Misiones desarrolla un protocolo para la prevención de estafas en compras de paquetes turísticos

Con la cercanía de la temporada de verano crecen las ventas online de paquetes turísticos, y en algunas ocasiones, se producen estafas. En este contexto, el Ministerio de Turismo de Misiones trabaja en la elaboración de un protocolo preventivo para este tipo de delitos.

ventas online de paquetes turísticos

José María Arrúa, ministro de Turismo de Misiones, sostuvo que el objetivo de este proyecto “es ir mejorando cada vez más la calidad de servicio” que ofrece la provincia.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2021/11/11-25-Canal12-Jose-Maria-Arrua-Protocolo-Cuidado-Viajes-Estafas-7.46.mp3

José María Arrúa – Canal 12

Asimismo, destacó que se busca “fomentar el viaje seguro y confiable a través de las agencias de turismo”.

Por otro lado, resaltó la importancia de las agencias de viaje al momento de adquirir un paquete turístico ya que las mismas ofrecen un servicio integral de cuidado al visitante.

“Siempre las agencias de turismo responden con seguros y todas las herramientas para enfrentar los problemas y cuestiones que tienen como resolver”, agregó.

Este protocolo trabajará junto a empresas de servicios turísticos y con las agencias de viaje de la provincia. Además, también se articularán tareas junto a Defensa al Consumidor.

“Buscamos que las empresas estén en consonancia con esto, que se vendan los servicios a las agencias de manera segura”, afirmó el ministro.

En adición a esto, explicó que los municipios tendrán “roles claves” al momento de controlar e inspeccionar comercios, para asegurar así que estén habilitados correctamente.

Aseguró que “el poder de policía en estos casos lo tiene el municipio, y buscamos que esté activo para poder ayudarnos en esa situación”.

Para finalizar, comentó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fortalecer los controles en micros de media y larga distancia para cuidar que estos cuenten con la documentación necesaria para circular de manera segura.

Turismo: la aplicación “Hago” se lanzará en diciembre y promete facilitar la información sobre los diferentes atractivos turísticos

Franco Nazario, creador de la aplicación Hago, explicó que la plataforma busca facilitar el acceso a la información sobre los diferentes atractivos turísticos y comerciales de Misiones.

La aplicación Hago, creada por el misionero Franco Nazario, tiene como objetivo dar a conocer de manera más sencilla lo que ofrece Misiones y así que todos puedan vivir la experiencia de recorrer la provincia y sus atractivos turísticos.

Hago tiene como fecha de lanzamiento oficial el mes de diciembre, pero se va a poder acceder a ella en un prelanzamiento en noviembre, cuando los usuarios podrán descargar una versión Beta para probarla y conocerla.

Hago va a estar disponible tanto para sistema operativo Android, como IOS, y contará también con una página web. Su creador destacó que para su utilización no será necesario registrarse con una cuenta y está pensada para ser totalmente gratuita.

Nazario, oriundo de Salto Encantado, vive en Buenos Aires desde hace diez años y se inspiró en las visitas que realiza a la provincia para la creación de la aplicación.

“A veces decimos ¿qué hago?’, todo el tiempo queremos ir a algún lugar, pero a veces no sabemos dónde. Queremos recorrer un salto, a un lugar turístico, un restaurante, pero no tenemos la información. Entonces dije bueno, si no hay, vamos a crearla”, expresó.

En este sentido, señaló que le pareció una buena idea tomar como referencia la geolocalización del usuario, para que las sugerencias puedan ser personalizadas, teniendo como base la ubicación del mismo.

“Yo me crié en Salto Encantado, prácticamente me crié en el monte, toda la vida recorrí Misiones y me encantan sus paisajes. Me encanta llevar gente a la provincia, todas las veces que voy a Misiones trato de llevar algo, les digo ‘tienen que conocer esto, les va a encantar’, pero siempre que voy me pasa que tengo que armar toda una agenda, un circuito”, mencionó.

Con ayuda de la aplicación la definición del recorrido se vuelve más sencilla, según aseguró, ya que a partir de los destinos que se presentarán en Hago, el turista podrá conocer de antemano su hoja de ruta y optar por qué atractivos visitar teniendo toda la información en su teléfono celular.

Además, Nazario resaltó que busca apoyar a la economía local, ya que por medio de la tecnología se logra conectar a los productores locales con los turistas que recorren la provincia.

“La aplicación apunta a usuarios responsables, para fomentar el desarrollo turístico. Hay sectores en la aplicación donde se ofrece información de la fauna y la convivencia con el humano, te indica qué precauciones tomar, como ponerse repelente, cuidar a los animales, cosas que tienen que ver con el trabajo inmenso que hacen los guardaparques, unificar los esfuerzos que se realizan y hacerlos públicos”, manifestó.

Por último, aseguró que desde el equipo de “Hago” están abiertos a recibir a todos los productores y emprendedores que quieran formar parte de la oferta virtual, para lo cual pueden contactarse a través de las redes sociales donde lleva el mismo nombre.

“Intentaremos abarcar lo máximo posible, queremos que la gente se pueda sumar, estamos abiertos a todo. Queremos que sea una aplicación libre, de servicio para todos los misioneros”, enfatizó.

Ventas online de paquetes turísticos