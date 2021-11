Turismo Pista: Bruno Chiappella buscará revancha en Río Cuarto 

El fin de semana participó de la novena fecha del Campeonato de Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto (Córdoba) con el Toyota Etios atendido por Gustavo Taranta y con impulsores a cargo de Osvaldo Dacal.

Bruno Chiappella

El piloto misionero resume como una fecha “realmente difícil y de los más complicados” de la trayectoria del joven piloto, es que un problema mecánico, no lo dejó completar la fecha y ser protagonista.

Chiappella contó: “Fin de semana complicado, primero fue el problema en la caja. Después con ese problema, salgo a pista nuevamente, cuando tengo que hacer los cambios de manera descendente aparecía el problema nuevamente”.

“Cuando tenía la clasificación, a pesar de comentar esa situación, tuve que salir igual y el auto me quedó clavado en tercera. Para la serie se cambia la caja, selectora, salgo a clasificar sin ningún problema y cuando estaba por arrancar, quiero poner primera no aplicaba ningún cambio” lamentablemente, el piloto se fue con la manos vacías, pero no decae y ya piensa en cómo mejorar en el cierre del año el próximo 6 de diciembre en Alta Gracia (Córdoba).

Por último agradeció a quienes lo apoyan en este momento tan difícil: “Quiero agradecer a los chicos del equipo que han hecho el cambio mencionado, agradecer a quienes siempre me han acompañado, mis padres y a los auspiciantes: Crucero del Norte, Posadas Linda de Nuevo, IROM y sobre todo nuevamente a mis padres en estos momentos difíciles”, contó el posadeño.

El piloto de 16 años, a pesar de su juventud tiene una trayectoria importantísima en el Karting, además de ser parte de la Fórmula Renault, TC Pista Mouras y la experiencia reciente del Turismo Pista. A buscar revancha Bruno.