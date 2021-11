Escándalo en el fútbol de Brasil: un polémico festejo con ataúdes de cartón generó una batalla campal

Después del triunfo por 1-0 los futbolistas del Inter se burlaron del presente que atraviesa su histórico rival en el campeonato brasileño. El Gremio se encuentra luchando por salir de la zona de descenso.

La fecha 30 del Brasileirao vivió momentos de tensión después de la victoria del Internacional de Porto Alegre sobre el Gremio por 1-0 en el GreNal, uno de los clásicos de más rivalidad de Brasil.

Un solitario gol de cabeza del veterano Taison en el minuto 39 le dio la victoria al Inter en el 434º GreNal de la historia, que terminó con una gran trifulca al final del partido cuando los locales Patrick y Matheus Cadorini mostraron dos féretros con los colores del Gremio y la letra “B”.

Los futbolistas del Inter decidieron celebrar el triunfo con ataúdes de cartón ante su gente en el Estádio José Pinheiro Borda burlándose del presente que está atravesando el Tri, quien se encuentra en la zona de descenso.

En las imágenes de la transmisión se pudo ver el momento en el que los jugadores del Inter, tanto titulares como suplentes, levantaban los féretros de cartón ante su gente. Los gremistas no toleraron las burlas y volvieron a ingresar al campo para atacar a sus rivales.

Después de las corridas, los forcejeos y empujones, el árbitro optó por expulsar a Patrick del Inter, tras ver que fue uno de los que había festejado con el ataúd con los colores del equipo rival, y a Cortez del Gremio por agresión.

Es que con esta derrota, el Tri quedó en una situación complicada dentro del campeonato local. El equipo de Vágner Mancini está anteúltimo en la tabla de clasificación con 26 puntos, sólo por delante del Chapecoense con 14 unidades.

Quedan ocho fechas para que finalice el torneo que lidera el Atlético de Mineiro en solitario con 62 puntos (el Flamengo es su inmediato perseguidor con 53). Con la victoria, el Inter se mantiene en la lucha para entrar en la próxima Copa Libertadores y está a tres puntos del último cupo, en manos actualmente del Corinthians.

Del otro lado, la situación es totalmente diferente ya que su histórico rival deberá pelear para conseguir al menos siete puntos para comenzar a salir de la zona de descenso.

Los jugadores de Inter de Porto Alegre festejaron con ataúdes la victoria en el clásico ante Gremio, que lucha por no descender (está penúltimo y se van los últimos 4; le quedan 9 partidos por jugar). No, del folclore no tiene nada. Bochornoso. pic.twitter.com/ai651HMPxh

— VarskySports (@VarskySports) November 7, 2021