrsula Bahillo fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, y este martes la Justicia condenó a cadena perpetua a su ex novio, Matías Ezequiel Martínez. “Hasta ahora no paré”, cuenta el final de un día que no olvidará jamás.

“Mañana (por hoy) me entregan el cuerpo de Úrsula. Está en el cementerio Parque de acá de Rojas (provincia de Buenos Aires), pero el fiscal y el juez me hicieron el oficio para poder cremarla”, señala la mamá. Y remarca: “Después de que la enterré me di cuenta de que no quería hacer eso”.

Patricia confía en que, con la pena máxima sobre el único imputado, su hija podrá descansar en paz. Y que ella misma tendrá un mínimo motivo para sanar. “Cuando dijeron cadena perpetua pude soltar a mi hija para que brille en el cielo”, retrata.

La mamá de Úrsula Bahillo tras la condena al femicida: “Solo pude gritar ‘Gracias Dios’”

La mamá de Úrsula tiene más para contar del momento en que los jueces Carina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli, del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Junín, dieron a conocer la sentencia para el expolicía bonaerense de 26 años. “A él le gritaban un montón de cosas. Yo solo pude gritar ‘¡Gracias Dios!’. De mi boca no salió nada más”, asegura.

Tal vez te interese leer Femicidio de Úrsula Bahillo | Condenaron a cadena perpetua al expolicía Matías Martínez

Nasutti, que fue catequista muchos años, agrega: “Hay una sola cosa que dije siempre, y es que confío en las tres justicias. En la social, la divina y la que se estudia en la universidad. La única que me falta es la divina: él la tiene que pagar”.

El dolor del alma pasó facturas en el cuerpo de esta mamá: Patricia asegura que perdió “entre 40 y 50 kilos” después del femicidio de su única hija. “No sabés lo que soy. Estoy tremendamente flaca”, detalla.

El dolor de la mamá de Úrsula Bahillo: “La hora de la cena es donde más aparece y donde más golpea”

En Rojas, una ciudad de poco más de 20 mil habitantes a 236 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, todos saben dónde viven los Bahillo. Desde el 8 de febrero, las fotos de la joven de 18 años y los carteles en reclamo de justicia inundaron el frente de la casa. Úrsula también vive en un altar en el living. Y en el recuerdo permanente e inagotable de su mamá y su papá, Adolfo.

“La hora de la cena es donde más aparece y donde más golpea. Querés sentir la bocina de la moto, o recibir ese mensaje de WhatsApp que diga “mamá, estoy llegando, abrime el portón”. En pocos días llegará la primera Navidad sin Úrsula, y Patricia tiene clara una cosa: “No vamos a festejar nada. No podemos. Y añade: “Quisiera irme de Rojas, pero por ahora no podemos”.

Llegará el verano y habrá un primer aniversario del femicidio. Vendrá febrero y la mamá de Úrsula anticipa que ahí comenzará una nueva pelea por la vía judicial. “Después de la feria voy a iniciar varias demandas. El Estado me la mató: estuvo totalmente ausente. Conmigo no va a jugar nadie”, avisa.

Patricia, que fue recibida por Sergio Berni, Axel Kicillof e incluso por el Presidente Alberto Fernández, dice que en las últimas elecciones no fue a votar, y señala que no irá “nunca más”. Su bronca también es con la política.

“Yo no me conformo con los traslados (de presos) del ministro Berni. Me conformo que con Asuntos Internos (de la Policía) tome medidas”, subraya. Y acota: “Abren ministerios, ministerios y ministerios. ¿Para qué? Mi hija pedía auxilio a gritos y no la escucharon”. También dice que tras el femicidio “vino gente que quiso la foto, se fue y no apareció más”.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a Matías Martínez por amenazas y violencia de género e incluso tenía una medida de restricción perimetral que violó dos días antes del crimen. “Primero falló el Estado, después fallaron jueces y fiscales. Dijimos ‘no más Úrsulas’ y siguen matando mujeres. Y ahora también se las agarran con los chicos”, reclama.

Patricia, que fue recibida por Sergio Berni, Axel Kicillof e incluso por el Presidente Alberto Fernández, dice que en las últimas elecciones no fue a votar, y señala que no irá “nunca más”. Su bronca también es con la política.

“Yo no me conformo con los traslados (de presos) del ministro Berni. Me conformo que con Asuntos Internos (de la Policía) tome medidas”, subraya. Y acota: “Abren ministerios, ministerios y ministerios. ¿Para qué? Mi hija pedía auxilio a gritos y no la escucharon”. También dice que tras el femicidio “vino gente que quiso la foto, se fue y no apareció más”.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a Matías Martínez por amenazas y violencia de género e incluso tenía una medida de restricción perimetral que violó dos días antes del crimen. “Primero falló el Estado, después fallaron jueces y fiscales. Dijimos ‘no más Úrsulas’ y siguen matando mujeres. Y ahora también se las agarran con los chicos”, reclama.

Los audios de Úrsula Bahillo a una amiga horas antes del femicidio https://t.co/RQWayYRFdo pic.twitter.com/T5GX8y7t9A — misionesonline.net (@misionesonline) February 10, 2021



Fuente: TN