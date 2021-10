Con el programa PreViaje podés comprar de manera anticipada diferentes servicios turísticos -pasajes, paquetes, estadías de hotel, excursiones, etc.- para viajar por la Argentina este verano 2022 y recuperar a modo de crédito el 50% de lo que pagues. Con ese crédito a tu favor podes hacer más compras en el rubro turismo desde noviembre de 2021 y hasta diciembre de 2022.

Travesía de Selva y Esteros con PreViaje es el atractivo paquete que elegimos presentarte hoy para que empieces a planificar tus vacaciones de verano en la Tierra Colorada. Pero recordemos antes que para obtener los beneficios del programa PreViaje, es importante determinar la fecha en la cual vayas a viajar.

Si tenés previsto viajar en:

enero 2022, aplican tus reservas pagadas desde hoy hasta el 31 de octubre de 2021.

febrero 2022, aplican tus reservas pagadas desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2021.

TurismoMisiones.com, la agencia de viajes digital especialista en la Tierra Colorada, operada por Misiones Maravilla EVT Leg. 16.466, se encarga de asesorarte y organizar tus reservas y tus comprobantes para que accedas a esta oportunidad increíble de recibir el reintegro por el 50% de todo lo que pagues!

TurismoMisiones.com vuelve a llevarte a algunos de los atractivos turísticos más bellos de la región: Cataratas del Iguazú, Maravilla Natural del Mundo; Saltos del Moconá, expresión de la Selva Misionera, una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina; y Esteros del Iberá, el segundo humedal más importante de América Latina. Y todo ello en un mismo paquete que incluye:

PreViaje te hace el reintegro de 50% de lo que abones;

Podés financiar el pago en 3 cuotas sin interés;

Una experiencia inolvidable con cuatro itinerarios distintos, para viajar por el territorio misionero uniendo las Cataratas del Iguazú con los Saltos del Moconá, y que en algunos de esos recorridos se prolonga un poco más allá de las fronteras misioneras para alcanzar y disfrutar los Esteros del Iberá.

Verano es Travesía de Selva y Esteros

Este verano 2022 podés gozar de tus vacaciones en los destinos más bellos de la región, disfrutar de las más variadas actividades, el confort y la más exquisita gastronomía, eligiendo un tour de 5, 6 o 7 noches.

El programa de cada uno de los recorridos está basado en la visita a Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá y los Esteros del Iberá, hospedándonos en la Posada Puerto Bemberg, el Moconá Virgin Lodge y el Irupé Lodge respectivamente, porque son los alojamientos ideales para el nivel de excelencia e intensidad que estos tours buscan dejar en la memoria del turista.

¿Tenés tarjeta de crédito de Banco Macro? Entonces podés financiar el pago de tu paquete hasta en 3 cuotas sin interés.

¡Acompáñanos a conocer los itinerarios de la Travesía de Selva y Esteros!

Paquete de 7 noches / 8 días: Cataratas del Iguazú, Saltos del Moconá y Esteros del Iberá

-Comienzo: Puerto Iguazú.

-Finalización: Posadas.

Día 1

Arribo a Puerto Iguazú y traslado hacia la Posada Puerto Bemberg ubicada a unos 45 km aproximadamente. Check in y tiempo de descanso. Cena y primera noche en el hotel.

Día 2

Actividades de selva y ocio en la Posada. También se ofrecen allí excursiones con costo adicional como pueden serlo la navegación en kayak o el paseo en lancha. Desayuno, almuerzo, cena y segunda noche en la Posada.

Día 3

Desayuno y check out. Iniciamos el viaje hacia los Saltos del Moconá, a unos 290 km de distancia. Check in en el Moconá Virgin Lodge by DON y luego visitamos al Parque Provincial Moconá con sus maravillosos saltos Tardecita libre para descansar. Cena y primera noche en el Lodge.

Día 4

Día completo para realizar las actividades que propone el Moconá Virgin Lodge como kayak, rappel, caminatas, tubbing, entre otras. Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Segunda noche en el lodge.

Día 5

Desayuno y emprendemos el viaje hacia Colonia Carlos Pellegrini, en los Esteros del Iberá. Durante el camino podemos visitar la Ruta del Té, en Oberá, para vivir la experiencia “Día de Té” que consiste en un recorrido guiado por los teales para conocer la historia del lugar y todos los detalles sobre la elaboración del té, cosechando nuestras propias hojas de té verde (opcional).

Retomamos el viaje hacia Pellegrini para arribar por la tardecita. Check in en Irupé Lodge. Cena y primera noche en Esteros.

Días 6 y 7

Estos dos días serán destinados a actividades, comenzando con una charla introductoria al Iberá y una visita al Centro de Interpretación, recorriendo los senderos habilitados de la reserva.

Realizaremos dos navegaciones por la laguna Iberá para un acercamiento a la fauna y flora autóctona, acompañados por guías. Además de una cabalgata por la zona de palmares para descubrir otro paisaje típico del suelo correntino. Desayunos, almuerzos y cenas incluidos. Noches segunda y tercera en Irupé Lodge.

Día 8

Desayuno y traslado desde Iberá a Posadas, para finalizar el tour en la capital misionera.

El paquete incluye:

-Traslados en vehículos privados (auto o 4×4 de acuerdo al tipo de camino) entre Puerto Iguazú y Posada Puerto Bemberg; entre Posada Puerto Bemberg y Moconá Virgin Lodge (con visita a los saltos); entre Moconá Virgin Lodge e Irupé Lodge (con la posibilidad de hacer una parada en el camino: Día de té u otro atractivo) y entre Irupé Lodge y Posadas.

-Dos noches de alojamiento en Posada Puerto Bemberg con media pensión el primer día y pensión completa el segundo día.

-Dos noches de alojamiento en Don Moconá Virgin Lodge con media pensión el primer día y pensión completa el segundo día. Actividades de ecoturismo y turismo aventura en el lodge.

-Tres noches de alojamiento en Irupé Lodge con media pensión el primer día y pensión completa la segunda y tercera noche. Actividades de ecoturismo del día: visita al Centro de Interpretación, caminatas, dos safaris náuticos para observación de fauna y una cabalgata a la zona de palmares.

Conocé todos los detalles y las condiciones de este tour

¿Querés hacer este mismo tour pero transportándote por tus propios medios?

Paquete de 6 noches / 7 días: Esteros del Iberá, Saltos del Moconá y Cataratas del Iguazú

-Comienzo: Posadas.

-Finalización: Puerto Iguazú.

Día 1

Arribo a Posadas y traslado en vehículo 4×4 hacia Colonia Carlos Pellegrini Llegada y check in en Irupé Lodge. Día libre para descansar. Cena y primera noche en el hotel.

Día 2

Día completo para realizar las actividades en Iberá. Comenzando con una charla introductoria al Iberá y una visita al Centro de Interpretación, recorriendo senderos habilitados de la reserva. Luego, la emocionante navegación por la laguna Iberá donde podrá tener un acercamiento a la fauna y flora autóctona, acompañados por guías expertos. Desayuno, almuerzo, cena y segunda noche en el hotel.

Día 3

Desayuno y traslado hacia Moconá Durante el camino podemos hacer un stop para visitar la Cruz de Santa Ana, las reducciones jesuíticas de San Ignacio Miní o el Parque Provincial Salto Encantado, lo que queda a tu elección.

Check in en Don Moconá Virgin Lodge. Tarde libre para descansar. Cena y primera noche en el Lodge.

Día 4

Disfrutamos las actividades de aventura en el lodge: kayak, rappel, caminatas, tubbing, entre otras. Desayuno, almuerzo, cena y segunda noche en el Lodge.

Día 5

Desayuno y traslado hacia Posada Puerto Bemberg. Durante el camino es posible visitar los Saltos del Moconá.

Check in por la tardecita en Posada Puerto Bemberg. Cena y primera noche en la Posada.

Día 6

Día destinado a disfrutar de la piscina, realizar caminatas por la reserva y conocer los atractivos de Puerto Bemberg. Además podrá contratar excursiones adicionales como kayak o paseo en lancha. Desayuno, almuerzo, cena y segunda noche en el hotel.

Día 7

Desayuno y traslado hacia Puerto Iguazú para finalizar el tour.

El paquete incluye:

-Traslados en vehículos privados (auto o 4×4 de acuerdo al camino) entre Posadas e Irupé Lodge; entre Irupé Lodge y Moconá Virgin Lodge; entre Moconá Virgin Lodge y Posada Puerto Bemberg y entre Posada Puerto Bemberg y Puerto Iguazú.

-Dos noches en Irupé Lodge con media pensión el primer día y pensión completa el segundo. Actividades de ecoturismo del día: visita al Centro de Interpretación, caminatas, safari náutico para observación de fauna.

-Dos noches de alojamiento en Moconá Virgin Lodge con media pensión el primer día y pensión completa el segundo. Actividades de ecoturismo y aventura: rappel, tirolesa, arquería y kayak.

-Dos noches de alojamiento en Posada Puerto Bemberg con media pensión el primer día y pensión completa el segundo.

Conocé todos los detalles y las condiciones de este tour

¿Querés hacer este mismo tour pero transportándote por tus propios medios?

Paquete de 5 noches / 6 días: Esteros del Iberá y Cataratas del Iguazú

–Comienzo: Posadas.

-Finalización: Puerto Iguazú.

Día 1

Arribo a Posadas y traslado en vehículo 4×4 hacia Colonia Carlos Pellegrini Llegada y check in en Irupé Lodge. Día libre para descansar. Cena y primera noche en el hotel.

Días 2 y 3

Estos dos días serán destinados a actividades, comenzando con una charla introductoria al Iberá y una visita al Centro de Interpretación, recorriendo los senderos habilitados de la reserva.

Realizaremos dos navegaciones por la laguna Iberá para un acercamiento a la fauna y flora autóctona, acompañados por guías. Además de una cabalgata por la zona de palmares para descubrir otro paisaje típico del suelo correntino. Desayunos, almuerzos y cenas incluidos. Noches segunda y tercera en Irupé Lodge.

Día 4

Desayuno y traslado hacia Posada Puerto Bemberg. Durante el camino es posible hacer un stop en el Parque Temático de la Cruz, de Santa Ana, localizado sobre un cerro a 360 metros de altura sobre el nivel del mar. Se desarrolla en un predio de casi 58 hectáreas de puro monte nativo misionero, con especies de flora autóctonas, aves y varios miradores naturales. En el predio es posible disfrutar de un exquisito almuerzo en el restaurant especializado en gastronomía misionera.

Otra parada posible son las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio Miní, a unos 15 kilómetros de distancia. Por la tarde check in en Posada Puerto Bemberg. Cena y primera noche en el hotel.

Día 5

Día destinado a disfrutar de la piscina, realizar caminatas por la reserva y conocer los atractivos de Puerto Bemberg. Además podrá contratar excursiones adicionales como kayak o paseo en lancha. Desayuno, almuerzo, cena y segunda noche en el hotel.

Día 6

Desayuno y traslado hacia Puerto Iguazú para finalizar el tour.

El paquete incluye:

-Traslados en vehículos privados (auto o 4×4 de acuerdo al camino) entre Posadas e Irupé Lodge; entre Irupé Lodge y Posada Puerto Bemberg y entre Posada Puerto Bemberg y Puerto Iguazú.

-Tres noches de alojamiento en Irupé Lodge con media pensión el primer día y pensión completa el segundo y tercer día. Actividades de ecoturismo en Iberá: visita al Centro de Interpretación, caminatas, safari náutico para observación de fauna, cabalgata.

-Dos noches de alojamiento en Posada Puerto Bemberg con media pensión el primer día y pensión completa el segundo.

Conocé todos los detalles y las condiciones de este tour

¿Querés hacer este mismo tour pero transportándote por tus propios medios?

Paquete Rent-a-Car de 5 noches / 6 días: Saltos del Moconá y Cataratas del Iguazú

–Comienzo: Posadas.

-Finalización: Posadas o Puerto Iguazú.

Día 1

Arribo a Posadas. Entrega del vehículo de alquiler. Viaje hacia el Moconá Virgin Lodge, aproximadamente unos 290 km. Durante el camino es posible hacer distintas visitas: Parque Temático de la Cruz en Santa Ana, Reducción Jesuítica de San Ignacio Miní, Parque Provincial Salto Encantado. Check in en Moconá Virgin Lodge. Cena y primera noche en el hotel.

Día 2

Durante este día y el siguiente podrá disfrutar de las espectaculares actividades de ecoturismo y turismo aventura que ofrece Virgin Lodge, como ser senderismo, kayak, fogatas, tubbing por el rio, rappel, entre muchas otras. Desayuno, almuerzo, cena y noche en el Lodge.

Día 3

Día libre para visitar el Parque Provincial Saltos del Moconá a tan solo 5 Km del Lodge. Los Saltos del Moconá constituyen un espectáculo único en el mundo por su particular característica de correr paralelos al río Uruguay. Desayuno, almuerzo, cena y tercera noche en el Lodge.

Día 4

Desayuno y luego conducís hacia Puerto Libertad, a 280 Km. Si durante el viaje desde Posadas a Moconá no paraste el Parque Provincial Salto Encantado, esta es la oportunidad de hacerlo. Check in en la Posada Puerto Bemberg por la tarde. Cena y primera noche en la Posada.

Día 5

Día destinado a disfrutar de la piscina, realizar caminatas por la reserva y conocer los atractivos de Puerto Bemberg. Además podrá contratar excursiones adicionales como kayak o paseo en lancha. Desayuno, almuerzo, cena y segunda noche en el hotel.

Día 6

Desayuno. Viaje desde Puerto Libertad hacia Posadas (280 Km) o Puerto Iguazú (45 km), para entregar el vehículo en el aeropuerto o en la ciudad que selecciones.

El paquete incluye:

-Seis días de alquiler de auto Toyota Ethios Sedán con recepción en Posadas y devolución en Puerto Iguazú o en Posadas, con seguro de Responsabilidad Civil contra terceros y un segundo conductor adicional plasmado en el contrato de alquiler.

-Tres noches de alojamiento en Moconá Virgin Lodge con media pensión el primer día y pensión completa el segundo y tercer día. Actividades de ecoturismo y turismo aventura en el lodge.

-Dos noches de alojamiento en Posadas Puerto Bemberg con media pensión el primer día y pensión completa el segundo día.

Conocé todos los detalles y las condiciones de este tour

¿Querés hacer este mismo tour pero en tu propio automóvil?

Este verano te esperamos en la tierra colorada para que disfrutes de los destinos más atractivos, y con todos los beneficios del programa PreViaje.

Conocé más propuestas visitándonos en:

