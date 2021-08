Taxista posadeña ofrece un servicio de transporte exclusivo para mujeres

Analía Mascareño, es taxista y ofrece un servicio de transporte exclusivo para mujeres. Hace cinco meses que se desempeña como chofer de taxi en la ciudad de Posadas, y considerando el contexto de inseguridad que deben enfrentar las mujeres diariamente, decidió impulsar su servicio de transporte durante el horario nocturno desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana, con el objetivo principal de poder brindar mayor acompañamiento y seguridad a las pasajeras.

La inseguridad representa un riesgo real, especialmente para las mujeres que desean movilizarse durante horas de la noche y no cuentan con un medio de transporte propio. De esta manera, Analía Mascareño comenzó a ofrecer su servicio de transporte exclusivo para mujeres durante el horario nocturno, con el fin de acompañar a las mujeres en estas situaciones que generan temor.

Ella relata que su popularidad creció con un posteo en una página de compra-venta en Facebook, que tras popularizarse hoy la llevó afortunadamente a tener una gran demanda, con un servicio que no es común y que resuelve las necesidades de un gran grupo de clientas. “Empezaron a compartir, comentar y poner me gustas. No lo podía creer, desde ese momento comenzó verdaderamente la demanda”, contó entre risas la mujer trabajadora del volante.

Detrás de las razones por las cuales las mujeres eligen viajar con mujeres, explica que se relaciona directamente con la sensación de seguridad y acompañamiento. Ya que las pasajeras quieren “llegar seguras a sus destinos y sin malas experiencias”. En este sentido, agregó que son varias mujeres las que sufrieron al menos una situación desagradable en un taxi o en el transporte público.

Según relata Mascareño, este servicio de transporte exclusivo para mujeres comenzó con una idea inicial de llevar adelante con su hermana un servicio de traslado en taxi exclusivo para mujeres. Así, tramitó su licencia de conducir y como no se dio la posibilidad de que ambas pudiesen manejar un mismo taxi, rentaron móviles por separado.

Hoy, Analía trabaja desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana durante el turno nocturno y si bien no es la única taxista mujer que ofrece este tipo de servicio en la ciudad de Posadas, sí es de las pocas que se dedica trasladar exclusivamente a mujeres durante la madrugada y noche, horarios en las que en épocas normales resulta peligrosa la circulación de las jóvenes en un ámbito de permanente violencia de género en las calles.

“Con el tiempo empecé a ver que muchas chicas pedían por un chofer femenino para que las llevara a sus casas. Entonces de a poco se fue dando, y hoy trato de que tengan mi número para coordinar el viaje con anticipación, busco brindarle prioridad a mis pasajeras”, explicó Mascareño, orgullosa de marcar un hito en el servicio de transporte en la ciudad capital.

Respecto del trato con sus colegas, Analía se mostró muy feliz en cuanto al apoyo y acompañamiento que le brindan. “Son mi banda soporte” expresó con alegría acerca de sus compañeros, además añadió “son quienes me cubren viajecitos cuando no puedo ir, ya que les tengo confianza para trabajar”.

“Cuando entré a trabajar, me ayudaron y me acompañaron un montón”, subrayó.

Para finalizar, recalcó que busca ayudar a las chicas mediante este servicio con el fin de evitar que puedan pasar malos momentos y sentirse más seguras. Todas las mujeres que deseen contactarse con ella pueden mandar un mensaje al número de celular que Analía Mascareño puso a disposición (3764882058).

