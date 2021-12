Entre lágrimas Esteban Bullrich se despidió del Senado: «Con todo el dolor del mundo renuncio a mi lugar»

Esteban Bullrich se despidió del Senado luego de rechazar los pedidos del resto de sus compañeros para que siga ocupando su lugar en la banca. El legislador saliente decidió dedicarle más tiempo a su familia y a las terapias para enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA, enfermedad que le diagnosticaron hace más de un año.

El senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, no pudo contener las lágrimas este mediodía al llegar a la que es su última sesión como legislador en la Cámara Alta. Esteban Bullrich oficializó su renuncia este jueves, ya que considera que necesita dedicar todo su tiempo a su familia y a su salud.

Hace 1 año, le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA a Bullrich quien hoy ya convive con los duros síntomas de la enfermedad. Razón por la cual el emocionante discurso de Bullrich se escuchó hoy a través de una computadora.

Durante el discurso del legislador los presentes en el recinto, entre quienes destacaron José Mayans y Cristina Kirchner, no pudieron evitar conmoverse e incluso le pidieron al político que permaneciera en funciones. Sin embargo, el exministro de Educación renunció a su banca. Esteban Bullrich se despidió del Senado

“Ser parte del Senado de la nación ha sido uno de los honores más grandes y desafiantes de mi vida política y en general. Acá encontré un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y pude hacer mi aporte para lo que voy a seguir buscando un mejor país para mis hijas”, comenzó Bullrich durante su despedida en el Senado.

Entre lágrimas el senador agradeció a su familia, mientras que varios legisladores se quebraron ante sus palabras. Visiblemente conmovida la vicepresidenta fue una de las presentes en el recinto que le pidió al exministro de Educación que conservara su lugar en el Senado. Esteban Bullrich se despidió del Senado

Lee también: La historia detrás de la conmovedora foto de Esteban Bullrich y una mujer que también padece ELA

“Es cierto que hemos trabajado en forma remota, por lo tanto, si el senador [Estaban Bullrich] considera y puede seguir trabajando en su casa de forma remota no tengo ninguna objeción, es una decisión que tiene que tomar el senador y el cuerpo”, consideró hoy la titular del Senado, tras el discurso de Bullrich.

Sin embargo, y pese a los pedidos de varios senadores, tal como anunció días atrás, el opositor renunció este jueves a su bancada en el Congreso para dedicarle más tiempo a su familia y a las terapias para enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA, la enfermedad que le diagnosticaron hace más de un año, tal y como él lo anunció.

En su ingreso al Senado, Bullrich se mostró visiblemente emocionado al agradecerles por su presencia a los periodistas y simpatizantes que allí lo esperaban. “Ojo, dejo el Senado, no dejo la política”, había aclarado a comienzos de esta semana en la carta en la que les comunicó a sus compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) que renunciaría a la banca que ocupa desde diciembre de 2017.

Su reemplazante será José Torello, jefe de gabinete de asesores de Mauricio Macri, de quien fue compañero de estudios en el Colegio Newman y ocupó el tercer lugar en la lista de la elección de 2017.

“Está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, apuntaba el hasta hoy senador en el escrito dedicado días atrás a sus compañeros. También informaba su decisión de comunicar formalmente su despedida tras la jura de los legisladores que entrarán en funciones a partir de mañana.

“Quisiera no tener que escribir este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación, pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, afirmó Bullrich en su carta.

Y agregó: “Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de estrés. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente”.

“El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito. El jueves serán mis últimas dos sesiones (por la sesión de jura y la ordinaria que se celebrará después). Quiero agradecerles de corazón el apoyo y afecto recibido estos cuatro años, pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza. Va a ser mucho más entretenido, pero Dios tiene otros planes para mí”, concluyó el opositor. Esteban Bullrich se despidió del Senado

(Fuente: La Nación y Ámbito) :despedida de Esteban Bullrich