ARA San Juan: el juez Bava rechazó la segunda recusación que presentó Mauricio Macri y lo citó a declarar este miércoles

La magistrado citó al expresidente para este miércoles luego de que la semana pasada no declaró, argumentando que el ex presidente de la Nación Mauricio Macri no estaba relevado de la obligación de guardar secreto de Inteligencia.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, rechazó esta tarde la segunda recusación que le presentó la defensa del expresidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

Más temprano, el expresidente Mauricio Macri insistió en apartar al juez y lo volvió a recusar, pero el pedido no le fue aceptado.

Mauricio Macri

Macri debe presentarse a indagatoria el miércoles, ahora relevado del deber de confidencialidad sobre temas de inteligencia.

Su defensa ejercida por Pablo Lanusse nuevamente recusó al juez Bava, al considerar que obra con animosidad en su contra, tras la audiencia de la semana pasada cuando lo iba a indagar sin que se hubiera levantado el deber de guardar secreto.

El abogado resaltó el “error” de Bava y sostuvo que «durante 22 días el juez nunca pidió el relevamiento y aun así realizó la indagatoria» de la semana pasada que terminó suspendida.

Mauricio Macri

El juez ya había sido confirmado por la Cámara de Mar del Plata cuando rechazó la primera recusación por supuesto prejuzgamiento y falta de imparcialidad.

En un nuevo intento por seguir ganando tiempo, Lanusse volvió a pedir el apartamiento por “causales sobrevinientes materializadas y conocidas los días 28 y 29 de octubre de 2021, por temor fundado de parcialidad y de ausencia de independencia en su contra y de prejuzgamiento”.

Pidió que se trámite de rigor a este planteo y para el caso de que las causales de recusación no fueren admitidas por el Juez recusado, “se eleve la cuestión al Superior” (la Cámara de Mar del Plata), “para que allí se abra el incidente a prueba, se ordene la audiencia del caso y oportunamente se haga lugar a su apartamiento”, según dice el escrito.

“Debo señalar que la recusación aquí interpuesta, de ninguna manera deberá interpretarse en detrimento de la investidura del Sr. Magistrado Dr. Martín Bava, dado que con este planteo solamente pretendo asegurar con amplitud y hacer operativa la garantía constitucional que ampara al Sr. Mauricio Macri de ser oído por un juez imparcial e independiente. Derivación razonada y prudente de todo ello, impone que -por separado- solicite la suspensión de la audiencia ordenada hasta que este planteo sea resuelto en definitiva”, dice la presentación.

Los argumentos de la defensa de Macri para recusar a Martín Bava

Para la defensa del expresidente, Bava “actuó sin moderación, mesura, adecuada compostura, objetividad, imparcialidad, ecuanimidad, rectitud, recta administración de justicia, recato, despojado de cualquier injerencia extraña, independencia ni estilo moderado”.

Los abogados de Macri consideraron que “tanto la defensa como la sociedad en su conjunto padeció y conoció la suspicacia, sospecha de injerencia externa, teñida de supuestos no claramente expresados, intereses políticos o de cualquier otra naturaleza no legal en el actuar” del juez federal subrogante de Dolores.

Para la defensa del expresidente el juez no actuó con “imparcialidad e independencia” y planteó que hubo “prejuzgamiento en que incurrió producto de su sumisión a esa injerencia externa e intereses políticos que enceguecen su actuación”.

Los abogados de Macri consideraron que tienen la “inamovible convicción y certeza” de que están ante un juez que para ellos “ha roto su confianza y se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento”.

Segunda recusación de Mauricio Macri al juez Martín Bava

Mauricio Macri pide apartar al juez que investiga el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juanhttps://t.co/PDnLGSKcY7 — misionesonline.net (@misionesonline) October 20, 2021

Es la segunda vez que la defensa del expresidente pide la recusación del juez a cargo de la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. La anterior presentación no sólo fue rechazada por Bava sino también por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Fuente: Ámbito y TN