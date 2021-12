Exfuncionario correntino recuperó la libertad tras ser denunciado por abuso sexual: “Sí un día aparezco muerta, será culpa del Poder Judicial”, dijo una de las víctimas

Manuel Sussini, ex sesor del gobernador Gustavo Valdés, estuvo con prisión domiciliaria desde el 2020 y fue excarcelado por la Justicia en los últimos días. "Tengo miedo, quiero que este hombre quede preso, no duermo, temo por mi vida porque tiene mucho poder", añadió la denunciante.

Una jueza de Instrucción de Corrientes concedió la excarcelación a Manuel Sussini, ex legislador y ex funcionario del Gobierno provincial acusado de abusar sexualmente de dos hermanas, una de las cuales era menor de edad cuando ocurrieron los ataques denunciados, dijeron este martes fuentes judiciales.

«Tengo miedo, quiero que este hombre quede preso, no duermo, temo por mi vida porque tiene mucho poder», dijo a Télam Agustina Dalcolmo, una de las denunciantes, quien ya cumplió 18 años y recientemente hizo público un video con un testimonio desgarrador.

«Si algo me pasa, si aparezco muerta, será por culpa del Poder Judicial, porque lo dejaron libre y no fui escuchada. Temo por mi vida y la de mis familiares, sólo quiero que este hombre esté preso, es lo único que tengo en mi mente. Pienso en la vida de otras chicas, que pueden correr el mismo riesgo, porque ahora él está suelto», añadió Agustina.

La fiscal de la causa, Mónica Espíndola; y la abogada de la querella, Eugenia Dalcolmo; quien es hermana de las denunciantes, informaron que apelarán los fallos dictados por la jueza de Instrucción Graciela Ferreyra, que permitieron la excarcelación de Sussini.

El acusado permaneció en prisión domiciliaria durante un año.

Sussini fue denunciado por privación ilegítima de la libertad, acusado de retener contra su voluntad a las dos estudiantes –hijas de un matrimonio amigo– en plena pandemia y abusar de ellas. Además, es padrino de Agustina.

Pero la jueza dispuso en los últimos días un cambio de carátula en una de las denuncias, que pasó de «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal» a «abuso sexual simple en delito continuado y exhibiciones obscenas», lo que permitió la excarcelación que se conoció durante el fin de semana.

Además, la magistrada determinó la falta de mérito en otra denuncia por violación a Agustina, quien al momento de los hechos tenía 16 años, dijo en diálogo con Télam Eugenia Dalcolmo.

«La jueza no tuvo en cuenta las cargas probatorias, no consideró las pericias médicas, psiquiátricas y psicológicas y no consideró la palabra de las víctimas», cuestionó la letrada, quien contó que Agustina «intentó quitarse la vida en varias oportunidades».

También señaló que «se dictó la falta de mérito cuando las pericias médicas demostraron que fue ultrajada y desflorada, porque era virgen».

«Sussini la durmió con un somnífero y abusó de ella y eso lo afirmó también la ginecóloga que la atendió y corroboró el ultraje que sufrió en su cuerpo, ratificado por las pericias oficiales del médico forense», remarcó.

Por otro lado, sostuvo que «hace 14 meses se radicó la denuncia por privación de la libertad y violación, pero la jueza no tuvo en cuenta a la víctima, que además sufrió las secuelas psicológicas que la llevaron a varios intentos de suicidio».

En tanto, respecto de Micaela Dalcolmo, la otra denunciante, detalló que se configuró «un abuso sexual ultrajante, no un simple manoseo», y expresó sobre la magistrada que «está a la vista que no actuó con perspectiva de género».

Tras las resoluciones de la jueza, la abogada querellante afirmó que apeló «la falta de mérito, la recaratulación y la eximición de prisión».

«No puede estar en libertad, esperamos que la Cámara en lo Criminal actúe de acuerdo a lo que peticionamos», dijo la letrada a Télam.

En el mismo sentido se expresó el representante legal de las víctimas José Benítez, quién cuestionó que Ferreyra «aminoró la imputación».

«La querella apeló, la fiscal apeló y la jueza no esperó la resolución de la apelación y dejó libre a Sussini, cuando no está firme la falta de mérito», expresó a Télam Benítez, quien aseguró que «hay una parcialidad manifiesta de la jueza en favor del acusado».

Sussini, del partido Compromiso Correntino, fue senador provincial entre 2001 y 2003 y en ese período ocupó la vicepresidencia primera de la Cámara Alta; fue diputado provincial de 2003 a 2007 y de 2011 a 2015 y luego consejero del Poder Ejecutivo.

Fue separado del cargo por el gobernador Gustavo Valdés en septiembre de 2020, tras la acusación por abuso sexual.