Durísima caída de Enzo Pérez y lesión en el codo izquierdo: se hizo estudios para saber si lo operan o no

Tras la luxación que sufrió ayer en el codo izquierdo durante el triunfo de River ante Platense, el experimentado mediocampista se sometió hoy a chequeos que le marcarán cómo será la recuperación.

Durísima caída de Enzo Pérez

La grave lesión de Enzo Pérez empañó la alegría de River en la noche de Vicente López, donde ayer le ganó a Platense para quedar a un paso del título en la Liga Profesional. El mediocampista se luxó el codo y quedó descartado para lo que resta del año, aunque todavía no sabe con exactitud cómo será su recuperación, lo que se determinará a partir de los estudios que se realizó esta mañana.

Con un cabestrillo en su brazo izquierdo, Enzo Pérez llegó por la mañana a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde los chequeos en el codo. El panorama más optimista le permitiría arrancar la pretemporada para el 2022 a la par del resto del plantel, en caso de que hoy confirmen que no tiene comprometido ningún hueso ni ligamento en la zona.

Si tuviera que operarse, podría estar alrededor de tres meses sin poder entrenarse de manera normal, por lo que se ausentaría del arranque del año, que será en enero debido a los cambios en el calendario por tener el Mundial de Qatar a fines de noviembre.

La palabra de Enzo Pérez tras salir de la clínica

Luego de realizarse estudios, el mendocino atendió a la prensa y declaró: “Hoy a la tarde cuando vaya al entrenamiento me van a comunicar mejor lo que tengo, así que esperando que lo vean los médicos y ahí tomaremos la mejor solución posible”. Y completó: “No sé el tiempo de recuperación. Cuando le pregunté al médico en el banco, me dice: ‘Olvidate del campeonato’. Así que ahí me cayó un poco la ficha, por eso mi llanto”.

Lesión de Enzo Pérez en Platense-River

Iban 13 minutos del complemento cuando Platense tuvo un tiro libre desde la derecha que Lamberti metió en forma de centro. Enzo Pérez saltó a rechazar de cabeza y cuando cayó, trastabilló con Lucas Acevedo -su marca- que había tropezado instantes antes.

El choque con el jugador del Calamar lo hizo caer mal y, como acto reflejo, puso las manos para amortiguar la caída. De esa manera, terminó cayendo con todo el peso de su cuerpo sobre el brazo izquierdo. De inmediato pidió atención médica, consciente de que había sufrido una lesión en el codo.

durísima caída de Enzo Pérez

