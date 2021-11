Mega causa del contrabando de granos: una trama aceitada en la ruta de la soja ilegal rumbo al Brasil

La asociación ilícita que manejaba ruta de la soja ilegal con destino Brasil, tenía aceitados mecanismos en una trama de sobornos y complicidades, entre integrantes de fuerzas de seguridad y civiles, que abrían paso a los camiones cargados con granos, rumbo a la frontera de Misiones con el país vecino.

Los movimientos de dicha organización eran seguidos de hacía tiempo por la Justicia Federal. Las investigaciones comenzaron hace poco menos de un año, luego de una denuncia que llegó por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Precisamente el lavado del dinero sucio era el fuerte del grupo delictivo (hay siete detenidos), que actuaba dentro y fuera de la Provincia.

Cada integrante de la red tenía un rol que cumplir y aparecían manejando determinados rubros comerciales, como “pantalla”. Los detenidos: Marcelo Rubén D. S. (43 años), empresario de la Zona Centro de Misiones de los rubros supermercado y venta de automotores -estaría a cargo de la logística-; el cordobés Santiago M. (53 años), propietario de un complejo turístico ubicado en Florentino Ameghino, a cargo de la confección de los papeles de carga de los camiones que ingresaban a Misiones; Juan Carlos T. (68 años), ingeniero agrónomo y ex profesor universitario; y Francisco Eladio M. (61 años), ex policía y cambista.

También estarían involucrados, el comandante de Gendarmería Marco Antonio D. (50 años), jefe del Escuadrón 9 Oberá; su chofer Ricardo G. (47 años) y el sargento de la Policía de Misiones Adrián Marcelo F. (38 años), destinado en el puesto Centinela (San José). Éstos últimos serían los que habrían facilitado el paso de los camiones a cambio del cobro de dinero.

Los detenidos (siete en total), sospechados de integrar la organización delictiva que se dedicaba de contrabando de soja al Brasil, fueron citados a indagatorias ante el Juzgado Federal de Oberá. Los acusados se entrevistaron con sus abogados defensores. Se les dio lectura de los hechos y las pruebas de la indagatoria y la exhibición de los elementos del allanamiento y se abstuvieron de declarar.

La etapa de instrucción de la mega causa –tiene 2.000 fojas- proseguirá con la producción de pruebas, además de las existentes (pericias, informes y testimoniales, entre otras) y luego, el juez interviniente, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, resolverá la situación procesal de los sospechosos.

El lunes pasado se presentaron ante el magistrado, el jefe del Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional, con asiento en Oberá; su chofer y el sargento de la Policía de Misiones.

Ayer martes hicieron lo propio los restantes integrantes de la organización delictiva desbaratada el pasado fin de semana. No obstante a negarse a brindar testimoniales, los sospechosos fueron imputados en la mega-causa y seguirán detenidos.

Allanamientos y detenidos

Los mismos fueron aprehendidos entre el viernes y el sábado pasado, en distintos operativos que incluyeron 15 allanamientos en domicilios ubicados en distintas localidades de Misiones, entre ellas Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande, en las cuales se produjo la detención de 7 personas.

Las órdenes se libraron en el marco de una investigación de más de diez meses de duración, que incluyó varias intervenciones telefónicas, seguimientos, investigaciones fiscales y que fue llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Asuntos Internos de Gendarmería Nacional intervino en las investigaciones internas en el Escuadrón IX y en las próximas horas se aguarda el relevo de Jefatura de la unidad.

Fueron incautados más de 7 millones de pesos y 50.000 dólares, reales y francos suizos. También secuestraron máquinas de contar billetes, siete armas, 298.000 kilogramos de soja y 350 bolsas de arpillera con maíz que sumaron 17 toneladas.

En total fueron hallados 32 vehículos, un acoplado y una cinta transportadora. Asimismo, peritos especialistas tendrán la misión de analizar 23 teléfonos celulares, 16 computadoras, entre otros elementos digitales como cámaras de seguridad.

Los detenidos están acusados de delitos de asociación ilícita (art. 210 del CP), contrabando de exportación agravado por intervención de dos o más personas y por intervención de integrantes de una fuerza de seguridad (art. 865 incs. A y C, en función del art. 864 inc. A, del Código Aduanero; defraudación contra la administración pública (arts. 174 inc. 5 CP), cohecho activo y pasivo (arts. 256 y 258 CP), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), lavado de activos (art. 303 CP) y uso de documento falso (art. 296 y 292 CP) y, una vez producida la prueba que pueda ser necesaria para esclarecer los hechos que se les acusa, se resolverá su situación procesal.

