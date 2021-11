“No podemos hacernos cargo de lo que pasa afuera de la cancha”, expresaron desde el Club Guaraní tras el sobreseimiento de la Justicia

Luego de que la Justicia decidió sobreseer al Club Guaraní y levantar la clausura del estadio, la vicepresidente Mirta Parayva, dialogó con Misiones Online y aclaró que el club no tuvo nada que ver con los fuegos artificiales que se escucharon el miércoles pasado durante el partido. Y aseguró que en las cámaras de seguridad se ve como la pirotécnica provenía desde fuera de la cancha.

“Estábamos tranquilos porque sabíamos que al presentar las pruebas (cámara de seguridad) no solo se iba a levantar la clausura, sino que se nos iba a sobreseer. Ahora no tenemos ninguna causa pendiente porque se comprobó lo que decíamos nosotros y fue respaldado por el informe de la policía”, señaló la Parayva.

La vicepresidente del Club Guaraní explicó que el miércoles pasado, antes de que comience el partido entre Mitre y Guaraní, recibieron como siempre a los inspectores que ingresan al club para corroborar que todo esté en regla. Y fue en la última inspección donde fueron acusados del incidente.

“A las 23:20 horas, cuando ya había arrancado el partido nos hicieron un acta y firmamos, pero no conformes porque sabíamos que no había pasado nada dentro del estadio”, sostuvo y aclaró que, pese a no estar de acuerdo, firmaron por respeto al trabajo de los inspectores y a las leyes, “pero no entendimos que pasó, porque ya nos habían hecho un acta y teníamos que ir a hacer un descargo al día siguiente”, agregó.

Relató que, seguido a esto, “vinieron a las 23:55 los inspectores y nos quisieron clausurar el estadio, y pudieron clausurarlo preventivamente porque estaba la policía dando su informe que decía claramente que estuvieron desde las 10 de la mañana y tenemos las pruebas. 8 policías de Misiones estuvieron en el estadio y estuvimos trabajando toda la mañana en conjunto con los hinchas, directivos y nunca pudieron haber explotado cohetes a la mañana, ni al miedo ni a la tarde”, aseguró.

Club Guaraní

Luego, “por la noche los policías estuvieron acá y vieron las cámaras de seguridad donde se ve que los fuegos, porque no fueron cohetes sino fuegos artificiales, vinieron desde fuera de la cancha y duraron alrededor de 4 minutos”, explicó Parayva.

Además, agradeció el trabajo y el compromiso de los oficiales de policía que se pusieron a disposición del club en todo momento. “Contratamos seguridad y a la policía de Misiones y estábamos tranquilos por su trabajo que fue excelente, no nos podemos quejar, no solo por su trabajo durante el partido sino también por el informe que dieron ellos diciendo la verdad en el momento mismo de la clausura”, expresó e indicó que “la policía detalló en el informe” lo que vio en las cámaras.

“Pasamos unos días complicados, pero nosotros estábamos tranquilos y seguros que dentro del estadio nunca hubo nada”, sostuvo además la vicepresidente del club guaraní, y agregó, “no podemos hacernos cargo de lo que pasa afuera de la cancha”.

Parayva señaló que una vez que recibieron la notificación de que debían cerrar el Club, decidieron hacer caso a la justicia y así lo hicieron. Pero reconoció que fue un golpe muy duro para todos los integrantes y socios del Club.

Club Guaraní

“Nos causó tristeza por todo lo que nosotros trabajamos, no solo en el fútbol sino en la parte social”, manifestó Parayva y recordó que el Club Guaraní tiene una larga trayectoria de trabajo para con la comunidad posadeña. Y señaló que debido a que este fin de semana el club permaneció cerrado, los feriantes que utilizan las instalaciones debieron poner sus puestos de venta en la vereda del club.

Y manifestó que estos hechos “opacan el trabajo y esfuerzo” que realizan dentro del Club, para que cada partido “sea una fiesta y para que las familias puedan disfrutar, como ese día donde casi 200 niños estuvieron disfrutando dentro de la cancha”, señaló.

Por último, señaló que luego de todo lo sucedido, el Club ya normalizó sus actividades y para este fin de semana ya esperan a todo el público dentro del estadio. Y dejó un mensaje a la comunidad posadeña, “Queremos que se queden tranquilos, porque siempre estamos cuidando al club y a la gente que viene. Tenemos una parte social muy activa y jamás vamos a lastimar a alguien”, aseguró finalmente.