El médico pediatra Guido Barreiro, se refirió a la vacunación en niños y destacó la importancia de que los menores de 18 años reciban la vacuna contra el coronavirus. Además, explicó la eficacia de las marcas recomendadas para este rango etario.

En diálogo con Misiones Online, el especialista explicó que la vacuna Moderna que ya fue probada y los resultados fueron significativos.

“Tanto la Pfizer como la moderna, son dos vacunas que por su característica ARN mensajero, producen menos efectos colaterales, que las vacunas que tienen otros mecanismos atenuados” dijo Barreiro.

En este sentido, manifestó que considera necesario que toda la población de 13 a 17 años reciba la vacuna contra el coronavirus, no solamente los chicos con comorbilidades.

“Deberían vacunarse todos aquellos que puedan volver a tener una actividad escolar. No nos olvidemos que ellos son los que más salen y contagian, y los más atenuantes a vacunarse” manifestó.

En cuanto a la vacuna moderna, explicó que “no produce efectos secundarios o colaterales, porque no ingresa al núcleo de la célula, por lo tanto, no crea problemas en el ADN. Además, genera una gran inmunidad en lo que respecta a la parte celular, no solamente gammaglobulina, sino que, además, lo que llaman células killer, que es tanto o más que globulina”.

Vacunación en niños: Barreiro aseguró que la vacuna Moderna es eficaz contra las variantes del coronavirus

Por otro lado, aseguró que la vacuna es eficaz contra los 7 subgrupos del coronavirus.

Por último, reiteró que “vacunarse es la única alternativa que tienen, porque está claro que disminuye la comorbilidad, las muertes y las internaciones en terapia intensiva”.

La semana que viene aplicarán las dosis contra el Covid-19 de Moderna a menores de 12 a 17 años, vacunas donadas por los Estados Unidos. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó hoy la utilización de la vacuna de Moderna para jóvenes de 12 a 17, según se informó oficialmente.

Y explicaron: “El próximo martes, en reunión del COFESA, los ministros de Salud de todo el país se definirán los grupos y la estrategia de implementación y formalizarán el inicio de la vacunación para este grupo priorizado en todo el país. Se comenzará a vacunar adolescentes entre 12 y 17 con comorbilidades, población estimada en 900.000 personas”.

Vacunación en Argentina | La semana que viene aplicarán las dosis contra el Covid-19 de Moderna a menores de 12 a 17 años https://t.co/RNwKXr0B6a — misionesonline.net (@misionesonline) July 23, 2021

DO-EP