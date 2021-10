El valor del silencio en épocas de confrontación

El país atraviesa por tiempos en donde la desafección política se ha transformado en un problema grave para la vida democrática. El fenómeno socio-político de la “grieta” ha generado un duro golpe para una sociedad cada vez más polarizada por visiones radicalizadas. La desafección no tiene que ver con el descontento, es algo más profundo. El consultor político mexicano Javier Sanchez Galicia sostiene que el descontento supone la insatisfacción por los rendimientos negativos de un régimen o de sus dirigentes ante su incapacidad de resolver problemas básicos. El descontento no suele afectar la legitimidad democrática y es, sobre todo, coyuntural. La desafección política en cambio implica una profunda insatisfacción con los resultados de las instituciones democráticas, independientemente del partido o individuos que las estén operando. En realidad no implica un cuestionamiento al sistema democrático. Esto se traduce en ausencia de pertenencia, disgusto, falta de representación, desconfianza y rechazo a los partidos políticos.

La desafección política incide, sobre todo, a los nuevos electores: jóvenes, informados, críticos y conectados (millennials). Este segmento del electorado es el que componen el voto volátil y definen una elección. Son lo que adoptan una actitud antipolítica y presentan dos posturas: no acuden a votar porque no creen en el sistema de partidos, o votan para ver perder al partido en el gobierno.

El escenario político de la Argentina, producto de la grieta, ha derivado en la aparición de un sistema “bicoalicionista” de partidos que representan ideológicas cada vez más radicalizadas. Esta visión binaria de la política ha dado lugar a la aparición de los movimientos provincialistas que toman distancia de esa lógica amigo/enemigo, anti/a favor, y se viene observando el crecimiento como terceras fuerzas con una fuerte impronta de defensa de lo local con fuerte apoyo de un sector cada vez más grande de la sociedad que escapa a la visión sesgada y extremista que plantea la grieta.

En la conferencia de prensa brindada por el Presidente de la Cámara de Representantes, Ing. Carlos Rovira, el jueves pasado en el Salón de la Dos Constituciones en el marco del anuncio del ingreso de la Provincia de Misiones al mercado internacional de carbono, hubo lugar para el análisis de la realidad política en tiempos electorales en donde se observa una gran exaltación y elevación del tono de un debate cada vez más hostil y carente de propuestas producto de la grieta. Con contundencia dejó en claro la distancia y las diferencias que existe entre el Proyecto Misionerista y la lógica planteada desde el país central. “A mi siempre me importó la sociedad, como integrante y como espacio social mayor. La vida en sociedad es uno de los mayores desafíos que tenemos todos. Hay que saber compatibilizar los ánimos de la sociedad, cuando por ahí se manifiestan contrariamente a lo que uno piensa en ese momento o cree. Yo particularmente no encontré y no encuentro una cosa mejor que el silencio. El silencio es el bálsamo más respetuoso para todo el mundo. El que está enojado, el que te agrede. Es, no poner la otra mejilla, es poner el el cuerpo, poner la mente. No en un estado de stand by, sí en una situación que cuando uno vislumbra que está fuera de su eje como solemos decir. Hay que calmar, porque si salís a contestar o por un tweet o por el diario con otra frase más fuerte o con tus ideas, el silencio no significa resignar nada. Es una actitud de respeto muy profunda.” expresó con gran claridad Rovira.

“Yo jamás confronté, ni debato en los ámbitos sociales y sobre todo hoy en los medios, no me van a ver, porque le doy toda la actitud al otro que se exprese. Si, estoy atendiendo a todas las situaciones. Me gusta observar, aprender permanentemente y les aseguro de que todo se saca un aprendizaje, que no significa resignar nada, todo lo contrario, pero resuelve la grieta, por eso en Misiones vivimos otro clima que en la Nación. La Nación está alterada.” expreso el conductor de la Renovación en referencia al ejercicio que lleva adelante para distanciarse del escenario al que conduce la grieta.

Carlos Rovira considera que es momento de ocupar el tiempo en otras cosas, acomodando otros elementos que le interesen a la sociedad y que le resuelvan problemas presentes y futuros.

Pasos estratégicos hacia el futuro

El pasado jueves, la provincia de Misiones ha dado nuevamente un paso estratégico hacia el futuro, dejando el claro la visión superadora en tiempos en donde los espacios políticos nacionales reducen sus propuestas a parches cortoplacistas y sloganes con objetivos asbtractos que no sólo son intangibles para el ciudadano de a pie sino que están desconectados con la realidad.

Concretamente, la provincia busca que el mundo comience a reconocer los activos ambientales que ostenta y lleguen recursos para financiar el mantenimiento del medio ambiente y la biodiversidad existente en su territorio. Viendo como avanza el calentamiento global, Misiones se ha convertido en la más importante fábrica de oxígeno del país. En este contexto, la Argentina necesita a Misiones para mitigar los efectos contaminantes de las industrias petrolera, minera, papelera, entre otras tantas que dañan al planeta.

La provincia ha venido dando importantes pasos en este ámbito, siendo uno de los hitos mas trascendentes la creación de la primera oficina de cambio climático del continente -Secretaría de Estado de Cambio Climático-.

Tal como lo ha expresado el Ing. Rovira, los intensos trabajos de gestión e institucionales que se realicen en este tiempo están pensados para las generaciones futuras.

En ese marco, los beneficios que lleguen a Misiones mediante el ingreso al mercado mundial de bonos verdes se utilizarán en el impulso a la economía del conocimiento, el desarrollo de la educación de vanguardia en todos sus niveles, fortaleciendo la robótica, el Silicon Misiones, el Polo Tic que tiene más de mil chicos capacitándose como programadores internacionales, la Escuela Secundaria de Innovación y otros emergentes que son herramientas de formación de los jóvenes para que logren la mejor preparación.

El mundo post pandemia da cuenta de que la mayor demanda laboral está en la economía del conocimiento. El país tiene más de 10 mil puestos vacantes por falta de programadores. No sólo son los puestos mejores remunerados sino que además son los que más escasean. En eso está trabajando intensamente el Gobierno de Misiones, para que los misioneros sean las grandes mentes de los próximos años.

Misiones emerge como la única provincia que transita este camino de grandes innovaciones, que se sustentan con otras iniciativas únicas como la generación de un criptoactivo propio, la producción de cannabis para usos terapéuticos, la biofábrica, el banco de germoplasma, entre otros.

En el marco del presupuesto nacional 2022 la provincia insistirá con la creación de la Zona Aduanera Especial para Misiones, que significa que no haya impuestos para los productos que se producen y que se comercializan en nuestro territorio, logrando mayor competitividad, posibilidades de exportación, generación de empleo y una palanca de desarrollo económico. Esto representaría, de una vez por todas, una compensación y una reparación histórica ante el injusto sistema de reparto de coparticipación que padece la Provincia de Misiones.

Una vez más, en las últimas semanas trascendió la propuesta demagógica con fines puramente electoralistas de parte del radicalismo y los demás espacios políticos que integran la alianza Juntos por el Cambio de promover una quita de impuestos, hecho que sólo provocaría el desfinanciamiento de la provincia con el objetivo de beneficiar a los grandes grupos empresarios que han formado parte del Gobierno de Macri. Este tipo de propuestas traen aparejado el riesgo de afectar a la administración ordenada que viene llevando adelante el gobierno provincial privándola de los recursos necesarios para el sostenimiento de logros tan importantes como el Hospital Escuela, la construcción de nuevos hospitales y viviendas, las inversiones destinadas a la innovación educativa, las obras viales, el fuerte apoyo al sector agrario y productivo, el sostenimiento de los programas Ahora, entre otros.

En el plano de la gestión, hubieron dos hechos trascendentales durante la semana que dan cuenta del trabajo que viene llevando adelante el gobierno de la Renovación en favor de los pueblos del interior de la provincia: la inauguración del Mercado Concentrador Zonal de Eldorado, que significa una gran herramienta tanto para los productores como para los consumidores; y el otro fue la finalización de la obra de la toma de agua de Puerto Iguazú, que busca terminar con el eterno problema de la falta de agua en los barrios de dicha ciudad. Dos actos encabezados por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y la comitiva del gobierno que trabaja frenéticamente para llevar soluciones a todos los misioneros sin importar el punto de la provincia en el que se encuentren.

De este forma, el Proyecto Misionerista sigue dando respuestas a las demandas de la ciudadanía, fortaleciendo así la impronta de un espacio político que ha interpretado que la defensa de lo local es el principio rector para sus dirigentes quienes tienen el deber irrenunciable de honrar la voz del soberano.

(*) POR NICOLAS MARCHIORI – Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Posgrado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer y del Centro de Análisis y Estudios Políticos (Colombia).-